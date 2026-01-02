autós videóburgonyatüntetés

Kiömlött a krumpli az utcára, a vagánykodó BMW-s azt hitte, ez nem lehet akadály számára + videó

A fekete 4-es kupé sofőrje vállalta a kihívást, amit a zöldséggel borított kereszteződés jelentett a brüsszeli gazdatüntetésen. Bár ne tette volna, most rajta nevet a fél internet.

2026. 01. 02. 13:04
Forrás: TikTok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevés sofőr számít arra, hogy egy halom krumpli megbénítja a közlekedést a környéken, de pontosan ez történt egy brüsszeli utcában a decemberi gazdatüntetés alatt. Egy BMW-sofőr, aki véletlenül az események közepén találta magát, a saját bőrén tapasztalta meg, hogy bizonyos feladatokat jobb a traktorokra hagyni. A közösségi médiában megosztott videón az látható, hogy a fekete 4-es Gran Coupéjával behajt a városi kereszteződésbe, amelyet a helyi tüntetők krumplival borítottak be. Nyilvánvalóan nem tulajdonított nagy jelentőséget a tiltakozásnak, és megpróbált egyenesen áthajtani, mintha mi sem történt volna. 

@parismatch Lors d’une manifestation d’agriculteurs contre les politiques de l’Union européenne, des tonnes de pommes de terre ont été déversées dans les rues de Bruxelles. Une BMW s’est retrouvée embourbée dans les patates, image devenue virale et symbole de la colère du monde agricole. #onregardequoi #actu #bruxelles #agriculture #manifestation ♬ son original - Paris Match

Az első néhány méteren a BMW még látszólag simán haladt át a krumplitengeren, bár az első kerekek azonnal blokkoltak az előttük felhalmozódó szemek miatt. Pillanatokkal később az autó már nem is tudott továbbmenni, a hátsó kerekek kipörögtek. A sofőr megpróbált hátramenetbe kapcsolni, és elmenekülni a csúszós útról, de sikertelenül. Nem világos, hogy mi történt a felvétel vége után, valószínűleg emberi segítség juttatta ki a BMW-t a szorult helyzetből. Bánhatja a sofőr, hogy nem az összkerekes xDrive verziót választotta annak idején a BMW-ből.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.