Kiömlött a krumpli az utcára, a vagánykodó BMW-s azt hitte, ez nem lehet akadály számára + videó

Kevés sofőr számít arra, hogy egy halom krumpli megbénítja a közlekedést a környéken, de pontosan ez történt egy brüsszeli utcában a decemberi gazdatüntetés alatt. Egy BMW-sofőr, aki véletlenül az események közepén találta magát, a saját bőrén tapasztalta meg, hogy bizonyos feladatokat jobb a traktorokra hagyni. A közösségi médiában megosztott videón az látható, hogy a fekete 4-es Gran Coupéjával behajt a városi kereszteződésbe, amelyet a helyi tüntetők krumplival borítottak be. Nyilvánvalóan nem tulajdonított nagy jelentőséget a tiltakozásnak, és megpróbált egyenesen áthajtani, mintha mi sem történt volna.

Az első néhány méteren a BMW még látszólag simán haladt át a krumplitengeren, bár az első kerekek azonnal blokkoltak az előttük felhalmozódó szemek miatt. Pillanatokkal később az autó már nem is tudott továbbmenni, a hátsó kerekek kipörögtek. A sofőr megpróbált hátramenetbe kapcsolni, és elmenekülni a csúszós útról, de sikertelenül. Nem világos, hogy mi történt a felvétel vége után, valószínűleg emberi segítség juttatta ki a BMW-t a szorult helyzetből. Bánhatja a sofőr, hogy nem az összkerekes xDrive verziót választotta annak idején a BMW-ből.