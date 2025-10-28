Jöhet a fix 3 százalékos hitel újabb hulláma

A következő hónapokban új erőre kaphat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte további 25 ezer új lakás megépítését kezdhetik el – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ezeknek jelentős része az Otthon start program feltételeinek is megfelel majd, vagyis a 3 százalékos hitellel is elérhető lesz a vevők számára.

Már most is jelenhetnek meg olyan új építésű lakások, amelyek megfelelnek az Otthon start feltételeinek. Fotó: Csudai Sándor

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben: az elmúlt időszakban már 6–7 ezer új lakás bejelentése történt meg és piaci információink szerint négy-öt jelentős fejlesztő legalább 25 ezer újabb lakás megépítését jelentheti be a következő két-három hónapban. Ezeknek jelentős része megfelel majd az Otthon start program feltételeinek. A kibontakozó lakásfejlesztési hullám érezhetően enyhítheti a kínálati szűkösséget, és a nagyvárosokban komoly vérfrissítést hozhat az eladó lakások minőségében.

Az Ingatlan.com adatai szerint a vásárlók már most is ki vannak éhezve a megfizethető új lakásokra és a 3 százalékos hitelre is megvásárolható ingatlanokra. A fővárosban ezek iránt átlagosan 22 százalékkal nagyobb az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma, mint a programon kívüli új lakások esetében, míg a vidéki városokban és megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken 6–12 százalékos különbség látható a program kritériumainak megfelelő új építésű lakóingatlanok javára. Az Ingatlan.com szakértője szerint a fejlesztők a 2026-tól az eddiginél jóval nagyobb arányban tudják majd csillapítani a lakosság 3 százalékos hitelfeltételeknek megfelelő újlakás-éhségét.

Otthon start: kedvező szabályozás, növekvő kereslet

Eddig már Budapest X., XV. és IX. kerületében jelentettek be az Otthon start programmal kompatibilis fejlesztéseket, de hasonló projektek előkészítése zajlik a XI., a XIII. és a XIV. kerületekben is, amik a fővárosi újlakás-piac legkeresettebb lokációi közé tartoznak. A vidéki városok közül Debrecenben, Szegeden, Veszprémben, Monoron és Mosonmagyaróváron indultak el új projektek.