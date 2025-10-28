Rendkívüli

Jöhet a fix 3 százalékos hitel újabb hulláma

Az Ingatlan.com piaci információi alapján a következő két-három hónapban több mint 25 ezer új lakást dobhatnak piacra a fejlesztők az eddigi bejelentéseken felül, és ezeknek a többsége az Otthon start program feltételeinek is megfelel majd. Az új építésű kínálat várható jelentős bővülése és a társasházi építményi jog februári bevezetése lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásárolhassanak új építésű lakásokat. A rozsdaövezeti fejlesztések vásárlói pedig az ötszázalékos áfát is visszaigényelhetik.

2025. 10. 28. 14:02
A következő hónapokban új erőre kaphat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte további 25 ezer új lakás megépítését kezdhetik el – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ezeknek jelentős része az Otthon start program feltételeinek is megfelel majd, vagyis a 3 százalékos hitellel is elérhető lesz a vevők számára.

otthon start, Illusztráció. 2025.10.15 BudapestFotó: Csudai SándorA képen: lakhatás, 3% hitel, új ház, lakás, család, hitel, kölcsön
Már most is jelenhetnek meg olyan új építésű lakások, amelyek megfelelnek az Otthon start feltételeinek. Fotó: Csudai Sándor

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben: az elmúlt időszakban már 6–7 ezer új lakás bejelentése történt meg és piaci információink szerint négy-öt jelentős fejlesztő legalább 25 ezer újabb lakás megépítését jelentheti be a következő két-három hónapban. Ezeknek jelentős része megfelel majd az Otthon start program feltételeinek. A kibontakozó lakásfejlesztési hullám érezhetően enyhítheti a kínálati szűkösséget, és a nagyvárosokban komoly vérfrissítést hozhat az eladó lakások minőségében.

Az Ingatlan.com adatai szerint a vásárlók már most is ki vannak éhezve a megfizethető új lakásokra és a 3 százalékos hitelre is megvásárolható ingatlanokra. A fővárosban ezek iránt átlagosan 22 százalékkal nagyobb az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma, mint a programon kívüli új lakások esetében, míg a vidéki városokban és megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken 6–12 százalékos különbség látható a program kritériumainak megfelelő új építésű lakóingatlanok javára. Az Ingatlan.com szakértője szerint a fejlesztők a 2026-tól az eddiginél jóval nagyobb arányban tudják majd csillapítani a lakosság 3 százalékos hitelfeltételeknek megfelelő újlakás-éhségét.

Otthon start: kedvező szabályozás, növekvő kereslet

Eddig már Budapest X., XV. és IX. kerületében jelentettek be az Otthon start programmal kompatibilis  fejlesztéseket, de hasonló projektek előkészítése zajlik a XI., a XIII. és a XIV. kerületekben is, amik a fővárosi újlakás-piac legkeresettebb lokációi közé tartoznak. A vidéki városok közül Debrecenben, Szegeden, Veszprémben, Monoron és Mosonmagyaróváron indultak el új projektek.

Az új építésű lakások egy része ráadásul rozsdaövezeti besorolású lesz, így az első lakásvásárlók az ötszázalékos áfát is visszaigényelhetik. Ez 1,5 millió forintos négyzetméterár mellett egy 40 négyzetméteres lakás esetében több mint 2,8 millió forint pénzvisszatérítést jelenthet.

Elindulhat a csúcs felé a piac

A lakáspiaci keresletet 2026 januárjában tovább élénkítheti a hétfőn megjelent kormányzati tervezet is, amely a közszolgálatban dolgozóknak évi egymillió forintos lakáscélú juttatást biztosítana – egy házaspár esetében ez akár kétmillió forintos vissza nem térítendő támogatást is jelenthet. A társasházi építményi jogról szóló szabályozás pedig 2026 februárjában lép hatályba, ami lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásároljanak új építésű lakásokat. Balogh László szerint ez az új jogintézmény a fejlesztőknek és a vásárlóknak egyaránt kedvez:

– Utóbbi változtatás új korszakot nyithat az új építésű lakások piacán, mivel a hitelfelvétel és a vásárlás folyamata is egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Mindez azzal is járhat, hogy 2026 első negyedévében az új lakások piacán évek óta nem látott forgalomnövekedés következhet be – mondta Balogh László. A szakértő hozzátette, hogy az eddig bejelentett és a jövőben piacra kerülő lakások többségét a következő másfél-két évben adhatják át. Ha a bejelentett és előkészítés alatt álló fejlesztések ütemesen haladnak, akkor 2027-ben akár több évtizedes lakásépítési rekordok is megdőlhetnek Magyarországon.

Balogh László utalt arra, hogy az újlakás-építés legutóbbi csúcsa a kétezres évek közepén volt:

  • 2004-ben és 2005-ben is több mint negyvenezer új lakást adtak át, 
  • az elmúlt öt évben pedig 2020-ban készült el a legtöbb új lakás, akkor 28,2 ezer lakást adtak át.

