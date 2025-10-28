Otthon start: ingyenes is lehet a lakáshitel, de nem mindenkinek

A tegnap megjelent jogszabálytervezet szerint minden közszolgálatban dolgozó éves szinten egymillió forint lakástámogatást kap az államtól, ez havi 83 333 forint. Ez az összeg felhasználható lakáshitel-törlesztésre vagy lakásvásárlásnál önerő-kiegészítésre – emlékeztet a Bankmonitor, egyben rámutatva arra, hogy akár ingyenessé is válhat így az Otthon start törlesztése.

Az Otthon start törlesztése akár ingyenes is lehet, de ehhez messze nem a maximálisan felvehető hitelösszegeget kell igényelni. Fotó: Csudai Sándor

Ha egy közalkalmazott, köztisztviselő 17,5 millió forint Otthon start hitelt vesz fel, akkor ezt a pénzt úgy fogja megkapni, hogy havonta nulla forint havi törlesztője lesz – amennyiben a jogszabály a tervezetben megismert szövegezéssel lép hatályba.

Kamatcsökkentés? Még ez is lehetséges.

A Kincstáron keresztül elérhető támogatás havi szinten 83 333 forint. Ez az összeg csökkenti a közszolgálatban dolgozó hitelfelvevők havi hiteltörlesztését. Egy 50 millió forintos Otthon start hitel havi törlesztése fix 3 százalék kamat mellett 237 106 forint. Ha ezt az összeget csökkentjük 83 333 forinttal, akkor az adós csak 153 773 forint törlesztést fog fizetni. A 25 éves futamidő alatt ez 25 millió forint megtakarítást fog jelenteni számára, ennyivel kevesebb a teljes hitel visszafizetésére fordított összeg egy „normál” adóshoz képest. A közszférában dolgozó így mindösszesen 46,1 milliót fizet vissza az 50 millió forintos felvett hitelre. Azaz kevesebbet fizet vissza, mint amennyit felvett. A kamat így negatív lesz, –0,6 százalék.

Tekintettel arra, hogy az éves egymillió forint változatlan, bármennyi hitelt vesz is fel az igénylő, matematikailag egyértelműen adódik, hogy minél kevesebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás kedvező hatása. Harmincmillió forintos hitelösszegnél a teljes visszafizetés már csak 17,7 millió forint lesz. A kamat így –3,83 százalék.

Ha mindösszesen 17,5 millió forint Otthon start hitelt vesz fel egy közszolgálatban dolgozó, akkor a hitel törlesztőrészlete meg fog egyezni az állami támogatás havi összegével, így számára pontosan 0 forint lesz a törlesztőrészlet. Azaz felvesz 17,5 millió forintot és nem fizet törlesztést.