Éles bevetésen a honvédség WiSENT-je – minden, amit érdemes tudni a különleges járműről

Extrém téli körülmények között bizonyított a honvédség WiSENT-je egy felborult tartálykocsi mentésénél – cikkünkben a különleges jármű képességeit és műszaki adottságait mutatjuk be.

2026. 01. 09. 14:50
Az extrém téli időjárás miatt a honvédség speciális járműveit is bevetették. Már az első hajnalon éles helyzetben bizonyított a WiSENT mentő-vontató: a rendkívüli hideg és az útviszonyok miatt átcsoportosított jármű egy felborult tartálykocsihoz vonult Vérteskéthelynél. Az eset jól mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a honvédség műszaki eszközei a veszélyhelyzetek kezelésében. A jármű főbb jellemzőit és felhasználási területeit mutatjuk be a honvédelem.hu részletes cikke alapján. 

A honvédség egyik WiSENT műszaki mentő-vontató járműve (Forrás: Facebook)

Az MH Klapka György 1. Páncélosdandárnál szolgáló WiSENT 2 egy sokoldalú műszaki jármű, amely harctéri mentésre, mérnöki feladatokra, hídrakásra és aknamentesítésre egyaránt alkalmas.

A Leopard 2 harckocsi alvázára épített, 55 tonnás járművet egy 12 hengeres, turbófeltöltős motor hajtja, amely 1500 lóerős teljesítményre képes.

A többféle üzemanyaggal működő erőforrásnál az optimális üzemeléshez legalább 60 százalékban gázolaj használata ajánlott.

A motor és a Renk HSWL 354 típusú automata váltó egy egységet alkot, amely egyben kiemelhető és cserélhető. A művelet műhelyben 15–20 percet, terepen nagyjából 35 percet vesz igénybe.

Komoly védelmet nyújt lövedékek ellen

A háromfős személyzet által kezelt WiSENT 2 kiváló terepjáró képességekkel rendelkezik: 1,1 méteres akadályt, 3,3 méteres árkot, valamint megfelelő felszereléssel akár 4 méter mély vízi akadályt is képes leküzdeni. Páncélzata komoly védelmet nyújt lövedékek és robbanások ellen, és egy 10 kilogrammos akna detonációját is kibírja. A jármű moduláris védelme rakétameghajtású gránátok ellen is tovább erősíthető.

Forrás: Facebook

A jármű fegyverzetét egy 12,7 milliméteres géppuskával felszerelhető távirányítású fegyverállvány és gránátvetők adják. 

Emellett modern ABV-védelemmel, automata tűzoltó rendszerrel és éjjel-nappal használható, körpanorámás kamerarendszerrel is rendelkezik, amely biztonságos munkavégzést tesz lehetővé a jármű belsejéből.

A sokoldalú lánctalpas mentésre és építésre is tökéletes

Mentő-vontatóként a WiSENT 2 alkalmas elakadt, felborult vagy meghibásodott harcjárművek és teherautók mentésére, elszállítására, sőt akár helyszíni javításuk támogatására is. 

A jármű oldalára szerelt daru akár 32 tonnát is megemel, míg a fő csörlő 40 tonnás, a segédcsörlő pedig 3 tonnás vonóerővel rendelkezik. 

Emelés vagy vontatás közben a jármű elején elhelyezett tolólap biztosítja a stabil kitámasztást.

A hagyományos vontatóeszközöket a WiSENT 2 hátuljára szerelt speciális CRS-rendszer váltja ki, amely gyors csatlakozást tesz lehetővé a Leopard-alapú járművek vonóhorgához. A művelet a küzdőtérből, kamerák segítségével irányítható.

Műszaki munkagépként a WiSENT 2 a csapatmozgások biztosítását segíti, utakat épít és állít helyre, valamint erődítési munkákhoz is bevethető.

Alkalmas átkelőhelyek kialakítására, műszaki akadályok telepítésére vagy felszámolására is, a földmunkákhoz pedig a feladattól függően különböző munkaszerelvényeket használhatnak.

A tolólap kétoldali toldatokkal 4,14 méteresre bővíthető, és más kialakítású lapok is csatlakoztathatók hozzá. A kotrókanál 1,3 köbméteres, a kar pedig 9 méterre nyúlik ki, ekkor akár 4 tonnát is megemel. A munkaszervek gyorscsatlakozóval, a jármű elhagyása nélkül cserélhetők.

Hídrakástól az aknamentesítésig

Hídrakóként a WiSENT 2 egy 12 méteres acél hídelemet képes szállítani és a helyszínen telepíteni a kotrókarjára szerelt gyorscsatlakozó segítségével.

Átjárónyitáskor a tolólapot aknakifordító eszközre cserélik, amely a lánctalp teljes szélességében eltávolítja a robbanószerkezeteket.

A különböző aknatípusok ellen mágneses jeladó és láncos mentesítő berendezés is bevethető, a biztonságos sávot pedig jelzőrudakkal határolják le.

Borítókép: Éles helyzetben bizonyított a WiSENT mentő-vontató (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

