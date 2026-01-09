Éles bevetésen a honvédség WiSENT-je – minden, amit érdemes tudni a különleges járműről

Az extrém téli időjárás miatt a honvédség speciális járműveit is bevetették. Már az első hajnalon éles helyzetben bizonyított a WiSENT mentő-vontató: a rendkívüli hideg és az útviszonyok miatt átcsoportosított jármű egy felborult tartálykocsihoz vonult Vérteskéthelynél. Az eset jól mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a honvédség műszaki eszközei a veszélyhelyzetek kezelésében. A jármű főbb jellemzőit és felhasználási területeit mutatjuk be a honvédelem.hu részletes cikke alapján.

A honvédség egyik WiSENT műszaki mentő-vontató járműve (Forrás: Facebook)

Az MH Klapka György 1. Páncélosdandárnál szolgáló WiSENT 2 egy sokoldalú műszaki jármű, amely harctéri mentésre, mérnöki feladatokra, hídrakásra és aknamentesítésre egyaránt alkalmas.

A Leopard 2 harckocsi alvázára épített, 55 tonnás járművet egy 12 hengeres, turbófeltöltős motor hajtja, amely 1500 lóerős teljesítményre képes.

A többféle üzemanyaggal működő erőforrásnál az optimális üzemeléshez legalább 60 százalékban gázolaj használata ajánlott.

A motor és a Renk HSWL 354 típusú automata váltó egy egységet alkot, amely egyben kiemelhető és cserélhető. A művelet műhelyben 15–20 percet, terepen nagyjából 35 percet vesz igénybe.

Komoly védelmet nyújt lövedékek ellen

A háromfős személyzet által kezelt WiSENT 2 kiváló terepjáró képességekkel rendelkezik: 1,1 méteres akadályt, 3,3 méteres árkot, valamint megfelelő felszereléssel akár 4 méter mély vízi akadályt is képes leküzdeni. Páncélzata komoly védelmet nyújt lövedékek és robbanások ellen, és egy 10 kilogrammos akna detonációját is kibírja. A jármű moduláris védelme rakétameghajtású gránátok ellen is tovább erősíthető.

Forrás: Facebook

A jármű fegyverzetét egy 12,7 milliméteres géppuskával felszerelhető távirányítású fegyverállvány és gránátvetők adják.

Emellett modern ABV-védelemmel, automata tűzoltó rendszerrel és éjjel-nappal használható, körpanorámás kamerarendszerrel is rendelkezik, amely biztonságos munkavégzést tesz lehetővé a jármű belsejéből.

A sokoldalú lánctalpas mentésre és építésre is tökéletes

Mentő-vontatóként a WiSENT 2 alkalmas elakadt, felborult vagy meghibásodott harcjárművek és teherautók mentésére, elszállítására, sőt akár helyszíni javításuk támogatására is.

A jármű oldalára szerelt daru akár 32 tonnát is megemel, míg a fő csörlő 40 tonnás, a segédcsörlő pedig 3 tonnás vonóerővel rendelkezik.

Emelés vagy vontatás közben a jármű elején elhelyezett tolólap biztosítja a stabil kitámasztást.