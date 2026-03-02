Egy gólt és két gólpasszt tudott felmutatni a magyar légió

Az angol élvonal 28. fordulójában a magyar légió mindhárom tagja szerepet kapott. A Bournemouth hazai pályán egyenlítve végzett 1-1-re a Sunderlanddel, Tóth Alex a 85. percben állt be , két perccel később sárga lapot kapott. A Liverpoolban kezdett Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A csapat nem tündökölt, de így is nyert 5-2-re a West Ham United ellen. Szoboszlai szögletből gólpasszt adott, az angol sajtó szerint a legjobbak közé tartozott, de a végére elfáradt.

A légió szürke eminenciása, Callum Styles rendszeresen játszik a WBA-ban Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A másodosztályban, azaz a Championshipben két fordulót is lezavartak a múlt héten. A West Bromwich Albion előbb otthon 1-1-et játszott a Charlton Athletic-kal, majd 2-1-re kikapott Oxfordban, Callum Styles mindkét meccset végigjátszotta. Rossz napokat élt meg a Blackburn Rovers a magyar válogatott Tóth Balázzsal a kapuban, kedden hazai pályán a Bristol, szombaton idegenben a Derby County verte meg 2-1-re, illetve 3-1-re.

A Bundesligában az RB Leipzig Hamburgban vendégeskedve nyert 2-1-re, Gulácsi Péter sérült, Willi Orbán viszont ott volt a pályán. Schäfer András végigjátszotta az Union Berlin meccsét Mönchengladbachban, a hazai csapat egy 94. percben szerzett góllal győzött. A német másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal a védelmében nyert 2-1-re Berlinben a Nürnberg ellen.

A légió a Konferencialigában is képviselteti magát

A francia élvonalban a Le Havre a sérült Loic Negót nélkülözve maradt alul 1-0-ra a Paris Saint-Germainnel szemben. Az oszták első osztályban a Grazer AK a sérült Jánó Zétény nélkül nyert 2-1-re a Ried ellen, a Salzburg hazai pályán mindössze 0-0-ra volt képes a Hartberggel szemben, a 67. percben beállt Redzic Damir sem tudott segíteni, a Rapid Wien pedig 1-1-re végzett Bolla Bendegúzzal a jobb oldalon Altachban. A skót bajnokságban a Dundee United Keresztes Krisztiánt végig bevetve otthon végzett 0-0-ra az Abedeennel.

A lengyel Ekstraklasában a Zaglebie Lubin 2-0-és sikerrel elhozta a három pontot a Lechia Gdansk stadionjából, Szabó Levente kezdőként 89 percet kapott, a Pogon Szczecin hazai környezetben Szalai Attila szolgálataira végig igényt tartva nyert 1-0-ra a a Widzew Lódz ellen. A cseh Sigma Olomouc csütörtökön a Konferencialigában 2-1-re legyőzte idegenben a svájci Lausanne együttesét, amivel nyolcaddöntőbe jutott, Baráth Péter kezdőként 88 percet töltött el a pályán. A vasárnapi bajnokin csapata a Bohamianst fogadta, bezsebelte a három pontot egy 1-0-val, a magyar középpályást a 65. percben küldték pályára.