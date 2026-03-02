légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Egy gólt és két gólpasszt tudott felmutatni a magyar légió

Négy hét múlva már ismét a válogatott kerül az érdeklődés középpontjába. A légió tagjai közül nyilván sokan ott lesznek majd Marco Rossi keretében, még akkor is, ha a héten Loic Nego és Sallai Roland is kihagyott bajnoki meccset kisebb sérülés miatt. Szoboszlai Dominik gólpasszal és jó játékkal tűnt ki, Varga barnabás pedig gólt fejelt és gólpasszt is adott.

2026. 03. 02.
Virgil van Dijk megköszönte a gólpasszt Szoboszlai Dominiknak. Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Az angol élvonal 28. fordulójában a magyar légió mindhárom tagja szerepet kapott. A Bournemouth hazai pályán egyenlítve végzett 1-1-re a Sunderlanddel, Tóth Alex a 85. percben állt be , két perccel később sárga lapot kapott. A Liverpoolban kezdett Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A csapat nem tündökölt, de így is nyert 5-2-re a West Ham United ellen. Szoboszlai szögletből gólpasszt adott, az angol sajtó szerint a legjobbak közé tartozott, de a végére elfáradt. 

A légió egyik legmegbízható tagja Callum Styles
A légió szürke eminenciása, Callum Styles rendszeresen játszik a WBA-ban Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A másodosztályban, azaz a Championshipben két fordulót is lezavartak a múlt héten. A West Bromwich Albion előbb otthon 1-1-et játszott a Charlton Athletic-kal, majd 2-1-re kikapott Oxfordban, Callum Styles mindkét meccset végigjátszotta. Rossz napokat élt meg a Blackburn Rovers a magyar válogatott Tóth Balázzsal a kapuban, kedden hazai pályán a Bristol, szombaton idegenben a Derby County verte meg 2-1-re, illetve 3-1-re.

A Bundesligában az RB Leipzig Hamburgban vendégeskedve nyert 2-1-re, Gulácsi Péter sérült, Willi Orbán viszont ott volt a pályán. Schäfer András végigjátszotta az Union Berlin meccsét Mönchengladbachban, a hazai csapat egy 94. percben szerzett góllal győzött. A német másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal a védelmében nyert 2-1-re Berlinben a Nürnberg ellen.

A légió a Konferencialigában is képviselteti magát

A francia élvonalban a Le Havre a sérült Loic Negót nélkülözve maradt alul 1-0-ra a Paris Saint-Germainnel szemben. Az oszták első osztályban a Grazer AK a sérült Jánó Zétény nélkül nyert 2-1-re a Ried ellen, a Salzburg hazai pályán mindössze 0-0-ra volt képes a Hartberggel szemben, a 67. percben beállt Redzic Damir sem tudott segíteni, a Rapid Wien pedig 1-1-re végzett Bolla Bendegúzzal a jobb oldalon Altachban. A skót bajnokságban a Dundee United Keresztes Krisztiánt végig bevetve otthon végzett 0-0-ra az Abedeennel. 

A lengyel Ekstraklasában a Zaglebie Lubin 2-0-és sikerrel elhozta a három pontot a Lechia Gdansk stadionjából, Szabó Levente kezdőként 89 percet kapott, a Pogon Szczecin hazai környezetben Szalai Attila szolgálataira végig igényt tartva nyert 1-0-ra a a Widzew Lódz ellen. A cseh Sigma Olomouc csütörtökön a Konferencialigában 2-1-re legyőzte idegenben a svájci Lausanne együttesét, amivel nyolcaddöntőbe jutott, Baráth Péter kezdőként 88 percet töltött el a pályán. A vasárnapi bajnokin csapata a Bohamianst fogadta, bezsebelte a három pontot egy 1-0-val, a magyar középpályást a 65. percben küldték pályára. 

Varga Barnabás hozta a szokott formáját

Varga Barnabás kezdett a görög AEK Athénban, és ezt meg is hálálta. Az első félidőben ő egyenlített szokás szerint egy fejessel, később egy másik találatát a VAR érvénytelenítette, majd az utolsó pillanatokban ő adta a passzt a gól előtt, amellyel az AEK pontot mentett a Volosz otthonában (2-2). Az olasz másodosztályban a Spezia NagyÁdámot a kispadon jegelve kapott ki hazai pályán 1-0-ra a Reggianától.

A török Galatasaray fordulatos visszavágót játszott szerdán a Bajnokok Ligájában a Juventus ellen idegenben, hosszabbításos meccsen 3-2-re kikapott, de 7-5-ös összesítéssel továbbjutott – a nyolcaddöntőben a Liverpool lesz az ellenfele –, Sallai Rolandot az 59. percben cserélték le. A bajnokságban a sérülés miatt kimaradó Sallai nélkül győzött a Galata 3-1-re az Alanyaspor ellen. A Rizespor a Kasimpapsa stadionjában ünnepelhetett 3-0-ás sikert, amelynek Mocsi Attila a 85. perctől lehetett aktív részese. A Kocaelispor Balogh Botonddal a védelmével szenvedett otthon 1-0-ás vereséget a Besiktastól.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Columbus Crew 2-2-t játszott Kansasban, Gazdag Dániel kezdőként 64 percet kapott, a Toronto FC pedig 3-0-ra kikapott a Vancouver Whitecaps vendégeként, Sallói Dániel is kezdett, de őt csak a 83. percben cserélték le.

 

