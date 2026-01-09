Problémák vannak a Revoluttal, akadoznak egyes funkciók

A Revolut magyarországi működésével foglalkozó szakmai blog, a Revb.hu információi szerint január 9-én kicsivel dél után gondok támadtak a Revoluttal, legalábbis a Revolut közösség csoportban megszaporodtak a visszajelzések.

Több felhasználó is jelezte, akadozik a Revoult működése/Fotó: Revolut

A felhasználók az alábbi hibákat tapasztalták a Revolut működésében:

Kártyás fizetés elutasítás

Pénz áthelyezés ne működik

Zsebekből nem lehet pénzt kivenni

Az alkalmazás hibát ír

Pénzváltás nem működik

A Revolut Rendszer monitor szerint a Revolut Business üzleti alkalmazás és webappban tapasztaltak hibát 14 óra után, a többi rendszert azonban ekkor még működőképesnek írták.

Valószínűleg a hibát rövidesen javítják, addig érdemes másik bankkártyát használni a fizetésre. A másik nagy hazai fintech szereplőnél, a Wise-nál nem tapasztalható leállás.

Magyarországon már több mint 2 millió lakossági felhasználóval rendelkezik a Revolut, míg az üzleti ágazata, a Revolut Business tavalyi adatok alapján több mint 7000 cégnél van használatban. Emiatt tehát rendkívül sok felhasználót érinthet az alkalmazásra és a kártyás fizetésekre kiterjedő hiba.