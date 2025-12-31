Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026 a háborús döntés éve lesz

Megszűnik a Revolut egyik szolgáltatása Magyarországon

A pénzügyi szolgáltató úgy döntött, hogy nem folytatja a korábban megkezdett kísérleti programját hazánkban. A magyar Revolut-felhasználók egy szűk körét érintő lehetőség kivezetésével a készpénzes tranzakciók egy formája szűnik meg a digitális banknál. A cég már tájékoztatta az érintetteket a változás menetrendjéről.

2025. 12. 31. 14:03
A Revolut magyarországi működésével foglalkozó szakmai blog, a Revb.hu információi szerint véget ért a készpénzbefizetésre vonatkozó tesztidőszak. A várakozásokkal ellentétben nem a szolgáltatás széles körű, éles bevezetése, hanem annak teljes megszüntetése mellett döntött a vállalat. A lépésről már értesítették azt a felhasználói kört, amely eddig igénybe vehette ezt a funkciót.

A bevezetés helyett a megszüntetés mellett döntött a Revolut. A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Shutterstock
Ettől a szolgáltatástól búcsúzik a Revolut

Két évvel ezelőtt, 2023 decemberében indult el a kezdeményezés: a lehetőség nem volt elérhető mindenki számára, csupán a felhasználók egy kiválasztott csoportja tesztelhette a rendszert, a szolgáltatás technikai hátterét a Paysafe biztosította, a tranzakciókat az OMV töltőállomásain lehetett lebonyolítani, így fizikai pontokon keresztül kerülhetett pénz a digitális számlákra.

A kényelmi funkció igénybevétele költségekkel járt, a pénzintézet 2,5 százalékos díjat számolt fel a befizetett összegek után. A tesztidőszak alatt a feltételek is szigorodtak. Néhány hónappal az indulás után a cég jelentősen csökkentette a befizetési limiteket. Egy napon belül legfeljebb 209 ezer forintot lehetett a számlára helyezni. Az éves keretösszeg is drasztikusan, a korábbi 7,5 millió forintról 1,9 millió forintra apadt.

A legfrissebb tájékoztatás szerint a benzinkutakon elérhető befizetési lehetőség megszűnik. A tesztben részt vevő felhasználók már megkapták az értesítést. 

Ennek értelmében 2026. január 26-tól nem lesz mód készpénzt elhelyezni a Revolut-számlákon ezen a csatornán keresztül. A döntés a felhasználók többségét nem érinti érzékenyen. A szolgáltatás eleve csak egy szűk kör számára volt elérhető, sokan pedig nem is használták ki ezt a lehetőséget.

Magyarországon jelenleg nincs lehetőség bankfiókban vagy bankautomatán keresztül készpénzt befizetni a fintech cég számláira. Egyes külföldi országokban már léteznek saját ATM-ek, amelyek biztosítják ezt az ingyenes funkciót. A hazai fióktelep jövőbeli működése kapcsán egyelőre nyitott kérdés, hogy a pénzintézet telepít-e saját automatákat. A készpénzkezelés egyéb alternatíváinak bevezetése szintén bizonytalan a magyar piacon.

A Revolut díjszabásáról és felételeiről itt írtunk korábban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

