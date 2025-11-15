Revolutbankszámladíjszabás

Revolut: érdemes lesz figyelni az új díjszabásokat és feltételeket

Új helyzetet teremtenek a szolgáltatásnál megjelenő változások.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 14:50
A Revolut most először lép be teljes jogú szereplőként a hazai bankrendszer színpadára, és ezzel új korszak kezdődhet a felhasználók számára Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent bejegyzés szerint a Revolut UAB 2025. október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy magyarországi bankfiókját elindítsa. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég immár jogilag is készen áll arra, hogy magyarországi ügyfeleinek belföldi, 3×8 számjegyű bankszámlaszámot biztosítson – emlékeztetett a Világgazdaság

Bár a magyar bankszámlaszám kétségtelenül nagy előrelépés, de felmerül gondolat, hogy a hazai működés új adózási és díjszabási kötelezettségeket hozhat magával. A Revolut ugyanis már jelenleg is alanya a tranzakciós illetéknek, ám a piaci vélemények szerint ezt eddig meglehetősen rugalmas értelmezi, viszont amint teljes jogú magyar bankszámlát biztosít, minden egyes belföldinek minősülő utalás után be kell szednie a 0,45 százalékos tranzakciós illetéket.

Ez elvileg azt jelenti, hogy:

  • akár egy lengyel zlotyban indított utalás lengyel számlára is illetékköteles lesz,
  • a szolgáltatás jóval drágábbá válhat,
  • a Revolut új díjakat vagy magasabb jutalékokat vezethet be.
     

Revolut: érdemes lesz figyelni az új díjszabásokat és feltételeket

A Revolut magyarországi terjeszkedése mérföldkő a fintech cég történetében, és jelentős könnyebbséget ígér a hazai felhasználóknak. A magyar bankszámlaszám valódi előrelépés, hiszen megszűnik a jelenlegi bonyolult és drága nemzetközi utalási kényszer. Ugyanakkor a szolgáltatás várható drágulása – a tranzakciós adó és más hazai kötelezettségek miatt – új helyzetet teremt.

A kérdés az, hogy a Revolut képes lesz-e megtartani azt az árelőnyt és rugalmasságot, amely miatt Magyarországon is milliók választották a mindennapi pénzügyek intézéhez. Egy biztos: a következő hónapokban alapvetően átalakulhat a magyarországi Revolut-élmény, és a felhasználóknak érdemes lesz figyelniük az új díjszabásokat és feltételeket.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.