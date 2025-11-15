A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent bejegyzés szerint a Revolut UAB 2025. október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy magyarországi bankfiókját elindítsa. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég immár jogilag is készen áll arra, hogy magyarországi ügyfeleinek belföldi, 3×8 számjegyű bankszámlaszámot biztosítson – emlékeztetett a Világgazdaság.

Bár a magyar bankszámlaszám kétségtelenül nagy előrelépés, de felmerül gondolat, hogy a hazai működés új adózási és díjszabási kötelezettségeket hozhat magával. A Revolut ugyanis már jelenleg is alanya a tranzakciós illetéknek, ám a piaci vélemények szerint ezt eddig meglehetősen rugalmas értelmezi, viszont amint teljes jogú magyar bankszámlát biztosít, minden egyes belföldinek minősülő utalás után be kell szednie a 0,45 százalékos tranzakciós illetéket.

Ez elvileg azt jelenti, hogy:

akár egy lengyel zlotyban indított utalás lengyel számlára is illetékköteles lesz,

a szolgáltatás jóval drágábbá válhat,

a Revolut új díjakat vagy magasabb jutalékokat vezethet be.



Revolut: érdemes lesz figyelni az új díjszabásokat és feltételeket

A Revolut magyarországi terjeszkedése mérföldkő a fintech cég történetében, és jelentős könnyebbséget ígér a hazai felhasználóknak. A magyar bankszámlaszám valódi előrelépés, hiszen megszűnik a jelenlegi bonyolult és drága nemzetközi utalási kényszer. Ugyanakkor a szolgáltatás várható drágulása – a tranzakciós adó és más hazai kötelezettségek miatt – új helyzetet teremt.