Lecke feladva a bankoknak: a Revolut az újításaival átrendezheti a piacot

Egy külföldi bank általában leánybankot hoz létre a megcélzott országban, a Revolut azonban mindenhol következetesen fióktelepeket alapít. Így Magyarországon is ez történik – írja a Biztosdöntés.hu szakportál.
A leánybank és a fióktelep közötti különbség elsősorban a betétbiztosításban jelentkezik, és kulcsfontosságú, hiszen a litván Revolut Bank UAB magyar fióktelepe alá tartozó magyar ügyfelek továbbra is a litván betétbiztosítónál intézhetik az ügyeiket abban a nem várt esetben, ha a Revolut Bank betétei befagynának vagy a bank működési engedélyét visszavonnák. Kiemelik: míg tehát egy leánybank önálló, az adott országban bejegyzett bankként működik, az adott ország felügyeleti hatósága felügyeli, az adott ország betétbiztosítója áll helyt a betétekért, a fióktelepnél csak a külföldi bank „meghosszabbított karjaként” értelmezhető ugyanez. Vagyis a fióktelep az anyabank engedélye alapján működik, az anyabank országának joghatósága alá tartozik, és a betétbiztosítást is az anyaország betétbiztosítója nyújtja. A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években több alkalommal is kifejezte az aggodalmát emiatt a Revoluttal kapcsolatban, például a múlt évben ezt jelezték is.
Noha a leánybank számít az általános modellnek a külföldi bankalapítás során, de azért több bank is fióktelepként működik Magyarországon. Ilyen például:
- a Bank of China,
- a BNP PARIBAS,
- a Citibank Europe,
- a Cofidis,
- a Deutsche Bank,
- a HYPO-Bank,
- az ING Bank,
- az Oberbank.
Ezek azonban kis ügyfélszámú, speciális működésre alapított bankok. Közülük a lakosság a Cofidis és az Oberbank nevét ismerheti jobban. Hamarosan közéjük tartozhat majd a Revolut is. A hazai hivatalos cégjegyzék szerint a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének létesítő okirata 2020. december 11-én készült, és a cégbíróság 2021. január 14-én jegyezte be a fióktelepet Magyarországon.
A fintech bank azonban csak most jutott el oda, hogy a több mint kétmillióra duzzadt magyar ügyfelét átmigrálja a magyar fióktelepe alá.
Milyen változások várhatók a Revolut fióktelep nyitásával?
Az átmigrálással több olyan változás következik majd be, amely előnyös lesz a magyar revolutos ügyfelek számára. Ezek az alábbiak:
- A revolutosok azonnal megkapják majd a magyar bankrendszerből indított eseti, húszmillió forintot meg nem haladó átutalásokat.
- Magyar bankszámlaszámuk lesz a magyar revolutosoknak. A revolutos ügyfeleknek megmarad a jelenlegi litván bankszámlaszámuk, de emellett 3×8 jegyű magyar belföldi bankszámlaszámot is kapnak. Ez megkönnyíti a belföldi jövedelmek kifizetését, melyeket jelenleg csak külföldi bankszámlaszámra lehet elküldeni, amire a cégek gyakran nincsenek felkészülve.
- Több ATM – a Revolut is beszállhat a hazai ATM-telepítésekbe.
- A Revolut is bekerülhet a hazai bankváltási folyamatba.
- Magyar nyelvű ügyfélszolgálat és panaszkezelés. Ez az egyik legkritikusabb pont, amely a magyar ügyfeleket érintheti, hiszen jelenleg csak angol nyelvű chat áll a hazai revolutosok rendelkezésére, és itt kell intézni minden panaszt.
- A Revolut is alkalmazhatja a belföldi QR-kódos fizetést.
- A Revolut is alkalmazhatja a fizetési kérelem küldését és fogadását.
- A Revolut is nyújthat törvényi ingyenes készpénzfelvételt: a fintech bank jelenleg is nyújt ugyan 75 ezer forintnyi ingyenes készpénzfelvételt világszerte, de elképzelhető, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján a magyar ügyfelek számára nyújtania kell majd a kétszer akkora mértékű törvényi ingyenes készpénzfelvételt is, havi legfeljebb 150ezer forint erejéig. Igaz, ez csak a belföldi, forinttöltésű ATM-ekre terjedhet ki valószínűleg. Újdonság lesz a postai ingyenes készpénzfelvétel lehetősége is, melyre a Revolut ingyenes készpénzfelvétele jelenleg nem terjed ki.
- A Revolut is nyújthat ingyenes cash-back szolgáltatást. Kevéssé elterjedt, de létezik a havi legfeljebb két alkalmas, összesen legfeljebb havi negyvenezer forintig érvényes cash-back (készpénzátvétel) szolgáltatás. Ezt az erre szerződött kereskedőknél lehet igénybe venni, legfeljebb húszezer forintnyi készpénzig, legalább háromezer forint értékű bankkártyás vásárlás esetén. Ez jelenleg kevés kereskedőnél működik, de például a Penny Market üzleteiben elérhető.
- A Revoluthoz is lehet majd e-mail-címre vagy telefonszámra utalni, bármely belföldi bankból – és viszont. Az azonnali fizetési rendszerhez történő csatlakozással a revolutos ügyfelek mobiltelefonszámai és e-mail-címei – a számlatulajdonosok erről szóló rendelkezése esetén – bekerülhetnek a hazai adatbázisokba, így lehet majd Revolutra is utalni a számlaszám ismerete nélkül, pusztán telefonszámra vagy e-mail-címre, bármely magyar bankból. Ugyanez fordítva is igaz: a revolutosok is tudnak majd magyar bankszámlákra utalni a telefonszám vagy az e-mail-cím ismeretében. Ez jelenleg is működik a Revolutnál, de csak a revolutosok között. A magyarországi azonnali fizetési rendszerrel jelenleg nincs semmilyen kapcsolata a Revolutnak – írja a Biztosdöntés.hu.