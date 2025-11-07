Lecke feladva a bankoknak: a Revolut az újításaival átrendezheti a piacot

Egy külföldi bank általában leánybankot hoz létre a megcélzott országban, a Revolut azonban mindenhol következetesen fióktelepeket alapít. Így Magyarországon is ez történik – írja a Biztosdöntés.hu szakportál.

Fióktelepet nyit hazánkban is a Revolut. Fotó: Shutterstock

A leánybank és a fióktelep közötti különbség elsősorban a betétbiztosításban jelentkezik, és kulcsfontosságú, hiszen a litván Revolut Bank UAB magyar fióktelepe alá tartozó magyar ügyfelek továbbra is a litván betétbiztosítónál intézhetik az ügyeiket abban a nem várt esetben, ha a Revolut Bank betétei befagynának vagy a bank működési engedélyét visszavonnák. Kiemelik: míg tehát egy leánybank önálló, az adott országban bejegyzett bankként működik, az adott ország felügyeleti hatósága felügyeli, az adott ország betétbiztosítója áll helyt a betétekért, a fióktelepnél csak a külföldi bank „meghosszabbított karjaként” értelmezhető ugyanez. Vagyis a fióktelep az anyabank engedélye alapján működik, az anyabank országának joghatósága alá tartozik, és a betétbiztosítást is az anyaország betétbiztosítója nyújtja. A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években több alkalommal is kifejezte az aggodalmát emiatt a Revoluttal kapcsolatban, például a múlt évben ezt jelezték is.

Noha a leánybank számít az általános modellnek a külföldi bankalapítás során, de azért több bank is fióktelepként működik Magyarországon. Ilyen például:

a Bank of China,

a BNP PARIBAS,

a Citibank Europe,

a Cofidis,

a Deutsche Bank,

a HYPO-Bank,

az ING Bank,

az Oberbank.

Ezek azonban kis ügyfélszámú, speciális működésre alapított bankok. Közülük a lakosság a Cofidis és az Oberbank nevét ismerheti jobban. Hamarosan közéjük tartozhat majd a Revolut is. A hazai hivatalos cégjegyzék szerint a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének létesítő okirata 2020. december 11-én készült, és a cégbíróság 2021. január 14-én jegyezte be a fióktelepet Magyarországon.

A fintech bank azonban csak most jutott el oda, hogy a több mint kétmillióra duzzadt magyar ügyfelét átmigrálja a magyar fióktelepe alá.

Milyen változások várhatók a Revolut fióktelep nyitásával?

Az átmigrálással több olyan változás következik majd be, amely előnyös lesz a magyar revolutos ügyfelek számára. Ezek az alábbiak: