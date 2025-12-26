Ez a magyar olimpiai aranyérem-közvetítés megbénította Budapestet

Ma már közszájon forgó történet, de volt idő, hogy nem lehetett beszélni róla: a Magyar Rádió és a magyar sportrádiózás legnagyobb alakja, Szepesi György lekésett egy magyar olimpiai aranyéremről. Ezt persze a hallgatók nem tudták, mert Szepesi akkora zseni volt, hogy ezt is megoldotta.

Szepesi György, a Magyar Rádió legendás sportriportere, aki nélkül elképzelhetetlenek voltak az olimpiai közvetítések (Fotó: Szepesi György - Búcsú a mikrofontól c. könyve)

Olimpia: nagy a baj a Magyar Rádióban, de Szepesi György megoldotta

A helyszín Montreal, az időpont 1976. Ezen az olimpián a magyar sportolók négy aranyérmet nyertek. Magyar Zoltán olimpiai elsőségét érő lógyakorlatát Vass István Zoltán közvetítette a tornacsarnokból. Tordasi Ildikó vívóaranyérmét Novotny Zoltán és Radnóti László kommentálta. A magyar vízilabdacsapat és Németh Miklós gerelyhajító diadala pedig Szepesi György tolmácsolásában volt hallható.

Igen ám, de ez a két aranyérem ugyanazon a napon született, mi több, a két katartikus pillanat időben is nagyon közel volt egymáshoz.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 1976. július 27-én 5-5-ös döntetlent játszott Jugoszlávia ellen, de ez a meccs az aranyérem szempontjából nem számított, mert a magyar pólósok már olimpiai bajnokként ugrottak be a medencébe. Szepesi György azonban nem szeretett volna erről a meccsről sem lemaradni. Úgy számolt, hogy a mérkőzés végén gyorsan autóba vágja magát, meg sem áll az atlétikai stadionig, ahol nem sokkal a vízilabda-mérkőzés befejezését követően kezdődött meg a gerelyhajítók küzdelme.

Szepesi két dologgal nem számolt. Az egyik, hogy a kocsi dugóba kerül. A másik, hogy Németh Miklós már az első sorozatban kidobja a szert a stadionból, mert a magyar atléta 94.58 centis dobása akkor új világcsúcsnak, új olimpiai rekordnak számított. Szepesi őrült módon vágtatott fel a stadion tetején lévő kommentátorállásba. Pár lépésre volt már csak, amikor Németh elhajította a gerelyt. Mire a magyar riporter leült, fejére vette a fejhallgatót és Budapesttől elkérte a szót, a bírók már Németh dobását mérték. Ám Szepesi tudta, ez így nem maradhat.

Monitorján látta, hogy a kanadai tévések ismétlik a fantasztikus dobást. Átvette a szót és utólag – a tévé ismétlése alapján – úgy közvetítette le a fantasztikus dobást, mintha az épp abban a pillanatban esett volna meg.

Idehaza a hallgatók ebből semmit sem éreztek. Maradjunk annyiban, ez tényleg zseniális megoldás volt.