Orbán Viktor békemissziója 2025-ben is folytatódott

Orbán Viktor miniszterelnök 2024 júliusában, az uniós elnökség átvétele után békemissziót hirdetett az orosz–ukrán háború mielőbbi rendezése érdekében. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csupán az uniós háborúpárti álláspont alternatíváját kínálja, hanem aktív közvetítőként lép fel az orosz–ukrán béke mielőbbi elérése érdekében. Az első lépések 2024 nyarán történtek, amikor a magyar miniszterelnök előbb Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Moszkvába repült, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. Ezután Donald Trumppal, Hszi Csin-pinggel, Recep Tayyip Erdogannal és Ferenc pápával is egyeztetett. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Európában egyre kevesebb olyan ország van, amely a háborúban érintett mindkét féllel kapcsolatot tud tartani – Magyarország pedig ebbe a kategóriába tartozik.

Orbán Viktor 2024-ben elindított békemissziója 2025-ben is folytatódott

Fotó: AFP

A békemisszió 2025-ben is folytatódott. Donald Trump Egyiptomban, a közel-keleti békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit.

Oroszország és az Egyesült Államok elnökei október 16-i telefonbeszélgetésük után megállapodtak abban, hogy Budapesten találkoznak, és megkezdik a budapesti békecsúcs előkészítését.

Orbán Viktor is folytatta békemisszióját, és a Vatikánba látogatott, ahol XIV. Leó pápa október 27-én magánaudiencián fogadta őt. Magyarország és a Vatikán a háború kitörése óta következetesen a béke előmozdításán munkálkodik, és kölcsönösen támogatják egymás törekvéseit.

A magyar miniszterelnök az esemény kapcsán a közösségi médiában azt írta:

Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A miniszterelnök november elején ismét Donald Trumppal tárgyalt Washingtonban, ahol az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségei kiemelt témaként szerepeltek. De a washingtoni út fontos eredménye volt az is, hogy a háborúpárti brüsszeli elit nyomásgyakorlása ellenére sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, miután hazánk időkorlát nélküli szankciómentességet kapott, valamint pénzügyi védőpajzsot is az Egyesült Államoktól.