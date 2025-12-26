A legszentebb futballünnep a középkorban indult, idén viszont felrúgják a hagyományt

Európa nagy részében legalább kéthetes téli szünetet szoktak tartani az ünnepek miatt – igaz, a zsúfolt versenynaptárnak köszönhetően ez sok országban egyre rövidebb lesz, és egyes helyeken már megjelent az elmúlt években az ünnepi futball: például Olaszországban, ahol 2017-ben vezették be a karácsony másnapján rendezett mérkőzéseket, és idén is teljes fordulót rendeznek az ünnepet követő napokban.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a harmadik ünnepi időszakára készülhet Angliában (Fotó: Peter Powell/AFP)

A hagyomány bölcsőjének az Egyesült Királyságot és a Boxing Dayt tartják, amely nem meglepő módon Angliában lett honos, és a mai napig különleges élményt kínál minden futballszerető embernek. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy a tradíció egészen régre nyúlik vissza a briteknél.

Meccs meccs hátán

Nyilvános ünnepi mérkőzéseket már évszázadok óta rendeznek, az úgynevezett csőcselékfutballról egészen 1170-ig visszamenően vannak feljegyzések. Ezeket a mérkőzéseket gyakran karácsonykor és húsvétkor rendezték meg, és még manapság is akadnak olyan települések, ahol a hagyomány megőrzésének céljából az eredeti szabályok szerint játszanak az ünnepek során.

A viktoriánus korban a labdarúgó-mérkőzéseket munkaszüneti nap révén szervezték karácsony napjára, így a munkásosztály nyilvános rendezvényeinek hagyományos része lett. A szurkolói igények kiszolgálása érdekében a legjobb csapatok szinte mindennap játszottak karácsonykor: 1913-ban a Liverpool karácsony napján 4-2-re legyőzte a Manchester Cityt hazai pályán, a „visszavágót” másnap 1-0-ra elvesztette, majd a harmadik napon 3-3-as döntetlent játszott a Blackburnnel.

Jogosan jöhet elő a kérdés, miért éppen Angliában maradt fenn a karácsonyi futball hagyománya, miközben Európa nagy részén az ünnepi időszak egyet jelent a teljes leállással. A válasz elsősorban társadalmi és kulturális gyökerekben keresendő. A labdarúgás Angliában már a kezdetektől fogva a munkásosztály sportja volt, amely szorosan igazodott az ipari munkarendhez. Az év során kevés munkaszüneti nap volt, így a karácsony környéke ritka alkalmat kínált a tömeges kikapcsolódásra – sok munkásembernek ez volt az egyetlen lehetősége az adott évben, hogy futballmeccset láthasson.

A labdarúgás ebben a közegben nem pusztán szórakozás volt, hanem közösségi esemény: találkozási pont, ahol a helyi identitás, az összetartozás és a rivalizálás egyszerre jelent meg.

Míg más országokban a karácsony inkább az elvonulás és a családi nyugalom időszaka lett, Angliában az ünnep sokáig a közösségi élményekről szólt – ennek pedig természetes része volt a futballstadionok megtöltése is.