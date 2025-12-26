Premier LeaguehagyományBoxing Day

A legszentebb futballünnep a középkorban indult, idén viszont felrúgják a hagyományt

Az ajándékok már kibontva, a halászlé az egyéb finomságokkal együtt elfogyasztva, és még az esetleges családi veszekedés is abbamarad. Több millió futballszurkoló számára ez csak egyet jelent: eljött az ideje az ünnepi meccsdömpingnek. Ebben a kategóriában a britek karácsonyi meccsnapja, az úgynevezett Boxing Day egyedülálló a maga nemében, s bár idén közel sem olyan széles a kínálat, mint azt megszokhattuk, a hagyomány történelme olyan érdekességeket rejt, hogy érdemes felidézni az eredetét és legszebb pillanatait.

Bacsinszki Ádám
2025. 12. 26. 5:45
Idén csak a Manchester United és a Newcastle szurkolói örvendhetnek Premier League-meccsnek a Boxing Day-en Fotó: Lindsey Parnaby Forrás: AFP
Európa nagy részében legalább kéthetes téli szünetet szoktak tartani az ünnepek miatt – igaz, a zsúfolt versenynaptárnak köszönhetően ez sok országban egyre rövidebb lesz, és egyes helyeken már megjelent az elmúlt években az ünnepi futball: például Olaszországban, ahol 2017-ben vezették be a karácsony másnapján rendezett mérkőzéseket, és idén is teljes fordulót rendeznek az ünnepet követő napokban.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a harmadik ünnepi időszakára készülhet Angliában
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a harmadik ünnepi időszakára készülhet Angliában (Fotó: Peter Powell/AFP)

A hagyomány bölcsőjének az Egyesült Királyságot és a Boxing Dayt tartják, amely nem meglepő módon Angliában lett honos, és a mai napig különleges élményt kínál minden futballszerető embernek. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy a tradíció egészen régre nyúlik vissza a briteknél.

Meccs meccs hátán

Nyilvános ünnepi mérkőzéseket már évszázadok óta rendeznek, az úgynevezett csőcselékfutballról egészen 1170-ig visszamenően vannak feljegyzések. Ezeket a mérkőzéseket gyakran karácsonykor és húsvétkor rendezték meg, és még manapság is akadnak olyan települések, ahol a hagyomány megőrzésének céljából az eredeti szabályok szerint játszanak az ünnepek során.

A viktoriánus korban a labdarúgó-mérkőzéseket munkaszüneti nap révén szervezték karácsony napjára, így a munkásosztály nyilvános rendezvényeinek hagyományos része lett. A szurkolói igények kiszolgálása érdekében a legjobb csapatok szinte mindennap játszottak karácsonykor: 1913-ban a Liverpool karácsony napján 4-2-re legyőzte a Manchester Cityt hazai pályán, a „visszavágót” másnap 1-0-ra elvesztette, majd a harmadik napon 3-3-as döntetlent játszott a Blackburnnel.

Jogosan jöhet elő a kérdés, miért éppen Angliában maradt fenn a karácsonyi futball hagyománya, miközben Európa nagy részén az ünnepi időszak egyet jelent a teljes leállással. A válasz elsősorban társadalmi és kulturális gyökerekben keresendő. A labdarúgás Angliában már a kezdetektől fogva a munkásosztály sportja volt, amely szorosan igazodott az ipari munkarendhez. Az év során kevés munkaszüneti nap volt, így a karácsony környéke ritka alkalmat kínált a tömeges kikapcsolódásra – sok munkásembernek ez volt az egyetlen lehetősége az adott évben, hogy futballmeccset láthasson.

A labdarúgás ebben a közegben nem pusztán szórakozás volt, hanem közösségi esemény: találkozási pont, ahol a helyi identitás, az összetartozás és a rivalizálás egyszerre jelent meg.

Míg más országokban a karácsony inkább az elvonulás és a családi nyugalom időszaka lett, Angliában az ünnep sokáig a közösségi élményekről szólt – ennek pedig természetes része volt a futballstadionok megtöltése is.

A karácsonyi futball átalakulása

Az évek elteltével a karácsonyi futball népszerűsége visszaesett, ebben közrejátszott az életszínvonal javulása: az élelmiszerek, az ajándékok és a dekorációs elemek megfizethetőbbé váltak, a közösségi szórakozási lehetőségek egyértelműen hanyatlásnak indultak, ahogy az ünnep egyre inkább beköltözött az otthonokba. Angliában legutóbb 1965-ben játszottak karácsony napján mérkőzést, amikor a Blackpool 4-2-re legyőzte a Blackburnt a Bloomfield Roadon.

A hangsúly fokozatosan átkerült december 26-ra, amely nemcsak praktikus, hanem érzelmileg is fontos időpont lett: a családok együtt kiruccanhatnak a stadionokba, miután megünnepelték a karácsonyt, és ez az élmény mára szinte ugyanolyan szerves része a brit ünnepi időszaknak, mint a karácsonyi vacsora.

A Boxing Day mindig is különleges élményt jelentett a drukkereknek
A Boxing Day mindig is különleges élményt jelentett a drukkereknek (Fotó: BBC)

A Boxing Day a brit futball kultúrájának meghatározó pillére

Érdemes kiemelni, hogy maga a Boxing Day kifejezés alapvetően nem a sporthoz kapcsolódik: a karácsony másnapját követő ünnep kifejezése magyarul doboznap, ami arra utal, hogy régen dobozokba tették az ajándékokat, és ezt adták a szegény embereknek. Ez a szokás egy keresztény hagyományból, Szent István napjából is ered, amikor a templomokban adományokat gyűjtöttek a szegényeknek.

Az Egyesült Királyságban a Boxing Day-mérkőzések egyik legjellegzetesebb sajátossága a helyi rangadók túlsúlya volt. Ennek elsősorban praktikus okai akadtak: az ünnepi időszakban a közlekedés korlátozottabb volt, ezért a liga igyekezett földrajzilag közeli csapatokat egymással párosítani. Ez megkönnyítette a szurkolók utazását, és csökkentette a játékosokra háruló terhelést is. A kezdetben kényszer szülte megoldás idővel hagyománnyá nemesedett. A szomszédvárak összecsapásai különösen feszült, szenvedélyes hangulatot teremtettek, hiszen a lelátókon gyakran családtagok, barátok és munkatársak kerültek egymással szembe. A Boxing Day így nem csupán egy kiemelt játéknap lett, hanem az angol futball egyik legérzelmesebb ünnepe, ahol a rivalizálás és az ünnepi hangulat sajátos elegyet alkotott.

Az első dokumentált Boxing Day-mérkőzést 1860. december 26-án játszotta a világ két legősibb futballklubja, a Sheffield FC és a Hallam FC, a két rivális párharca a földkerekség legrégebbi derbije is egyben. Azóta számtalan emlékezetes játéknappal és pillanattal bővültek a történelemkönyvek lapjai – emlékezzünk csak vissza például a rekordot jelentő 1963-as Boxing Dayre, amely során tíz összecsapáson 66 gól született –, 2025-ben viszont sajnálatos fordulatot vesz az egyik legszentebb futballünnep sorsa.

Klasszikus mérkőzések a Boxing Day-játéknapokról:

Idén változik a program

A hagyomány brutális felrúgása miatt ezúttal nem lesz klasszikus értelemben vett Boxing Day, csupán egyetlen mérkőzést, Manchester United–Newcastle United összecsapást rendeznek december 26-án az angol élvonalban. A háttérben a tévés szerződések állnak, de a zsúfolt futballnaptár sem segít: a Premier League-nek a szerződés szerint 33 hétvégi és öt hétközi fordulót kell biztosítania a tévés közvetítési partnereknek. Mivel az FA-kupa új, kizárólag hétvégi lebonyolításban zajlik, az is elvesz a felhasználható hétvégékből, így idén a péntekre eső Boxing Dayt egy átlagos pénteki játéknapként kezelik. Így fordulhat elő, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool december 27-én lép pályára az Anfielden a sereghajtó Wolverhampton ellen.

A másik oldalt nézve ugyanakkor ez egy lehetőség, az angol futballpiramis alsóbb szintjein lévő, alacsonyabb osztályokban szereplő csapatok abban reménykednek, hogy elcsábíthatják azokat, akik kétségbeesetten szeretnének kimozdulni otthonról, ezekben a ligákban ugyanis kivétel nélkül teljes fordulót rendeznek – míg a Premier League a globális naptárhoz igazodik, addig Anglia kisebb stadionjaiban december 26-án továbbra is ugyanaz történik, mint száz évvel ezelőtt: emberek kabátban, forró teával a kezükben futballt néznek, és talán ez a Boxing Day igazi értelme.

Premier League, 18. forduló:

December 26., péntek

  • Manchester United–Newcastle United 21.00 (tv: Match4)

December 27., szombat

  • Nottingham Forest–Manchester City 13.30 (tv: Spíler1)
  • Arsenal–Brighton 16.00 (tv: Match4)
  • Brentford–Bournemouth 16.00
  • Burnley–Everton 16.00
  • Liverpool–Wolverhampton 16.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Fulham 16.00 (tv: Spíler2)
  • Chelsea–Aston Villa 18.30 (Tv: Spíler1)

December 28., vasárnap

  • Sunderland–Leeds United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Crystal Palace–Tottenham 17.30 (tv: Spíler1)

 

