sportújságírásAranytollasMagyar Sportújságírók SzövetségeDávid SándorMagyar TelevízióNépsport

Elhunyt a magyar sportújságírás legendás alakja, Dávid Sándor

Életének 90. évében elhunyt a magyar sportújságírás ikonja. Dávid Sándor aranytollas újságíró, sportriporter a Népsportnál, a Magyar Televíziónál és az Eurosportnál is dolgozott, utóbbinál a magyar szerkesztőség alapító tagja volt. Lapaj több mint húsz könyvet írt, közülük a Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 9:59
Elhunyt Dávid Sándor Forrás: Dudás Endre/Száva-Nagy Zsolt/MNASZ
Gyászol a magyar sportsajtó. Néhány héttel a 89. születésnapja után elhunyt Dávid Sándor „Lapaj”, a magyar sportújságírás meghatározó alakja, akinek halálhírét a családja közölte szerda délelőtt az egykori sportújságíró hivatalos közösségi oldalán.

Dávid Sándor nemrégiben töltötte be a 89. életévét
Dávid Sándor nemrégiben töltötte be a 89. életévét (Fotó: Teknős Miklós)

Dávid Sándor a magyar sportújságírás megkerülhetetlen alakja volt

Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj” – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után

– írta családja az újságíró Facebook-oldalán.

Exkluzív interjú a Magyar Nemzetnek

A Magyar Nemzet három év fél éve interjút készített a sportújságírás és a Forma–1 hazai legendájával, akit az édesapja először papnak szánt, de később mégis  a csepeli hatos számú gépipari technikumban, az erőgépgyártó tagozaton kezdett el dolgozni. 

– Munkahelyként bemázliztam a motorkerékpárgyárat, ahol az első fizetésem 970 forint volt, száz forinttal több, mint az apámé, aki akkor már irodista volt a vízműveknél –  mondta el Dávid Sándor a 2022-ben júliúsában felvett beszélgetés során, aki egy film hatására vágott bele a kardvívásba. Előszőr az újpesti vívószakosztály edzéseire járt, majd a a Csepel ifjúsági csapatában folytatta sportkarrierjét.

– A háború utáni leírhatatlan szegénységben aranyéletünk volt azzal, hogy az edzések előtt felvihettünk a szemközti tejcsarnokból egy egész kanna, hatvan liter tejet és egy egész zsák, mintegy 140 darab kiflit. Mennyei manna volt, ma is érzem az ízét a számban. Ezenkívül hetente egyszer tizenkét vívó kondivacsorára volt hivatalos a Csepeli Sporttelep éttermébe, olyan pacalt és pörköltet azóta sem ettem. Sztálin elvtárs halálának a napján különösen nagyot zabáltunk – mesélte akkor a magyar sportújságíró.

Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, 1959-ben kezdett külsőzni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A Forma–1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tévénézők számára. Az első, Magyarországon közvetített F1-es nagydíjat Knézy Jenővel együtt kommentálta Ausztriából 1976-ban. 

– Akkoriban már lehetett hallani itthon a Forma–1-ről, de nem sokat. Az élő közvetítést választottuk, viszont az eső miatt többször újrarajtoltatták a mezőnyt, így egy órát csúszott a verseny. Hihetetlen jó futam volt, Lauda arca két héttel korábban égett meg a Nürburgringen, így ő nem indult, James Hunt volt a leggyorsabb, de nem tudott nyerni. Ezt a magyar nézők már nem láthatták, mert öt körrel a vége előtt el kellett búcsúznom, ugyanis kezdődött a Négy páncélos és a kutya című, vasárnap délutáni lengyel sorozat. Égtek a vonalak a felháborodott reklamá­ciók miatt, kiderült, hogy a Forma–1 érdekli a népet – emlékezett vissza Dávid Sándor. Később az Eurosport alapító tagjaként a magyar szerkesztőségben dolgozott. Több mint húsz könyvet írt, közülük a Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg.

Több szakmai díjban részesült

A Hungaroring egykori sajtófőnöke 1996-ban Feleki László-díjat vehetett át, 2008-ban a sportújságírók világnapja alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíjjal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal ismerte el munkásságát. 2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjat adományozott számára, 2022-ben pedig Ezüstgerely-díjat érdemelt ki. Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét.

 

