Elhunyt a magyar sportújságírás legendás alakja, Dávid Sándor

Gyászol a magyar sportsajtó. Néhány héttel a 89. születésnapja után elhunyt Dávid Sándor „Lapaj”, a magyar sportújságírás meghatározó alakja, akinek halálhírét a családja közölte szerda délelőtt az egykori sportújságíró hivatalos közösségi oldalán.

Dávid Sándor nemrégiben töltötte be a 89. életévét (Fotó: Teknős Miklós)

Dávid Sándor a magyar sportújságírás megkerülhetetlen alakja volt

Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj” – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után

– írta családja az újságíró Facebook-oldalán.

Exkluzív interjú a Magyar Nemzetnek

A Magyar Nemzet három év fél éve interjút készített a sportújságírás és a Forma–1 hazai legendájával, akit az édesapja először papnak szánt, de később mégis a csepeli hatos számú gépipari technikumban, az erőgépgyártó tagozaton kezdett el dolgozni.

– Munkahelyként bemázliztam a motorkerékpárgyárat, ahol az első fizetésem 970 forint volt, száz forinttal több, mint az apámé, aki akkor már irodista volt a vízműveknél – mondta el Dávid Sándor a 2022-ben júliúsában felvett beszélgetés során, aki egy film hatására vágott bele a kardvívásba. Előszőr az újpesti vívószakosztály edzéseire járt, majd a a Csepel ifjúsági csapatában folytatta sportkarrierjét.

– A háború utáni leírhatatlan szegénységben aranyéletünk volt azzal, hogy az edzések előtt felvihettünk a szemközti tejcsarnokból egy egész kanna, hatvan liter tejet és egy egész zsák, mintegy 140 darab kiflit. Mennyei manna volt, ma is érzem az ízét a számban. Ezenkívül hetente egyszer tizenkét vívó kondivacsorára volt hivatalos a Csepeli Sporttelep éttermébe, olyan pacalt és pörköltet azóta sem ettem. Sztálin elvtárs halálának a napján különösen nagyot zabáltunk – mesélte akkor a magyar sportújságíró.

Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, 1959-ben kezdett külsőzni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A Forma–1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tévénézők számára. Az első, Magyarországon közvetített F1-es nagydíjat Knézy Jenővel együtt kommentálta Ausztriából 1976-ban.