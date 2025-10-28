Brutális változás jöhet a Premier League-ben, ami Szoboszlait is mélyen érintheti

Angliában a szurkolók futballal is ünneplik a karácsonyt, a Boxing Day igazi családi esemény, amikor a Premier League stadionjai különleges hangulatban telnek meg. A Boxing Day karácsonyi meccsei 1888 óta a brit futball szerves részét képezik, egészen 1965-ig még karácsony napján, december 25-én is rendeztek bajnokikat, azóta pedig karácsony másnapján, 26-án tartanak fordulót. Ez az, ami idén megváltozhat, és ez az édesapaként az első karácsonyára készülő Szoboszlai Dominiknek nem feltétlenül rossz hír, az angolok ugyanakkor kiakadhatnak az egyik legnagyobb futballhagyományuk brutális felrúgása miatt.

Szoboszlai Dominik talán nem is bánná, ha idén elmaradna a Boxing Day a Premier League-ben. Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A Daily Mail írta meg, hogy idén a Boxing Day napján, december 26-án mindössze egyetlen Premier League-mérkőzést rendeznek a megszokott teljes forduló helyett. A döntés még nem hivatalos, de a lap információja szerint a kérdés lényegében már eldőlt. Érdekesség, hogy legutóbb 2014-ben esett péntekre a Boxing Day, de akkor még nem volt kérdés, hogy a Premier League-ben aznap rendes fordulót rendeznek.

A Premier League ezért rúgja fel a Boxing Day hagyományát?

A háttérben a tévés szerződések állnak, amin a zsúfolt futballnaptár sem segít. A Premier League-nek szerződés szerint 33 hétvégi (szombat, vasárnap) és 5 hétközi fordulót kell biztosítania a tévés közvetítési partnereknek. Mivel az FA-kupa új, kizárólag hétvégi lebonyolításban zajlik, az is elvesz a felhasználható hétvégékből, így idén a péntekre eső Boxing Day-t egy átlagos pénteki játéknapként kezelik, amikor csak egy televíziós közvetítésre kiválasztott találkozó lesz megtartva.

Hogy van alapja a hírnek, azt jelzi, hogy a Premier League eredetileg október 15-én tervezte bejelenteni a decemberi és januári televíziós közvetítési menetrendet, de ez a hivatalos közlés még mindig nem történt meg.

Az egyelőre nem dőlt el, hogy melyik mérkőzés kapja majd a kiemelt időpontot december 26-án, mindenesetre az akkor esedékes 18. forduló párosítása az alábbi a Premier League-ben:

Arsenal–Brighton

Brentford–Bournemouth

Burnley–Everton

Chelsea–Aston Villa

Crystal Palace–Tottenham

Liverpool–Wolverhampton

Manchester United–Newcastle

Nottingham–Manchester City

Sunderland–Leeds

West Ham–Fulham

A Premier League-gel ellentétben az alacsonyabb osztályokban, ahol nincs ilyen szigorú tévés szerződés, megtartják a Boxing Day hagyományát, és teljes fordulókat rendeznek december 26-án. A liga reményei szerint 2026-ban, amikor karácsony másnapja szombatra esik, visszatérhetnek a hagyományos, egész napos ünnepi programhoz.