Premier LeagueBoxing DaySzoboszlai DominikkarácsonyLiverpool FC

Brutális változás jöhet a Premier League-ben, ami Szoboszlait is mélyen érintheti

Ha Premier League, akkor Boying Day. Az angol labdarúgó-bajnokság nevével egybeforrt a karácsonyi ünnepnapokon rendezett forduló, amely 1888 óta szokás. Most azonban arról írnak Angliában, hogy idén karácsonykor a Premier League a tévés szerződések miatt szakíthat az egyik legnagyobb tradíciójával, és decemberben nem lesz igazi Boxing Day az angol élvonalban, ami brutális felrúgása a hagyományoknak. Szoboszlai Dominiket ez most mélyen és jól is érintheti immáron édesapaként, ráadásul neki eddig sem jöttek be igazán a karácsonyi meccsek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 7:03
Szoboszlai Dominik eddig nem volt főszereplő a Premier League-ben a karácsonyi Boxing Day napján, de idén talán lehetősége sem lesz rá Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Angliában a szurkolók futballal is ünneplik a karácsonyt, a Boxing Day igazi családi esemény, amikor a Premier League stadionjai különleges hangulatban telnek meg. A Boxing Day karácsonyi meccsei 1888 óta a brit futball szerves részét képezik, egészen 1965-ig még karácsony napján, december 25-én is rendeztek bajnokikat, azóta pedig karácsony másnapján, 26-án tartanak fordulót. Ez az, ami idén megváltozhat, és ez az édesapaként az első karácsonyára készülő Szoboszlai Dominiknek nem feltétlenül rossz hír, az angolok ugyanakkor kiakadhatnak az egyik legnagyobb futballhagyományuk brutális felrúgása miatt.

Szoboszlai Dominik talán nem is bánná, ha idén elmaradna a Boxing Day a Premier League-ben
Szoboszlai Dominik talán nem is bánná, ha idén elmaradna a Boxing Day a Premier League-ben. Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A Daily Mail írta meg, hogy idén a Boxing Day napján, december 26-án mindössze egyetlen Premier League-mérkőzést rendeznek a megszokott teljes forduló helyett. A döntés még nem hivatalos, de a lap információja szerint a kérdés lényegében már eldőlt. Érdekesség, hogy legutóbb 2014-ben esett péntekre a Boxing Day, de akkor még nem volt kérdés, hogy a Premier League-ben aznap rendes fordulót rendeznek.

A Premier League ezért rúgja fel a Boxing Day hagyományát?

A háttérben a tévés szerződések állnak, amin a zsúfolt futballnaptár sem segít. A Premier League-nek szerződés szerint 33 hétvégi (szombat, vasárnap) és 5 hétközi fordulót kell biztosítania a tévés közvetítési partnereknek. Mivel az FA-kupa új, kizárólag hétvégi lebonyolításban zajlik, az is elvesz a felhasználható hétvégékből, így idén a péntekre eső Boxing Day-t egy átlagos pénteki játéknapként kezelik, amikor csak egy televíziós közvetítésre kiválasztott találkozó lesz megtartva.

Hogy van alapja a hírnek, azt jelzi, hogy a Premier League eredetileg október 15-én tervezte bejelenteni a decemberi és januári televíziós közvetítési menetrendet, de ez a hivatalos közlés még mindig nem történt meg.

Az egyelőre nem dőlt el, hogy melyik mérkőzés kapja majd a kiemelt időpontot december 26-án, mindenesetre az akkor esedékes 18. forduló párosítása az alábbi a Premier League-ben:

  • Arsenal–Brighton
  • Brentford–Bournemouth
  • Burnley–Everton
  • Chelsea–Aston Villa
  • Crystal Palace–Tottenham
  • Liverpool–Wolverhampton
  • Manchester United–Newcastle
  • Nottingham–Manchester City
  • Sunderland–Leeds
  • West Ham–Fulham

A Premier League-gel ellentétben az alacsonyabb osztályokban, ahol nincs ilyen szigorú tévés szerződés, megtartják a Boxing Day hagyományát, és teljes fordulókat rendeznek december 26-án. A liga reményei szerint 2026-ban, amikor karácsony másnapja szombatra esik, visszatérhetnek a hagyományos, egész napos ünnepi programhoz.

Szoboszlai jól járhat Gera Zoltán tapasztalatai szerint

A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik nem biztos, hogy rossz hírként fogadja, ha nem kell pályára lépnie karácsonykor. Idén nyáron született meg az első gyermeke, így az első karácsonyára készül édesapaként, ami a legtöbb család életében meghitt esemény.

A Premier League magyar pályára lépési csúcstartója, az angol élvonalban 172 meccsen futballozó Gera Zoltán korábban így festette el a karácsonyi napokat a játékosok szemszögéből:

–  Azt tudni kell, az angoloknál nem huszonnegyedike, hanem huszonötödike „a” karácsony, aznap reggel találják meg az ajándékot a fa alatt a gyerekek. A mérkőzések miatt huszonnegyedikén edzettünk, mi azért otthon este karácsonyoztunk: kacsa mindig volt az asztalon, ünnepi vacsora készült.

Huszonötödikén reggel irány az edzés! Ez volt a nehezebb, főleg az angol játékosoknak, ha már édesapák voltak, mert egyetlen gyerek sem várta meg, hogy az apja hazaérkezzen az edzésről, ébredés után egyből az ajándékokat keresik. Ebből az élményből, a csomagok bontogatásából így sokszor kimaradtak a játékostársak, de a tréning után siettek haza, hogy a családdal legyenek. 

Másnap, huszonhatodikán van a Boxing Day, amikor mindenki megy vásárolni vagy nézi a meccseket. A mi életünk természetesen ehhez igazodott, és persze nem volt mindegy, idegenben vagy otthon játszunk-e ilyenkor. És ha idegenben, milyen messze, továbbá mikor kezdődik a mérkőzés.

Szoboszlainak az idei lesz a harmadik karácsonya Angliában, és az előző két Boxing Dayen ugyan pályára lépett, de egyik sem maradhatott igazán emlékezetes neki. 2023-ban csereként kapott 23 percet a Liverpool Burnley elleni idegenbeli győzelmekor (2-0), tavaly pedig szintén csereként játszott mindössze 13 percet, amikor a Leicester City ellen győztek 3-1-re.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.