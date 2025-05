Szoboszlai szenzációs gólt lőtt, a gólörömével pedig jelezte, hogy apa lesz! + videó

A Liverpool ellenfele a tabella kilencedik helyén álló Brighton volt. A Premier League hajráját már bajnokként lazábbra vevő Pool játékosai a múlt héten Dubajban pihenték ki a fáradalmaikat, csak pénteken álltak edzésbe. A Brighton elleni meccse előtt a thisisanfield.com azt „jósolta”, hogy Szoboszlai Dominik nem lesz ott a kezdőcsapatban, de melléfogott, mert honfitársunk kezdett.

Szoboszlai és Chiesa is ott volt a Liverőpool kezdőcsapatában

Szoboszlai és Chiesa igen, Van Dijk nem

S kezdett Federico Chiesa is, ami mindenképpen meglepetés volt. A 27 éves olasz szélső tavaly augusztusban érkezett a Juventus csapatától, de makacs sérülései miatt eddig csak tizenhárom meccsen játszott, a Premier League-ben csupán ötször lépett pályáta, mindig csereként, és összesen 41 percet játszott. De a 13 meccsét együtt nézve is csak 403 játékperce volt. Azért így is szerzett két gólt és adott két gólpasszt. A Liverpool így állt fel a Brighton ellen: Alisson – Bradley, Konaté, Quansah, Cimikasz – Gravenberch, Szoboszlai – Szalah, Elliott, Gakpo – Chiesa. Azon is nagyon sokan meglepődhettek, hogy a csapatkapitány Van Dijk a kispadra került, a holland védő a bajnokságban eddig mind a 36 meccsen az első perctől kezdve az utolsóig pályán volt. Mi több, amikor legutóbb, 2020-ban bajnok volt a Liverpool, Van Dijk akkor mind a 38 meccset végigjátszotta. S azt is mondhatjuk, hogy 69 egymást követő Premier League-meccset játszott végig, ez a sorozat most megszakadt, és ezen a Premier League X-oldala is meglepődött.

Virgil van Dijk is a substitute for Liverpool v Brighton 😯



It ends 69-match run of consecutive starts in the Premier League, during which @LFC’s captain had played every minute! pic.twitter.com/jjPXSsPCZG — Premier League (@premierleague) May 19, 2025

Szoboszlai Dominik nagy gólt lőtt, majd a gólöröme sokatmondó volt

A 9. percben megszerezte a vezetést a Liverpool. Szoboszlai szenzációs keresztpassza után Szalah egyből Bradley elé tette a labdát, aki betört a 16-oson belülre, és gólpasszt adott Elliottnak (0-1). A 32. percben Yasin Ayari ugyancsak szép góllal egyenlített, a 16-osról lőtte be a labdát Alisson kapujába (1-1). Az első félidő végén azonban a Liverpool újból megszerezte a vezetést, mégpedig egy pazar Szoboszlai-góllal! Egy szabadrúgásvariáció után Elliott visszapasszolta neki a labdát, Szoboszlai pedig jobbról, mintegy 15 méterről a kapu jobb oldalába emelte (1-2). Majd árulkodó gólörömmel, az egyik ujját a szájába véve tudatta, amit már sokan sejtettek: hogy édesapa lesz! S ezt most a klubja is megerősítette.

Congratulations to Dom and his wife ❤️ pic.twitter.com/kl1CbatfNJ — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2025

Arne Slot a 63. percben lecserélte Szoboszlait, Curtis Jones állt be a helyére, a 69. percben pedig egyenlített a Brighton (2-2). Mi több, a házigazda a 85. percben újabb gólt szerzett, az egy perccel korábban beállt Jack Hinshelwood volt eredményes (3-2). S a Brighton 3-2-re meg is nyerte a találkozót.

