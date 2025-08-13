Tombol a nyár, folytatódik a kánikula szerdán is

Zavartalanul napos, száraz idő várható szerdán, a HungaroMet tájékoztatása szerint egyetlen felhő sem lesz az égen, csupán a déli, délkeleti szél élénkül meg helyenként, főképp Sopron térségében.

Folytatódik a kánikula szerdán is, zavartalanul napos idő várható (Forrás: HungaroMet)

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható, késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétvégén már közel 40 fok is lehet

A meteorológusok közlése szerint a folytatásban sem lesz sok köszönet, az Európa felett uralkodó anticiklon a hét második felében is kitart: feljebb kúszik a hőmérő szála, napról napra lesz melegebb.

A hőség hét végén tetőzik majd, amikor már közel 40 fokot mérhetünk.

Az előrejelzés szerint vasárnap érkezik egy hidegfront, ám sok vizet nem zavar majd, kiadós csapadékra aligha számíthatunk, és a hőmérséklet is mindössze néhány fokkal lesz alacsonyabb. A jövő héten így tovább folytatódik a kánikula.