Tombol a nyár, folytatódik a kánikula szerdán is

Zavartalanul napos, száraz idő várható szerdán, a HungaroMet tájékoztatása szerint egyetlen felhő sem lesz az égen, csupán a déli, délkeleti szél élénkül meg helyenként, főképp Sopron térségében.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható, késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Hétvégén már közel 40 fok is lehet
A meteorológusok közlése szerint a folytatásban sem lesz sok köszönet, az Európa felett uralkodó anticiklon a hét második felében is kitart: feljebb kúszik a hőmérő szála, napról napra lesz melegebb.
A hőség hét végén tetőzik majd, amikor már közel 40 fokot mérhetünk.
Az előrejelzés szerint vasárnap érkezik egy hidegfront, ám sok vizet nem zavar majd, kiadós csapadékra aligha számíthatunk, és a hőmérséklet is mindössze néhány fokkal lesz alacsonyabb. A jövő héten így tovább folytatódik a kánikula.