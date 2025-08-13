nyáridőjáráskánikula

Tombol a nyár, folytatódik a kánikula szerdán is

A folytatásban sem lesz sok köszönet, az Európa felett uralkodó anticiklon a hét második felében is kitart.

2025. 08. 13.
2025. 08. 13. 6:30
Zavartalanul napos, száraz idő várható szerdán, a HungaroMet tájékoztatása szerint egyetlen felhő sem lesz az égen, csupán a déli, délkeleti szél élénkül meg helyenként, főképp Sopron térségében. 

Folytatódik a kánikula szerdán is, zavartalanul napos idő várható  (Forrás: HungaroMet)

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható, késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Hétvégén már közel 40 fok is lehet

A meteorológusok közlése szerint a folytatásban sem lesz sok köszönet, az Európa felett uralkodó anticiklon a hét második felében is kitart: feljebb kúszik a hőmérő szála, napról napra lesz melegebb

A hőség hét végén tetőzik majd, amikor már közel 40 fokot mérhetünk.

Az előrejelzés szerint vasárnap érkezik egy hidegfront, ám sok vizet nem zavar majd, kiadós csapadékra aligha számíthatunk, és a hőmérséklet is mindössze néhány fokkal lesz alacsonyabb. A jövő héten így tovább folytatódik a kánikula.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

