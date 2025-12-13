Az idei év után 2026 is új szintre emeli a magyar családtámogatási rendszert

A családi adókedvezmény megduplázása kétlépcsős folyamat: az első emelés 2025 júliusában történt, a második 2026 januárjától lesz érvényes. Ettől az időponttól egy egygyermekes család havonta 20 ezer, a kétgyermekes 80 ezer, a háromgyermekes akár közel 200 ezer forinttal tarthat meg többet. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy több mint egymillió családot érintenek a családtámogatási rendszerbe bevezetett változások.

Új kedvezmények a családtámogatási rendszerben

A személyi jövedelemadó (szja) -mentesség bővítése is több lépcsőben zajlott. 2020-ban a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák kerültek be a rendszerbe, majd 2022-ben a 25 év alatti fiatalok, 2023-ban pedig a 30 év alatti édesanyák – akkor még a 2023-tól született gyermekekre vonatkozóan. 2025. október 1-jétől minden háromgyermekes édesanya szja-mentes lett, életkortól és a gyermekek korától függetlenül.

Átlagkereset mellett ez havi 109 ezer forintos előnyt jelent, a családi adókedvezménnyel együtt pedig 307 ezer forint is maradhat a családnál.

2025 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák lépnek be a mentesség rendszerébe, amely négy év alatt válik teljessé, mivel mintegy 690 ezer nőt érint. Emellett kibővül a 30 év alatti egygyermekes édesanyák köre is: a mentesség már a 2023 előtt született gyermekek után is jár, és átlagbér helyett a teljes jövedelemre terjed ki. Ez további tízezer édesanyát érint.

A munkavégzés és gyermeknevelés összehangolásáról szólva Koncz Zsófia a csed extrát emelte ki. Az intézkedés azoknak az édesanyáknak jelent segítséget, akik munkájuk sajátosságai miatt nem eshetnek ki fél évre. Számukra a csed 70 százaléka akkor is jár, ha mellette dolgoznak. A gyed is szja-mentes lett, és a 10 százalékos nyugdíjjárulék a családi adókedvezményből érvényesíthető.

Az államtitkár szerint a bölcsődei férőhelyek bővítése kulcsszerepet játszik abban, hogy a kisgyermeket nevelő édesanyák könnyebben dönthessenek a visszatérésről.

2010-ben a három év alatti gyermekek mindössze 10 százaléka számára volt férőhely, mára ez 27 százalékra nőtt, és jelenleg is több mint ezer új férőhely kialakítása zajlik. Koncz Zsófia kiemelte: a női foglalkoztatás 2010 óta az Európai Unióban a második legjobb helyre került, és szerinte ebben a bölcsődei hálózat fejlesztése meghatározó szerepet játszott.