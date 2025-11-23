Koncz Zsófia: A magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani + videó

– A nemzeti konzultációban tiltakozzunk minél határozottabban Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen – mondta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette meg, töltse ki a nemzeti konzultációt. Ez a hét ugyanis egyértelműen megmutatta, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen.

Az államtitkár szerint mostanra világosan látszik, hogy Brüsszel még több pénzt akar behajtani, hogy tovább finanszírozza Ukrajnát és a háborút.

– Az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól is több pénzt kér.

Az is kiderült, hogy az eddig Ukrajnának küldött hatalmas összegek a vérontás folytatása mellett az ukrán háborús maffiához kerültek – tette hozzá. Brüsszel mégis azt várja tőlünk, magyaroktól, hogy dobjuk össze a további támogatást, mégpedig bármi áron. Akár hitelfelvételt vagy adóemeléseket is elvárnak a tagállamoktól – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia.

A nemzeti kormány erre ismét nemet mond, mi a magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani, nem pedig Ukrajnára és a háborúra

– közölte az államtitkár.

– De ne legyenek kétségeink, ezt idehaza sem gondolja mindenki így. Brüsszel hazai kiszolgálói soha nem mondanának nemet, ők végrehajtanák a brüsszeli megrendeléseket – hangsúlyozta Koncz Zsófia. Hozzátette: Brüsszel hazai pártjai ott kezdenék, hogy

megszüntetnék Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, elvennék a családi adókedvezményeket, az édesanyák és a fiatalok személyi jövedelemadó-mentességét. Háromszorosára emelnék a vállalkozások társasági adóját, megadóztatnák a nyugdíjakat, valamint megszüntetnék a minden magyar családnak hatalmas segítséget jelentő rezsicsökkentést is.

Ők a magyar családok helyett Ukrajnát és a háborút támogatnák.

– Éppen ezért kérek mindenkit, hogy a nemzeti konzultációban tiltakozzunk minél határozottabban Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen! – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia.