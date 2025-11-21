Hidvéghi Balázs: A magyarok pénzét nem szabad háború finanszírozására fordítani

Hidvéghi Balázs a kormánypártok országjárásának mohácsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentette: Brüsszel arra készül, hogy a következő időszakban a magyarok pénzét Ukrajnába vigye, s abból finanszírozzon egy megnyerhetetlen háborút.

A korábbi támogatások egy része az ukrán háborús maffia kezeibe kerülhetett, s sokat elmond a helyzetről az az információ, hogy az egyik szökésben lévő gyanúsított kijevi palotájában még a vécé is aranyból volt

– emlékeztetett.

Kijelentette, hogy a kormánypártok évek óta ugyanazon az állásponton vannak: „nem a brüsszeli elvárás és egy vélt vagy valós kijevi érdek, hanem a magyarok érdeke a legfontosabb", a magyarok érdeke pedig a béke és a biztonság. Ezt kell megőrizni – húzta alá.

Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy

a magyar kormányzat elutasítja azt a brüsszeli követelést, amelynek értelmében a magyarok pénzét Ukrajnába kellene küldeni, s hogy ennek érdekében meg kellene emelni a magyarok adóját, csökkenteni kellene a családi adókedvezményeket, s el kellene törölni a rezsicsökkentést.

Mindezt csak „azért, hogy finanszírozzunk egy olyan háborút, amelyet Ukrajna nem tud megnyerni”, s amely milliók szenvedését hozó kilátástalan küzdelem.

Az államtitkár a kormány álláspontját ismertetve

hangsúlyozta, hogy megállapodásra van szükség a nagyhatalmak között, Donald Trump amerikai elnök megválasztásával pedig esély kínálkozik egy tűzszünetre vagy békekötésre.

Hidvéghi Balázs szerint „Brüsszelnek megvannak azok az itthoni bábfigurái (...) akik gondolkodás nélkül végrehajtanák ezeket a brüsszeli követeléseket”.

E figurák élén pedig Magyar Péter áll

– fűzte hozzá.

Tiltakozni kell az adóemelések, a háborús politika ellen, erre pedig esélyt ad a háborúellenes petíció, azaz a nemzeti konzultáció, amelyet már több mint egymillióan küldtek vissza, s amelyet november végéig lehet aláírni online és papíralapon – mondta az államtitkár, arra bátorítva mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel.