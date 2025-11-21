Hidvéghi Balázskormányállamtitkár
magyar

Hidvéghi Balázs: A magyarok pénzét nem szabad háború finanszírozására fordítani

Tiltakoznunk kell az adóemelések, a háborús politika, s azon brüsszeli tervek ellen, amelyek értelmében a magyarok pénzéből egy megnyerhetetlen háborút finanszíroznának – hangoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Mohácson.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 22:11
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a mohácsi Selyemgyár Kulturális Negyedben 2025. november 21-én Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hidvéghi Balázs a kormánypártok országjárásának mohácsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentette: Brüsszel arra készül, hogy a következő időszakban a magyarok pénzét Ukrajnába vigye, s abból finanszírozzon egy megnyerhetetlen háborút.

A korábbi támogatások egy része az ukrán háborús maffia kezeibe kerülhetett, s sokat elmond a helyzetről az az információ, hogy az egyik szökésben lévő gyanúsított kijevi palotájában még a vécé is aranyból volt

 – emlékeztetett.

Kijelentette, hogy a kormánypártok évek óta ugyanazon az állásponton vannak: „nem a brüsszeli elvárás és egy vélt vagy valós kijevi érdek, hanem a magyarok érdeke a legfontosabb", a magyarok érdeke pedig a béke és a biztonság. Ezt kell megőrizni – húzta alá.

Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy

 a magyar kormányzat elutasítja azt a brüsszeli követelést, amelynek értelmében a magyarok pénzét Ukrajnába kellene küldeni, s hogy ennek érdekében meg kellene emelni a magyarok adóját, csökkenteni kellene a családi adókedvezményeket, s el kellene törölni a rezsicsökkentést. 

Mindezt csak „azért, hogy finanszírozzunk egy olyan háborút, amelyet Ukrajna nem tud megnyerni”, s amely milliók szenvedését hozó kilátástalan küzdelem.

Az államtitkár a kormány álláspontját ismertetve 

hangsúlyozta, hogy megállapodásra van szükség a nagyhatalmak között, Donald Trump amerikai elnök megválasztásával pedig esély kínálkozik egy tűzszünetre vagy békekötésre.

Hidvéghi Balázs szerint „Brüsszelnek megvannak azok az itthoni bábfigurái (...) akik gondolkodás nélkül végrehajtanák ezeket a brüsszeli követeléseket”. 

E figurák élén pedig Magyar Péter áll

 – fűzte hozzá.

Tiltakozni kell az adóemelések, a háborús politika ellen, erre pedig esélyt ad a háborúellenes petíció, azaz a nemzeti konzultáció, amelyet már több mint egymillióan küldtek vissza, s amelyet november végéig lehet aláírni online és papíralapon – mondta az államtitkár, arra bátorítva mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a mohácsi Selyemgyár Kulturális Negyedben 2025. november 21-én (Forrás: MTI/Kacsúr Tamás)

                     
        
        
        

            További játékainkhoz kattintson ide!         

    

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu