Kocsis Máté: Brüsszel újra a háborút pénzeli, nem Európát + videó

Kocsis Máté szerint az Európai Bizottság újabb, 160 milliárd eurós támogatási csomagot készül Ukrajnának adni, ami nagyságrendileg megegyezik Magyarország egyéves költségvetésével. A frakcióvezető úgy fogalmazott: Brüsszel továbbra is a háború finanszírozására költi a pénzt ahelyett, hogy az európai polgárokat segítené.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 21:08
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy az Európai Bizottság elnöke a héten újabb jelentős támogatást jelentett be Ukrajna számára. Mint mondta, Ursula von der Leyen „további 160 milliárd euróval kívánja támogatni Ukrajnát és az ott zajló háborút”.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a 160 milliárd euró nagyságrendjét sokan talán nehezen tudják elképzelni, ezért érzékeltetésként hozzátette: „úgy képzeljék el azt az összeget, mint egész Magyarországnak az egyéves költségvetését”. Bár – jegyezte meg – nem teljesen pontos az összevetés, nagyságrendileg mégis helytálló.

Kocsis szerint az Európai Unió így ismét hatalmas összeget akar beleönteni ebbe az öldöklésbe, ahelyett, hogy az európai polgárok érdekei kapnának prioritást. Úgy fogalmazott: a brüsszeli vezetés továbbra is a háború finanszírozásában látja a megoldást, miközben a tagállamok lakossága egyre kevésbé ért ezzel egyet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Forrás: AFP)

                     
        
        
        

