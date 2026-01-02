magyar péterPartizánTisza Párttarr zoltánRuff Bálint

Kiadták az ukázt a Tiszánál: mindenki fogja be a száját + videó

Mindenkinek be kell fognia a száját, semmiképp nem szabad beszélni arról, hogy mit terveznek, mert akkor elvesztik a választást – erről beszélt Tarr Zoltán alelnök után Magyar Péter vezető propagandistája, Ruff Bálint is, aki a Partizánban szólta el magát. Szerinte ugyanis jobb, ha a tiszás szereplők bölcsen hallgatnak a választásig.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 10:35
Elszólta magát Ruff Bálint, a Tisza Párt győzelméért teljesen nyíltan kampányoló tanácsadó, aki egy interjúban beszélt arról, hogy jobb hallgatni, és előbb megnyerni a választást.

Ruff Bálint, Tisza Párt, Magyar Péter
Ruff Bálint. Forrás: YouTube

Az Ellenpont az új cikkében arról ír, hogy Ruff Bálint a Partizánnak nyilatkozva azt mondta:

Szóval, azt szeretném mondani, amit egyszer már mondtam, és kaptam is érte hideget-meleget, és nyilvánvalóan ez magamra is ugyanúgy érvényes, hogy lehet, hogy nem most van az időszaka annak, amikor egy ember, mindenki elmondja, hogy éppen hogyan gondolkodik a világról, minden egyes gondolatát, hanem lehet, hogy csak arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni.

Vagyis – mint fogalmaznak – nem számít semmi, csak az, hogy megnyerjék a választást.

A Tisza mellett kampányoló Ruff ezután azt is közli: jobb lenne, ha a választásig mindenki befogná a száját. – Lehet, hogy a kevesebb néha több. Lehet, hogy nem kell az embernek mindig az egész életét elmondania meg minden gondolatát, ami akár még kósza is, hanem lehet, hogy arra kéne fókuszálni, hogy vajon mi kell ahhoz, az a rend, hogy eljusson ez a tábor, a nem Fidesz-tábor, ami többségben van most a Fidesszel szemben, hogy eljuthasson április 12-ig, és jókedvűen le tudja váltani Orbán Viktort. És ehhez szerintem minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, szerintem bölcsességet kell magában keresnie, hogy 

lehet, hogy néha befoghatná a száját

– magyarázta az elemző.

A portál szerint Ruff tehát – hiába a viszonylagos ravaszság és óvatosság, és hiába mondja, hogy ez rá is vonatkozik – mégis csak

egy mondaton belül kiteregeti a stratégiát: ne mondjunk semmit, és így fogunk Orbánt buktatni.

Az Ellenpont kitér arra is, hogy a szakértő baloldali kötődése nem véletlen, hiszen Ruff Bálint már a 2010 előtti balliberális kormányok idején elkezdte gyűjteni a tapasztalatokat,  az LMBTQ-értékek és Ukrajna mellett szólalt fel.

Ruff mostni kijelentése ugyanakkor nem meglepő és nem is egyedi eset a Tisza Pártnál.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (…) Választást kell nyerni, és utána mindent lehet

– magyarázta korábban Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon.

De hasonlóan járt el Magyar Péter is, aki megtiltotta saját jelöltjeinek, hogy bárkinek nyilatkozzanak, bármilyen vitán vagy fórumon részt vegyenek, mondván, az előválasztás a párt belügye.

 

Borítókép: A Tisza Párt vezetői, Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

 

