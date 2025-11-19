Rövid póráz és szájzár: ezért nem engedi Magyar Péter nyilatkozni az embereit

„A kiskakas kukorékolni kezdett. Peti fél, hogy a jelöltjei esetleg összefutnak a sajtóval, és elmondanak valamit. Például az igazságot” – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás, élesen kritizálva, hogy Magyar Péter az előválasztást a Tisza Párt belügyének nevezve megtiltotta jelöltjeinek, hogy a sajtónak nyilatkozzanak.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán ironikusan kérdőjelezte meg Magyar Péter „férfiasságát” és vezetői magatartását. Írásában így fogalmazott:

Azt kukorékolja, hogy Orbán Viktor legyen férfi és vitatkozzon vele. Te férfi vagy, Peti? Hát férfi az olyan, akinek póráz van a nyakában, és Brüsszelből irányítják? Férfi az olyan, aki övcsattal meg konyhakéssel fenyegeti a feleségét?

Hozzátette, hogy a pártvezetőt közelről látta idegesnek a viták során: „Ne viccelj. Közelről láttalak remegni… Orbán Viktor meg épp a gazdáiddal, Ursulával és Weberrel vitatkozik, és próbálja megakadályozni, hogy a magyarok pénzét lehúzzák az ukrán haverjaid aranybudiján.”

Az említett aranyvécével kapcsolatban Menczer Tamás utalt a sajtóban is szereplő korábbi ügyre, a Magyarországról kitiltott ukrán kémre, Tseber Rolandra is.

Jut eszembe, mi van a »testvéreddel«, a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel, Tseber Roland Ivanoviccsal? Mióta kijött a hír meg a fotó az aranybudiról, nagyon hallgat. Nála miből van a budi?

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, és házkutatást is tartottak Volodimir Zelenszkij államfő bizalmasánál.

Timur Mindics egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét és bidét találtak.

A hatóságok szerint a magas politikai köröket is érintő bűnszervezet százmillió dolláros visszaélést követett el az energiaszektorban.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt)