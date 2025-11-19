Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar PéterTisza PártTiszás jelöltállítás

„Ez most mi, Peti?” – csalódtak a szimpatizánsok Magyar Péterben, mert túl baloldaliak a jelöltjei

A Tisza egyre több szimpatizánsának tűnik fel: a párt jelötlistája tele van a baloldal háttérembereivel. Magyar Péter ugyan tagad, de a folyamatosan megjelenő információk cáfolják állításait.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 18:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorra akadnak ki a Tisza Párt támogatói, mert kiderült, hogy Magyar Péterék a baloldalhoz köthető személyeket is indítottak képviselőjelölt-aspiránsnak. Az Eszes Heves elnevezésű közösségi oldal felhívta a figyelmet a pártelnök egyik bejegyzésére, amely alatt egy szimpatizánsa ezzel kapcsolatban tett fel kérdést Magyar Péternek.

A párt szimpatizánsa, aki magát „Tisza-rajongóként” jellemezte számonkérte, hogy korábban a párt azt ígérte: csak olyanok lehetnek Tisza-jelöltek, akiknek semmi közük nem volt az elmúlt 30 év politikájához. Kommentárjában a szimpatizáns nehezményezte, hogy a jelöltaspiránsok listáján a DK-ból, az MSZP-ből, a Momentumból, a Humanisták pártból, a régi ellenzéki összefogásból, a Márki-Zay Péter körüli csoportból ismert emberek találhatók. 

Ez most mi, Peti?

 – kérdezte hozzászólásában a szimpatizáns, amire Magyar Péter csak röviden annyit válaszolt: egyetlen ilyen jelölt sincs. 

Gyurcsányista háttéremberektől hemzseg a Tisza jelöltlistája

A pártelnöknek az utóbbi napokban a jelöltaspiráns-lista miatt lehetnek feszült pillanatai, ugyanis állításának, miszerint nincsenek a baloldalhoz köthető emberek a jelöltaspiránsok között, a tények ellentmondanak. Deák Dániel például arról posztolt: sorra kapja az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben követői azt írják: 

a jelöltaspiráns-lista tele van gyurcsányista háttéremberrel, MSZP-s kötődésűekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen Magyar Péter saját EP-stábjának embereivel.

A XXI. Század Intézet elemzője hozzátette: az az érzése, sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a baloldal térne vissza. „Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg” – fogalmazott. Emlékeztetett: a közösségi médiában például a baloldali garnitúra segíti a Tiszát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. 

Magyar Péter a 2010 előtti világot hozná vissza

Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy a baloldali szakértők, mint például

Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.

„Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése. Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes még egyszer” – zárta gondolatait a politológus.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás jelöltállítás

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu