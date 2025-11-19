„Ez most mi, Peti?” – csalódtak a szimpatizánsok Magyar Péterben, mert túl baloldaliak a jelöltjei

Sorra akadnak ki a Tisza Párt támogatói, mert kiderült, hogy Magyar Péterék a baloldalhoz köthető személyeket is indítottak képviselőjelölt-aspiránsnak. Az Eszes Heves elnevezésű közösségi oldal felhívta a figyelmet a pártelnök egyik bejegyzésére, amely alatt egy szimpatizánsa ezzel kapcsolatban tett fel kérdést Magyar Péternek.

A párt szimpatizánsa, aki magát „Tisza-rajongóként” jellemezte számonkérte, hogy korábban a párt azt ígérte: csak olyanok lehetnek Tisza-jelöltek, akiknek semmi közük nem volt az elmúlt 30 év politikájához. Kommentárjában a szimpatizáns nehezményezte, hogy a jelöltaspiránsok listáján a DK-ból, az MSZP-ből, a Momentumból, a Humanisták pártból, a régi ellenzéki összefogásból, a Márki-Zay Péter körüli csoportból ismert emberek találhatók.

Ez most mi, Peti?

– kérdezte hozzászólásában a szimpatizáns, amire Magyar Péter csak röviden annyit válaszolt: egyetlen ilyen jelölt sincs.

Gyurcsányista háttéremberektől hemzseg a Tisza jelöltlistája

A pártelnöknek az utóbbi napokban a jelöltaspiráns-lista miatt lehetnek feszült pillanatai, ugyanis állításának, miszerint nincsenek a baloldalhoz köthető emberek a jelöltaspiránsok között, a tények ellentmondanak. Deák Dániel például arról posztolt: sorra kapja az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben követői azt írják:

a jelöltaspiráns-lista tele van gyurcsányista háttéremberrel, MSZP-s kötődésűekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen Magyar Péter saját EP-stábjának embereivel.

A XXI. Század Intézet elemzője hozzátette: az az érzése, sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a baloldal térne vissza. „Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg” – fogalmazott. Emlékeztetett: a közösségi médiában például a baloldali garnitúra segíti a Tiszát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik.

Magyar Péter a 2010 előtti világot hozná vissza

Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy a baloldali szakértők, mint például

Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.

„Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése. Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes még egyszer” – zárta gondolatait a politológus.