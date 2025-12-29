tiszanicTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté: Süllyed a Tiszanic + videó

Teljes a káosz a Tisza Pártnál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 9:37
Fotó: Polyák Attila
Süllyed a Tiszanic – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában bemutatta Bulyovszky Róz tiszás képviselőjelölt esetét, aki egyszer csak arra ébredt, hogy már nem abban a körzetben jelölt, ahol egy nappal korábban.

A Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei Fotó: Facebook

– Itt van Bulyovszky Róz, aki a személyes nagy kedvencem – vezette fel Kocsis Máté. Majd a Tisza Párt jelöltjeivel kapcsolatban hozzátette: 

egyébként ezek a szerencsétlen honfitársaink, lehet, hogy egyébként ilyen jóravaló, rendes ember, csak tök hülyét csinálnak belőlük a Magyar Péterék.

Bulyovszky Róz éjjel 1 óra 33 perckor úgy tudta, hogy a budapesti 4-es választókerületben indul, mire fölkelt már az 5-ös választókerületben volt jelölt – hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

