Tisza Pártelőválasztásellentét

Egymást alázzák a Tisza dél-alföldi jelöltjei

A Tisza Párt szentesi, csongrádi és kisteleki jelöltjei olyan stílusban alázzák egymást a közösségi oldalakon, ami még a szimpatizánsaiknál is kiverte a biztosítékot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 12:36
A cs3.hu hírportál Tiszától származó információi szerint óriási ellentétek vannak a Csongrád-Csanád vármegyei 3. számú országgyűlési választókerületben a Tisza Párt ottani, azaz a szentesi, a csongrádi és a kisteleki szervezetei között. A lap megtudta, a jelöltek faragatlan, bunkó módon alázzák egymást, ami még a saját szimpatizánsaiknál is kiveri a biztosítékot.

Zárt körben egyre keményebben ütik egymást, az előválasztási színjátékon kijelölt kisteleki nyertes például lekezelő, ifjú momentumos stílusban beszélt a legyőzött szentesi ellenfeléről.

Bárkányi Bence az eredményhirdetés estéjén úgy fogalmazott: „most elvertünk egy fideszest”, megalázva ezzel egy másik jelöltet, Páger Krisztát. Sokan értetlenséggel fogadták, hogyan bélyegezheti saját párttársát ilyen módon, és többen azonnal be is jelentették, hogy nem hajlandóak támogatni a következőkben.

Arról, hogy valójában miként is gondolkodnak egymásról a tiszások, felvétel is készült, amit nagyon gyorsan töröltetett is mindenhonnan a pártközpont, érezték a vállalhatatlan stílust. A portálnak azonban sikerült megszerezni a felvételt, amelyet ide kattintva meg is tekinthet.

Az alábbi képernyőmentésen pedig az látszik, hogy a stílus miatt mennyire csalódottak a tiszás aktivisták. 

Egymás kölcsönös „fideszesezése” bizonyítja, a tiszások egymást sem tisztelik (Forrás: cs3.hu/)

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


