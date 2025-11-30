Amíg Orbán Viktor a kormányfő, az idősek biztonságban érezhetik magukat + videó

A nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban annak kapcsán, hogy megjelent a nyugdíjasoknak szóló magazin, a Jókor legújabb száma.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A videóban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: szövetséget kötöttek a nyugdíjasokkal, ami ígértek, megtartották. Több intézkedéssel segítették a nyugdíjasokat, ilyen

a rezsivédelem,

az árréscsökkentés az alapvető élelmiszerekre és kozmetikai cikkekre,

a vidéki otthonfelújítási program kiterjesztése a nyugdíjasokra

és a Nők 40 program

– közölte.

A miniszter arról is beszélt, hogy

visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és januártól elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.

„A régebb óta fiatalok számíthatnak ránk!” – fogalmazott Hankó Balázs.

Nyitrai Zsolt a videóban elmondta: nem mindenki gondolkodik így. Egyes ellenzéki pártok, amellett, hogy nem tisztelik az időseket, bevezetnék a nyugdíjadót, az ő programjuk valójában a nyugdíjcsökkentés. A beszedett adókból pedig a szomszédunkban dúló háborút finanszíroznák – tette hozzá. Mi ezt nem fogjuk hagyni, megvédjük a nyugdíjasokat – hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója.

Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig az idősek biztonságban érezhetik magukat

– jelentette ki Nyitrai Zsolt.

Borítókép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)