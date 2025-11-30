Nyitrai Zsoltrezsivédelembaloldali megszorítócsomagHankó Balázsnyugdíjas

Amíg Orbán Viktor a kormányfő, az idősek biztonságban érezhetik magukat + videó

A kormány a nyugdíjasok iránti elkötelezettségét hangsúlyozta a Jókor magazin legújabb számának megjelenése kapcsán. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója és Hankó Balázs miniszter hangsúlyozta, a nyugdíjasok helyzete számukra becsületbeli ügy, és megvédik juttatásaikat a baloldali nyugdíjcsökkentő tervekkel szemben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 30. 11:46
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
A nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban annak kapcsán, hogy megjelent a nyugdíjasoknak szóló magazin, a Jókor legújabb száma.

Budapest, 2025. november 24. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a II. kerületi Keleti Károly utcai Fidesz irodában 2025. november 24-én. MTI/Kocsis Zoltán
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A videóban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: szövetséget kötöttek a nyugdíjasokkal, ami ígértek, megtartották. Több intézkedéssel segítették a nyugdíjasokat, ilyen

  • a rezsivédelem,
  • az árréscsökkentés az alapvető élelmiszerekre és kozmetikai cikkekre,
  • a vidéki otthonfelújítási program kiterjesztése a nyugdíjasokra
  • és a Nők 40 program

– közölte.

A miniszter arról is beszélt, hogy

visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és januártól elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.

„A régebb óta fiatalok számíthatnak ránk!” – fogalmazott Hankó Balázs.

Nyitrai Zsolt a videóban elmondta: nem mindenki gondolkodik így. Egyes ellenzéki pártok, amellett, hogy nem tisztelik az időseket, bevezetnék a nyugdíjadót, az ő programjuk valójában a nyugdíjcsökkentés. A beszedett adókból pedig a szomszédunkban dúló háborút finanszíroznák – tette hozzá. Mi ezt nem fogjuk hagyni, megvédjük a nyugdíjasokat – hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója.

Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig az idősek biztonságban érezhetik magukat

– jelentette ki Nyitrai Zsolt.

Borítókép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


