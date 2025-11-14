nyugdíjasNyugdíjemelés14. havi nyugdíjnyugdíjas klub13. havi nyugdíj

A kormány mindenféle nyugdíjsarcot elutasít + videó

Jövőre 3,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat, ráadásul az arra jogosult idősek egyszerre kapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta azt is, a 2025-ös költségvetésből közel nyolcezermilliárd forint jut nyugdíjra.

2025. 11. 27. 13:46
Dupla nyugdíjat kézbesítenek a postások februárban
Az Idősügyi Tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón . Gulyás Gergely elmondta: szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket.

Az Országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat

és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi.

Hozzátette, az Idősügyi Tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé, ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét.

A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6 százalék, ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét

– emelte ki a miniszter.

Kitért arra is, hogy a 2025-ös költségvetésből csaknem nyolcezermilliárd forint jut nyugdíjra. A 2010-ben 97 ezer forintos átlagnyugdíj már 2025 szeptemberére 245 ezer forintra emelkedett, most pedig további 3,6 százalékkal, illetve a 14. havi nyugdíj első negyedével fog tovább nőni – jegyezte meg. Hangsúlyozta azt is: a kormány mindenféle, nyugdíjasokat megsarcoló nyugdíjadó ötletét elutasítja.

Borítókép: Illusztráció

Európának az lenne az érdeke, hogy a háború lezáruljon + videó

