Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

Tegnap ülésezett a kormány , az itt született döntéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette.

– A kormány ülésén megtárgyalta a Budapesten kialakult helyzetet, sajnálatos, hogy hat év balliberális városvezetése után a főváros csődjéről beszélünk – közölte a kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormány segít Budapestnek, de szeretnék látni a helyzetet, utána hajlandók segélyt adni Budapestnek. Feltétele a segítségnek, hogy a Fővárosi Közgyűlés mondja ki Budapest csődjét.

Budapest nem lehet fizetésképtelen, a cél, hogy semmi ne veszélyeztesse a város működésképtelenségét

– hangsúlyozta a tárcavezető.

A 13. havival érkezik a 14. havi nyugdíj

Jelezte: a 14. havi nyugdíjról szóló javaslatot jövő héten várhatóan a parlament elfogadja, az erre vonatkozó módosítást tárgyalják az Országgyűlésben.

Az Idősek Tanácsa azt kérte, hogy a 14. havi a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan legyen kifizetve. Vagyis a 14. havi nyugdíjat a 13. havival együtt kézbesítik. Gulyás Gergely kiemelte:

jövőre 3,6 százalék lesz a nyugdíjemelés.

– A baloldali kormány elvette, mi visszaadtuk a 14. havi nyugdíjat, és elutasítunk minden olyan intézkedést, amelyek a nyugdíjasok megsarcolásával kapcsolatos – jelentette ki Gulyás Gergely.

Nem adunk pénzt a háborúra

A kormány tárgyalt a béke esélyeiről az amerikai béketerv kapcsán.

– Az EU téves politikát folytat, Európa szenved leginkább a háborútól. Fontos, hogy támogassák az amerikai béketörekvéseket, és szomorú, hogy Európát meg sem hívták a tárgyalásokra, noha érdekünk, hogy a háborúnak vége legyen, és ne törjön ki újra, valamint a NATO-val erős katonai szövetségben legyünk – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Európában ezt nem értik, finanszíroznák tovább a háborút, mire

Magyarország közölte, a háborút nem akarjuk pénzelni.

Kiemelte: a háború komoly kockázatot jelent gazdaságilag is.

– Azzal, hogy az amerikaiak nem gátolják az orosz energiahordozókhoz való hozzáférést, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, enélkül hazánkban is elszabadultak volna az energiaárak – emelte ki Gulyás Gergely.