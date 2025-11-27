Rendkívüli

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

kormányszóvivőkormányinfónyugdíjMiniszterelnökségenergetikaiOrbán ViktorVitályos Eszter

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány segít a fővárosnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 9:55
Kormányinfó (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tegnap ülésezett a kormány , az itt született döntéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette.

– A kormány ülésén megtárgyalta a Budapesten kialakult helyzetet, sajnálatos, hogy hat év balliberális városvezetése után a főváros csődjéről beszélünk – közölte a kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormány segít Budapestnek, de szeretnék látni a helyzetet, utána hajlandók segélyt adni Budapestnek. Feltétele a segítségnek, hogy a Fővárosi Közgyűlés mondja ki Budapest csődjét.

Budapest nem lehet fizetésképtelen, a cél, hogy semmi ne veszélyeztesse a város működésképtelenségét

– hangsúlyozta a tárcavezető.

 

A 13. havival érkezik a 14. havi nyugdíj

Jelezte: a 14. havi nyugdíjról szóló javaslatot jövő héten várhatóan a parlament elfogadja, az erre vonatkozó módosítást tárgyalják az Országgyűlésben.

Az Idősek Tanácsa azt kérte, hogy a 14. havi a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan legyen kifizetve.  Vagyis a 14. havi nyugdíjat a 13. havival együtt kézbesítik. Gulyás Gergely kiemelte:

jövőre 3,6 százalék lesz a nyugdíjemelés.

– A baloldali kormány elvette, mi visszaadtuk a 14. havi nyugdíjat, és elutasítunk minden olyan intézkedést, amelyek a nyugdíjasok megsarcolásával kapcsolatos – jelentette ki Gulyás Gergely.

 

Nem adunk pénzt a háborúra

A kormány tárgyalt a béke esélyeiről az amerikai béketerv kapcsán.

– Az EU téves politikát folytat, Európa szenved leginkább a háborútól. Fontos, hogy támogassák az amerikai béketörekvéseket, és szomorú, hogy Európát meg sem hívták a tárgyalásokra, noha érdekünk, hogy a háborúnak vége legyen, és ne törjön ki újra, valamint a NATO-val erős katonai szövetségben legyünk – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Európában ezt nem értik, finanszíroznák tovább a háborút, mire

Magyarország közölte, a háborút nem akarjuk pénzelni.

Kiemelte: a háború komoly kockázatot jelent gazdaságilag is.

– Azzal, hogy az amerikaiak nem gátolják az orosz energiahordozókhoz való hozzáférést, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, enélkül hazánkban is elszabadultak volna az energiaárak – emelte ki Gulyás Gergely.

 

Megállt az ingatlanok drágulása

Áttekintette a kormány az Otthon start kedvezményes hitelprogram eredményeit is.

Tízezerhez közelít az Otthon start fix 3 százalékos hitelt igénylők száma.

– Magyarországon tíz lakásvásárlásból négy az Otthon start programhoz köthető – tájékoztatott a miniszer. Jövőre több tízezer ingatlannal bővül a lakáskínlat, ugyanis a zártkerti ingatlanokra is kiterjesztik a programot.

Az elmúlt időszakban az ingatlanok áremelkedésének üteme csökkent, megállt a drágulás Budapesten és a megyei jogú városokban is. Az építőiparra is pozitív hatással van a program, és az albérletárak is országos szinten csökkennek – emelte ki Gulyás Gergely.

 

Megvannak a Fidesz jelöltjei

A miniszter újságírói kérdésre beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Szerbiában folytat tárgyalásokat. A helyzet azért nehéz, mert amerikai szankciók vonatkoznak a NIC nevű cégre, és ez érinti a szerb üzemanyag-ellátást. Magyarország szeretne segítséget nyújtani, így Szijjártó Péter bejelentésének megfelelően a Mol két és félszeresére emeli a kőolajszállítást Szerbiába – közölte a tárcavezető.

Felmerült az a kérdés is, hogy a kormánypártok kiket indítanak a jövő évi választásokon.

Mindenhol tudjuk, hogy kit támogatunk jelöltként

– jelentette ki Gulyás Gergely. Beszámolt róla, hogy a jelöltállítás hivatalos része folyamatban van, de időt vesz igénybe, hogy végigfusson az eljárás, mivel a Fidesz esetében egy nagy pártról van szó, sok taggal.

A kábítószerek különböző művekben való megjelenésének korlátozásával kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy

aki drogokkal kereskedik, embert öl.

Bár az ellenzők szeretnek azzal érvelni, hogy a könnyű drogok nem olyan veszélyesek, mindenki tudja, a szakemberek is, hogy a könnyű drogokkal kezdődik a függőség kialakulása, senki sem a keményebb kábítószerekkel kezdi – emlékeztetett. A tárcavezető leszögezte: a kormány határozottan fellép a drogokkal szemben, éppen ezért a népszerűsítésüket is igyekszik minél inkább korlátozni.

 

A Tisza megszorításai mindenkinek fájnának

A választópolgárok meggyőzésének új formája, hogy a Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek nem szabad nyilatkozniuk – mutatott rá Gulyás Gergely. A tiszás jelöltekről azt mondta, hogy a múltjuk alapján felfedezhető a korábbi baloldali összefogáshoz való kapcsolódás. Magyar Péter pedig azt gondolja, hogy a saját jelöltjei hülyék, ezért nem engedi őket nyilatkozni. De hasonlót gondolt az EP-képviselőiről is, akiket agyhalottnak nevezett – emlékeztetett.

Az eltitkolt tiszás gazdasági csomagot úgy értékelte, hogy a baloldali megszorítások mindenkinek fájnak, most sem lehet másra számítani.

Itt még annyit sem kellene várni, mint annak idején a Bokros-csomagra

– jegyezte meg a miniszter. Felidézte: a Tisza megszorító csomagját el akarták hallgatni. A baloldalon mindig az történt, hogy elvették a családi támogatásokat, a nyugdíjakat, de az ebadó már minden határon túlmegy – fűzte hozzá a tárcavezető.

Beszámolt arról is, hogy

a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botrányát két héten belül megtárgyalja a nemzetbiztonsági bizottság.

A közvélemény-kutatásokról azt mondta, hogy a baloldali stratégia része, hogy esélyessé tegyék a kormánnyal szemben induló baloldali pártot, ahogy azt tették a négy éve is.

Ha lesz békecsúcs, az itt lesz. De a legfontosabb, hogy legyen béke, a helyszín szimbolikus

– jelentette ki Gulyás Gergely kérdésre válaszolva.

A Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról Tarr Zoltán már elmondta az igazat: nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – idézte a tiszás politikust a miniszter a Magyar Nemzet kérdésére. Rámutatott: senkinek nem lehet olyan illúziója, hogy van olyan brüsszeli diktátum, amelyet a Tisza ne hajtana véghez.

Az unió saját alternatív béketervét úgy értékelte, hogy amit az Európai Unió az elmúlt években tett, hozzájárul, hogy most lemaradnak a tárgyalásokról. Európának más úton kellett volna járni. Ha akkor követte volna Európa a magyar iránymutatást, más helyzetben lennénk. Sajnálatos módon a mostani minimális szerep is csak arra megy ki, hogy akadályozzák a békét – jelezte a tárcavezető. Kiemelte: az unió szerepe csekély a békefolyamatban, ahogy Ukrajna felvételében is, hiszen ott konszenzus kell, ami nincs, és Ukrajna távol áll attól, hogy felvegyék.

Többek közt

az otthonteremtési programról, a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj kifizetéséről, valamint  energetikai kérdésekről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány.

Orbán Viktor miniszterelnök beszámolója szerint Brüsszel háborút finanszírozó terveiről is szó volt az ülésen.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Kormányinfó

Gulyás Gergely: Nem az adatvédelmi szabályozással van a baj, hanem a Tisza Párttal

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu