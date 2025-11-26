Orbán Viktorkormányülésminiszterelnökotthonteremtési program

Orbán Viktor: A fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek + videó

Kiderült, mi mindenről esett szó a kormányülésen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 16:46
Orbán viktor Orbán Viktor/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Áttekintettük az otthonteremtési program eddigi eredményeit, ezek impozánsak, láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek, és egy fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak – mondta el a közösségi oldalán közétett videójában Orbán Viktor miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök a kormányülést követően kijelentette, a programot folytatni fogják.

A kormányülésen tárgyaltak a következő évi nyugdíjemelés mértékéről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és energetikai kérdésekről is. A miniszterelnök kiemelte, napirenden volt az a kérdés is, hogy miként tudná a kormány segíteni a háztartásokat és a cégeket abban, hogy a helyben, leginkább a naperőművekkel megtermelt villamos energiát el is tudják raktározni.

Otthoni és kis-középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk, meg még egy tucat más kérdésről

– emelte ki a kormányfő. 

Orbán Viktor a Tisza Párt nyilvánosságra került megszorítócsomagjával kapcsolatban elmondta, 

a kormány nem foglalkozik hivatalosan ellenzéki programötletekkel, de az ülés szünetében már beszélt néhány miniszterrel, az álláspontjuk egyértelmű: semmi szükség megszorításokra.

A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is, azért akarják ezeket a megszorításokat, hogy a bizottság elnök asszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába, emelte ki a kormányfő.

A szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtökön tíz órakor megrendezendő Kormányinfón ismerteti. A Kormányinfón elhangzottakról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu