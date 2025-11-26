Orbán Viktor: A fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek + videó

– Áttekintettük az otthonteremtési program eddigi eredményeit, ezek impozánsak, láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek, és egy fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak – mondta el a közösségi oldalán közétett videójában Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök a kormányülést követően kijelentette, a programot folytatni fogják.

A kormányülésen tárgyaltak a következő évi nyugdíjemelés mértékéről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és energetikai kérdésekről is. A miniszterelnök kiemelte, napirenden volt az a kérdés is, hogy miként tudná a kormány segíteni a háztartásokat és a cégeket abban, hogy a helyben, leginkább a naperőművekkel megtermelt villamos energiát el is tudják raktározni.

Otthoni és kis-középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk, meg még egy tucat más kérdésről

– emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor a Tisza Párt nyilvánosságra került megszorítócsomagjával kapcsolatban elmondta,

a kormány nem foglalkozik hivatalosan ellenzéki programötletekkel, de az ülés szünetében már beszélt néhány miniszterrel, az álláspontjuk egyértelmű: semmi szükség megszorításokra.

A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is, azért akarják ezeket a megszorításokat, hogy a bizottság elnök asszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába, emelte ki a kormányfő.

A szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtökön tíz órakor megrendezendő Kormányinfón ismerteti. A Kormányinfón elhangzottakról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.