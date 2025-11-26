szimpatizánsgazdaságpolitikaikerekasztalaktivistaMagyar Péter

A tiszás aktivistáknak is egyre kellemetlenebbé válik a párt ámokfutása

Miközben Magyar Péter igyekszik tagadni az 1300 milliárd forintos megszorítócsomag létét, addig a párt aktivistái nagyon is valóságosnak gondolják a gazdaságpolitikai programot.

Munkatársunktól
2025. 11. 26. 16:01
Magyar Péter pártja a baloldalt próbálja egyesíteni Fotó: Csudai Sándor Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly zavart okozott a Tisza Párt megszorítócsomagja a párt szimpatizánsainak körében. 

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó egyik Tisza-szimpatizáns elmondta, a dokumentum nyilvánosságra kerülése megrökönyödést okozott a párt támogatói között. 

Kijött az Indexen ez a cikk, ami rögtön körbefutott a szigetek csoportjaiban, mindenki meglepődött rajta, nem tudták hova tenni

– emelte ki a szimpatizáns. Hozzátette, az ügy keretezése ugyan gyorsan megérkezett Magyar Pétertől, de ez nem sokakat győzött meg. 

Többen is voltunk olyan eseményeken, ahol ugyan egészében ez a terv nem hangzott el, de egy-egy elemet meghallgattunk belőle, így pedig furcsa volt a dokumentum teljes tagadása

– jelentette ki a tiszás szimpatizáns. Elmondta, a Tisza Párt aktivistáinak egy része éppen ezért nem tudott mit kezdeni azzal, hogy noha korábban a párt szakértői a dokumentum egyes részeit prezentálták előttük kerekasztal-beszélgetések során, miután a sajtó ezeket összegyűjtve nyilvánosságra hozta az egész csomagot, már le kell tagadni annak létezését. 

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum névleg a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, ami a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt

  • progresszív, 22–33 százalékos szja-kulcsokat vezetne be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója,
  • egy átlagos magyar családnak harminc százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeit,
  • jelentősen emelné a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelné a társasági adóját,
  • 32 százalékos áfát vetne ki az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre,
  • húszszázalékos özvegyi nyugdíjadót vezetne be,
  • bevezetné az eb- és macskaadót, és négyszázalékos  különadót vetne ki a házi kedvencek termékeire (kutya- és macskatáp, macskaalom és így tovább),
  • privatizálná az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállalók a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetnének, mint a mostani rendszerben.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu