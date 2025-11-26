A tiszás aktivistáknak is egyre kellemetlenebbé válik a párt ámokfutása

Komoly zavart okozott a Tisza Párt megszorítócsomagja a párt szimpatizánsainak körében.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó egyik Tisza-szimpatizáns elmondta, a dokumentum nyilvánosságra kerülése megrökönyödést okozott a párt támogatói között.

Kijött az Indexen ez a cikk, ami rögtön körbefutott a szigetek csoportjaiban, mindenki meglepődött rajta, nem tudták hova tenni

– emelte ki a szimpatizáns. Hozzátette, az ügy keretezése ugyan gyorsan megérkezett Magyar Pétertől, de ez nem sokakat győzött meg.

Többen is voltunk olyan eseményeken, ahol ugyan egészében ez a terv nem hangzott el, de egy-egy elemet meghallgattunk belőle, így pedig furcsa volt a dokumentum teljes tagadása

– jelentette ki a tiszás szimpatizáns. Elmondta, a Tisza Párt aktivistáinak egy része éppen ezért nem tudott mit kezdeni azzal, hogy noha korábban a párt szakértői a dokumentum egyes részeit prezentálták előttük kerekasztal-beszélgetések során, miután a sajtó ezeket összegyűjtve nyilvánosságra hozta az egész csomagot, már le kell tagadni annak létezését.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum névleg a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, ami a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.