nyugdíjasszolidaritási nyugdíjjáruléktervMagyar Péter

Nyugdíjkatasztrófát okozna a Gyurcsány-korszakot idéző baloldali megszorítócsomag

Tovább folytatja képzeletbeli rombolását Magyar Péter és a Tisza Párt. A nyugdíjrendszert sem kímélnék: a kiszivárgott gazdasági programjuk szerint magánkézbe adnák a társadalombiztosítás ezen pillérét, gyakorlatilag privatizálva a teljes rendszert. A terv megvalósulása esetén hatalmas vagyon áramlana a magánbiztosítókhoz, miközben az államnak növekvő hiánnyal, a lakosságnak pedig visszaeső fogyasztással és bizonytalansággal kellene szembenéznie. A javaslat kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtt működő, mára számos országban megbukott modellre.

2025. 11. 26. 9:02
Focused,Senior,Husband,And,Wife,Sit,At,Table,At,Home, shutterstoc, illusztráció, nyugdíjas, számlák, pénz, nyugdíj
A nyugdíjasokt sem kímélné baloldali megszorítócsomag Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A teljes társadalombiztosítást magánosítaná Magyar Péter pártja, vagyis az egészségbiztosítást és a nyugdíjrendszert is – ez derül ki abból a több száz oldalas iratból, amely a Tisza szakmai elképzeléseit foglalja össze. A dokumentum első ránézése baloldali megszorítócsomagnak tűnik, másodikra pedig rossz viccnek és baloldali megszorítócsomagnak: 1300 milliárdos elvonás szerepel benne, amit adó- és járulékemeléssel, valamint a közterhek széles körű, rendszerszintű átrendezésével valósítanának meg a tervezet kiötlői, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A Tisza nyugdíjrendszer átalakítási terve nem több kalsszikus baloldali megszorítócsomagnál. /Fotó: Shutterstock
A Tisza nyugdíjrendszer-átalakítási terve nem több klasszikus baloldali megszorítócsomagnál. Fotó:  Shutterstock


A nyugdíjasok sincsenek biztonságban Magyar Pétertől

A több száz oldalas tiszás tervgyűjteményt az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, és be is mutattak már néhány drasztikus részletet. Egyik írásukban a Tisza párt tervei között szereplő vagyonadót elemezték, és arra jutottak, hogy az új elvonás már a középosztálynak és a közepes vállalkozói rétegnek is nagyon fájna. De írtak arról is, hogy a tervezet 32 százalékos áfát tartalmaz, amihez még jövedékiadó-emelés is kapcsolódna, így aztán brutálisan megdrágulna a cigaretta és az alkohol.
Magyar Péter ugyan igyekezett cáfolni, hogy közük lenne a csomaghoz, mostani írásunkban áttekintjük, hogy a papírra vetetett, aprólékosan kidolgozott és a Tiszának tulajdonított tervek szerint mihez kezdenének a nyugdíjrendszerrel. Lássuk részletesen!

 

Nyugdíjrendszer: így akarják átalakítani Magyarországon

A Tisza gazdasági programjának megszövegezői kiindulópontként rögzítették, hogy idehaza nő az átlagéletkor, akárcsak a várható élettartam, miközben a születési ráta nem elég magas, így társadalmunk elöregedőben van. Folyamatosan emelkedik a nyugdíjra fordítandó összeg, mindezek alapján pedig arra jutottak, hogy a mai úgynevezett felosztó-kirovó rendszer – vagyis amikor az állam az aktívak járulékbefizetéseiből igyekszik fedezni a nyugdíjasok havi juttatását – nem tartható fenn sokáig.

A tiszás dokumentum a mostani nyugdíjrendszert stabilnak tartja ugyan, a hosszabb távú kétségek miatt mégis a teljes felforgatását javasolja. Mégpedig úgy, hogy az állam szerepét átvennék a magánbiztosítók, a magánnyugdíjpénztárak.

A pályakezdőknek az állami helyett egy magánnyugdíjpénztárba kellene belépniük. Oda fizetnének havonta rendszeresen, a bruttó bérük minimum tíz, maximum 15 százalékát. A várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A munkáltató tőlük nem vonna le járulékot, de nyugdíjat sem fizetne nekik az állam.
Közteher ugyanakkor nagyon is lenne. A Tisza úgynevezett szolidaritási nyugdíjjárulékot szedne mindenkitől a jövedelme 2,5 százaléka erejéig. Ez az új járulék sokkal magasabb lenne például kamatból, lakásbérbeadásból vagy osztalékból származó összegek esetén. Ezekre a bevételekre az összeg nagyságától függően három, öt vagy nyolc százalék szolidaritási nyugdíjjárulékot vetnének ki.

És adót szednének az özvegyi nyugdíj, illetve annak új formája után is.

A magánpénztári nyugdíjas ugyanis a tervezet szerint dönthetne arról, hogy a számláján gyűlő pénzt a halála esetén kire hagyja. Csakhogy a kedvezményezettnek a tiszás elképzelések szerint húsz százalék jövedelemadót le kellene rónia.
Ha pedig valaki el akarja kerülni, hogy a szolgálati idő számítása megszakadjon munkahelye elvesztésekor, külön biztosítást köthet. Extra befizetés fejében lenne lehetőség arra is, hogy valaki – öt évvel a nyugdíjkorhatár előtt – előnyugdíjba menjen.

 

Kezdetben komoly lenne a veszteség

A tiszás program hosszasan sorolja a rendszer kedvező hatásait – társadalmi igazságosság, hosszabb távon csökkenő állami terhek, fellendülő gazdaság –, de nagy kérdés, hogy ezek bármikor is valóban jelentkeznek-e. Ellenben maguk a tervezet megszövegezői számolnak be több komoly kockázatról, amelyek az előnyökkel ellentétben garantáltan bekövetkeznek.
Rövid távon az új nyugdíjrendszer miatt visszaesne a lakossági fogyasztás, miközben megugrana a költségvetési hiány. Emellett az új szabályok sem tüntetnék el a társadalmi-kereseti különbségeket, ahogy az időskori szegénységre sem lenne önmagában álló csodaszer a magánosítás – ismerik el a tiszások.

Ráadásul az új rendszer sokba kerülne az államnak. Létre kellene hozni felügyeleti hatóságot, tájékoztatási központot és állami garanciaalapot – utóbbit éppen arra az esetre, ha egy esetleges piaci összeomlás miatt a magánbiztosítók mégsem tudnák kifizetni, amit éppen kellene nekik. S persze azokról is az állam gondoskodna, akiknek alacsony a keresete vagy nagyon hosszú ideig nem dolgoztak. Ráadásul – írja a tiszás terv – garantálni kellene, hogy a nyugdíjak megtartják értéküket, nem inflálódnak el. Ezek szerint ez sem alapvetés. Nem is beszélve egy esetleges gazdasági válságról – a szakértők szerint ilyenkor a portfólió értéke jelentősen csökkenhet, vagyis adott esetben akár a nyugdíjak is megcsappanhatnának.

 

Biztosítókánaán

Miközben a költségek és a kockázatok leginkább az államot és a munkavállalókat terhelnék, a biztosítókhoz ömlene a pénz. A dokumentum szerint 2030-ra kétezermilliárd, 2050-re nyolcezermilliárd forint lenne a magánnyugdíjalapok vagyona. Olyan nagyra nőhetnének, hogy – már a terv elkészítői szerint is – garantálni kellene, hogy ne torzítsák a piacot. Mindezért pedig csupán nyereségadót kérnének tőlük. A Tiszánál azt remélik, hogy a nagy alapok majd finanszírozzák a befektetéseket, vagyis a gazdaság növekedésének motorjai lesznek.
A legbizarrabb pontja a tervnek, hogy a népességfogyás megállításáért – egyebek mellett – a munkaerő utánpótlását támogató migrációs politikát sürget. Már ez a pont is indokolttá teszi, hogy a Tisza gazdasági programját baloldali megszorítócsomagnak nevezzük.

 

Volt már hasonló rendszer

Magyarországon működtek már magánnyugdíjpénztárak kötelező jelleggel, az akkori emlékek azonban nem arról szólnak, hogy a kasszák miatt felpörgött volna a gazdaság. A kötelező magánnyugdíjpénztári rendszert 1998-ban vezették be, a pályakezdők kötelezően beléptek, mások csatlakozhattak, de a biztosító mellett az állam is fizetett az érintetteknek csökkentett nyugdíjat. A szisztémát 2010-ben számolták fel, akkor 3100 milliárd forint volt a magánkasszáknál. A pénz nagyjából fele magyar állampapírban állt. Nagyon leegyszerűsítve az állam előbb elvonta az összeget járulékként a munkavállalóktól, majd átengedte azt a magánpénztáraknak, hogy aztán – a saját pénzét – kölcsönvegye tőlük, és kamatot fizessen nekik.
A magyarhoz hasonló rendszert a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank ajánlására vezették be, túlnyomórészt a térségünkben. Az érintett államok nagyjából fele azóta kivezette vagy jelentősen átalakította a rendszert.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.