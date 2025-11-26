Nyugdíjkatasztrófát okozna a Gyurcsány-korszakot idéző baloldali megszorítócsomag

A teljes társadalombiztosítást magánosítaná Magyar Péter pártja, vagyis az egészségbiztosítást és a nyugdíjrendszert is – ez derül ki abból a több száz oldalas iratból, amely a Tisza szakmai elképzeléseit foglalja össze. A dokumentum első ránézése baloldali megszorítócsomagnak tűnik, másodikra pedig rossz viccnek és baloldali megszorítócsomagnak: 1300 milliárdos elvonás szerepel benne, amit adó- és járulékemeléssel, valamint a közterhek széles körű, rendszerszintű átrendezésével valósítanának meg a tervezet kiötlői, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A Tisza nyugdíjrendszer-átalakítási terve nem több klasszikus baloldali megszorítócsomagnál. Fotó: Shutterstock



A nyugdíjasok sincsenek biztonságban Magyar Pétertől

A több száz oldalas tiszás tervgyűjteményt az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, és be is mutattak már néhány drasztikus részletet. Egyik írásukban a Tisza párt tervei között szereplő vagyonadót elemezték, és arra jutottak, hogy az új elvonás már a középosztálynak és a közepes vállalkozói rétegnek is nagyon fájna. De írtak arról is, hogy a tervezet 32 százalékos áfát tartalmaz, amihez még jövedékiadó-emelés is kapcsolódna, így aztán brutálisan megdrágulna a cigaretta és az alkohol.

Magyar Péter ugyan igyekezett cáfolni, hogy közük lenne a csomaghoz, mostani írásunkban áttekintjük, hogy a papírra vetetett, aprólékosan kidolgozott és a Tiszának tulajdonított tervek szerint mihez kezdenének a nyugdíjrendszerrel. Lássuk részletesen!

Nyugdíjrendszer: így akarják átalakítani Magyarországon

A Tisza gazdasági programjának megszövegezői kiindulópontként rögzítették, hogy idehaza nő az átlagéletkor, akárcsak a várható élettartam, miközben a születési ráta nem elég magas, így társadalmunk elöregedőben van. Folyamatosan emelkedik a nyugdíjra fordítandó összeg, mindezek alapján pedig arra jutottak, hogy a mai úgynevezett felosztó-kirovó rendszer – vagyis amikor az állam az aktívak járulékbefizetéseiből igyekszik fedezni a nyugdíjasok havi juttatását – nem tartható fenn sokáig.

A tiszás dokumentum a mostani nyugdíjrendszert stabilnak tartja ugyan, a hosszabb távú kétségek miatt mégis a teljes felforgatását javasolja. Mégpedig úgy, hogy az állam szerepét átvennék a magánbiztosítók, a magánnyugdíjpénztárak.

A pályakezdőknek az állami helyett egy magánnyugdíjpénztárba kellene belépniük. Oda fizetnének havonta rendszeresen, a bruttó bérük minimum tíz, maximum 15 százalékát. A várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A munkáltató tőlük nem vonna le járulékot, de nyugdíjat sem fizetne nekik az állam.

Közteher ugyanakkor nagyon is lenne. A Tisza úgynevezett szolidaritási nyugdíjjárulékot szedne mindenkitől a jövedelme 2,5 százaléka erejéig. Ez az új járulék sokkal magasabb lenne például kamatból, lakásbérbeadásból vagy osztalékból származó összegek esetén. Ezekre a bevételekre az összeg nagyságától függően három, öt vagy nyolc százalék szolidaritási nyugdíjjárulékot vetnének ki.

És adót szednének az özvegyi nyugdíj, illetve annak új formája után is.

A magánpénztári nyugdíjas ugyanis a tervezet szerint dönthetne arról, hogy a számláján gyűlő pénzt a halála esetén kire hagyja. Csakhogy a kedvezményezettnek a tiszás elképzelések szerint húsz százalék jövedelemadót le kellene rónia.

Ha pedig valaki el akarja kerülni, hogy a szolgálati idő számítása megszakadjon munkahelye elvesztésekor, külön biztosítást köthet. Extra befizetés fejében lenne lehetőség arra is, hogy valaki – öt évvel a nyugdíjkorhatár előtt – előnyugdíjba menjen.

Kezdetben komoly lenne a veszteség

A tiszás program hosszasan sorolja a rendszer kedvező hatásait – társadalmi igazságosság, hosszabb távon csökkenő állami terhek, fellendülő gazdaság –, de nagy kérdés, hogy ezek bármikor is valóban jelentkeznek-e. Ellenben maguk a tervezet megszövegezői számolnak be több komoly kockázatról, amelyek az előnyökkel ellentétben garantáltan bekövetkeznek.

Rövid távon az új nyugdíjrendszer miatt visszaesne a lakossági fogyasztás, miközben megugrana a költségvetési hiány. Emellett az új szabályok sem tüntetnék el a társadalmi-kereseti különbségeket, ahogy az időskori szegénységre sem lenne önmagában álló csodaszer a magánosítás – ismerik el a tiszások.