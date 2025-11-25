Radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki a Tisza Párt programjából

„Eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt megszorításokra készül, de a ma napvilágot látott gazdasági programjuk még minket is meglepett: egy radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki” – írta Orbán Balázs Facebook-posztjában.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, hogy az Index birtokába jutott, több száz oldalas, Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram nyíltan a középosztály megadóztatására és az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére épül.

A Tisza Párt tervei szerint az állam adó- és járulékemelésekből évente 1300 milliárd forinttal több bevételt szedne be, a magyar családok és a gazdaság terhére – hangsúlyozta. A csomag tengelye a progresszív személyi jövedelemadó, amely a bruttó 416 ezer forint felett keresők számára 22 százalékos, míg a bruttó 1,25 millió felettieknek 33 százalékos szja-kulcsot jelentene, vagyis a magyar átlagkeresetűek is több százezer forinttal kevesebbet vihetnének haza évente – szögezte le a politikai igazgató, akinek ismertetéséből kiderül, hogy a családi adókedvezményeket 30-50 százalékkal vágnák meg, emellett megszűnne a gyed, és a gyermekellátás sem lenne ingyenes.

A Tisza Párt megszüntetné az állami egészségbiztosítást, és helyette kötelező, magánbiztosítók által működtetett rendszert vezetne be, amelyben a jelenlegi szintű ellátásért akár 30-35 százalékos terhet kellene fizetni, és aki nem fizet, az csak alap- és sürgősségi ellátást kapna – emelte ki Orbán Balázs.

A társasági adó szintén többkulcsos lenne, a jelenlegi, Európában legalacsonyabb 9 százalék helyett a kis- és középvállalkozások 13,5-18 százalék, a nagyvállalatok 21,5 százalék, a multik pedig 25 százalékos kulccsal adóznának. Mint felidézte, az Indexhez került dokumentum szerint

a kedvezményes adórendszerek – a kisvállalati adó, a fejlesztési kedvezmény – szinte teljesen megszűnnének, az ekhót eltörölnék, a katát csak diákoknak és nyugdíjasoknak hagynák meg, a tőkejövedelmek (osztalék, bérleti díj, ingatlaneladás, állampapírhozam) kulcsai 20-30-40 százalékra emelkednének

– sorolta, hozzátéve, hogy bevezetnének egy évi 6,5 százalékos vagyonadót, amely minden 500 millió forint fölötti vagyont érintene és ingatlanokra, autókra, műtárgyakra, ékszerekre is kiterjedne.