Baloldali megszorító csomag a Tiszától: bukott vagyonadó újratöltve

A Világgazdaság birtokába került a Tisza Párt részletes gazdasági programja, amely egyértelműen bizonyítja: Magyar Péter és csapata egy átfogó, baloldali ihletésű megszorító csomaggal készül a hatalomátvételre. A tervezet egyik legmegdöbbentőbb eleme a vagyonadó, amelynek mértéke és kiterjedése példátlan a térségben, sőt, a párt saját bevallása szerint is magasabb kulcsot alkalmaznának, mint bármely más, hasonló adót bevezető ország.

A térség legkeményebb vagyonadóját vezetné be a Tisza Párt. A kép illusztráció (Forrás: Facebook / Mandiner)

A teljes középosztályt agyonverné a vagyonadóval

A dokumentumokból kiderül, hogy a Tisza Párt kommunikációja csupán porhintés volt. Míg korábban ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszéltek, a valóságban már 500 millió forinttól sápot szednének, méghozzá 6,5 százalékos mértékben.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szűk elit, hanem a magyar vállalkozások gerincét adó közepes cégek tulajdonosai és a kemény munkával vagyont gyűjtő középosztálybeli családok is célkeresztbe kerülnének.

A tervezet szerint az adó kiterjedne szinte mindenre:

belföldi és

uniós ingatlanokra,

értékpapírokra,

befektetésekre,

üzletrészekre, sőt,

még a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakra is.

A külföldön tartott vagyonokat sem kímélnék, bár ott némileg eltérő szabályokat alkalmaznának. A párt számításai szerint a belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forintot, a külföldi vagyonok után pedig további 200-300 milliárd forintot vasalnának be.

Ez összesen akár 1100 milliárd forintos elvonást jelentene a gazdaságból, ami súlyos csapás lenne a növekedésre és a beruházásokra.

A végrehajtás módja is aggasztó. Az ingatlanok értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítaná meg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adóhatóságot minden magyar ingatlantulajdonosra ráeresztenék. A terv szerint aki „eltitkolja” a vagyonát, arra 400 százalékos, drákói mulasztási bírságot szabnának ki. A dokumentum készítői maguk is elismerik a vagyonkimentés kockázatát, amire válaszul még erősebb hatósági ellenőrzést, vagyis a NAV totális offenzíváját helyezik kilátásba.