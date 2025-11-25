Magyar Péterbajnaiközéposztályhatár

Baloldali megszorító csomag a Tiszától: bukott vagyonadó újratöltve

Minden korábbinál eszementebb vagyonadó bevezetését tervezi a Tisza Párt, amely a Világgazdaság szerkesztőségének birtokába került dokumentumok szerint nemcsak a leggazdagabbakat, hanem a magyar középosztályt és a középvállalkozói réteget is célba venné.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 13:20
Magyar Péter pártja a baloldalt próbálja egyesíteni Fotó: Csudai Sándor Forrás: MW
A Világgazdaság birtokába került a Tisza Párt részletes gazdasági programja, amely egyértelműen bizonyítja: Magyar Péter és csapata egy átfogó, baloldali ihletésű megszorító csomaggal készül a hatalomátvételre. A tervezet egyik legmegdöbbentőbb eleme a vagyonadó, amelynek mértéke és kiterjedése példátlan a térségben, sőt, a párt saját bevallása szerint is magasabb kulcsot alkalmaznának, mint bármely más, hasonló adót bevezető ország.

A térség legkeményebb vagyonadóját vezetné be a Tisza Párt. A kép illusztráció./Fotó: Facebook / Mandiner
A térség legkeményebb vagyonadóját vezetné be a Tisza Párt. A kép illusztráció (Forrás: Facebook / Mandiner)

A teljes középosztályt agyonverné a vagyonadóval

A dokumentumokból kiderül, hogy a Tisza Párt kommunikációja csupán porhintés volt. Míg korábban ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszéltek, a valóságban már 500 millió forinttól sápot szednének, méghozzá 6,5 százalékos mértékben. 

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szűk elit, hanem a magyar vállalkozások gerincét adó közepes cégek tulajdonosai és a kemény munkával vagyont gyűjtő középosztálybeli családok is célkeresztbe kerülnének.

A tervezet szerint az adó kiterjedne szinte mindenre:

  •  belföldi és 
  • uniós ingatlanokra,
  •  értékpapírokra,
  •  befektetésekre,
  •  üzletrészekre, sőt, 
  • még a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakra is. 

A külföldön tartott vagyonokat sem kímélnék, bár ott némileg eltérő szabályokat alkalmaznának. A párt számításai szerint a belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forintot, a külföldi vagyonok után pedig további 200-300 milliárd forintot vasalnának be. 

Ez összesen akár 1100 milliárd forintos elvonást jelentene a gazdaságból, ami súlyos csapás lenne a növekedésre és a beruházásokra.

A végrehajtás módja is aggasztó. Az ingatlanok értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítaná meg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adóhatóságot minden magyar ingatlantulajdonosra ráeresztenék. A terv szerint aki „eltitkolja” a vagyonát, arra 400 százalékos, drákói mulasztási bírságot szabnának ki. A dokumentum készítői maguk is elismerik a vagyonkimentés kockázatát, amire válaszul még erősebb hatósági ellenőrzést, vagyis a NAV totális offenzíváját helyezik kilátásba.

Szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a megvalósíthatóság hiánya jelenti. A vagyonok felmérése és a pénzmozgások nyomon követése olyan adminisztratív terhet róna az államra, amellyel a jelenlegi rendszer aligha tudna megbirkózni. Ha pedig a tervezett bevételek nem folynak be, a Tisza Párt kénytelen lenne tovább szigorítani: vagy az adókulcsot emelnék, vagy – ami még valószínűbb – az 500 milliós határt vinnék lejjebb, még szélesebb társadalmi rétegeket vonva be az adózók körébe.

A Tisza Párt javaslata kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti baloldali kormányzás legsötétebb időszakára. 

A vagyonadó bevezetésével legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormány próbálkozott 2009-ben, az IMF-hitel és a megszorítások árnyékában. Akkor az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényt, de a szándék egyértelmű volt: a lakosság megsarcolása. Magyar Péterék most ugyanezt a bukott receptet vették elő, csak még radikálisabb formában, ami világosan mutatja, hogy a Tisza Párt valójában a régi baloldal politikáját folytatná, veszélybe sodorva a magyar családok és vállalkozások biztonságát.

A legfontosabb gazdasági osztály szétverésének tervéről Szentkirályi Alexandra is elmondta a véleményét.

A kiemelt kép forrása: Máté Krisztián/MTI

Belföldi híreink

Külföldi híreink

