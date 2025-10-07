Rendkívüli

A vagyonadó egy mézesmadzag, hamisított mézbe áztatva + videó

A Tisza Párt elképzeléseinek veszélyeire hívta fel a figyelmet a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 15:07
A Tisza Párt az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője rámutatott: ilyen a vagyonadó, ami szerinte egy mézesmadzag, hamisított mézbe áztatva.

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésére a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ahhoz, hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni.

A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat

– szögezte le.

A frakcióvezető szerint ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak. Ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb – tette hozzá.

Aki pedig már találkozott vagyoni típusú adóval – mint például az ingatlan- vagy telekadó –, az tudja, hogy ez nincs arányban az ember fizetésével

– emlékeztetett Szentkirályi Alexandra. „Tehát az a pályakezdő vagy család, aki mondjuk a nagyszülőktől örökölt földterületet vagy egy házat, az utána fizetendő adót a saját fizetéséből kell kigazdálkodnia minden évben, hiába származik tiszta, már adózott forrásból. Aki erre nem képes, végül meg kell szabaduljon attól a vagyontárgytól, amelynek az adóját nem tudja kifizetni a családi kasszából” – közölte a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra szerint

ha egy kormányzat vagyoni alapon vet ki adót, az megnyitja az utat arra, hogy egy tollvonással módosítsa a sávokat, és bármikor évi milliókat söpörjön be egy átlagos családtól is – attól függetlenül, hogy mennyi a keresete.

Ez egy igazságos adórendszer? – tette fel a kérdést.

„Mindenkinek jól meg kell gondolnia, hogyan dönt, mert ha egyszer kiengedjük a szellemet a palackból, utána nagyon nehéz visszazárni” – figyelmeztetett a frakcióvezető.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

