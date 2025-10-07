Tisza PártSzentkirályi Alexandraegészségügy

A Tisza új egészségügyi politikusa kórházi osztályok bezárását szeretné

A kisebb települések kórházai pórul járnának a Tisza Párt egészségügyi reform ajánlatával, a betegek meg utazhatnak messzebbre – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, aki egy videórészletet is bemutatott Magyar Péter pártjának álláspontjáról.

Forrás: Facebook2025. 10. 07. 7:58
– Mennyi mindenen gondolkodnak el a Tiszában! A Tisza új egészségügyért felelős politikusa bemutatkozó interjújában kórházi osztályok bezárásáról értekezett, ahol szerinte nincs elég beavatkozás, oda nem kell orvos, nem kell osztály – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, aki azt is megjegyezte: a korábbi tiszás szakértő TikTok-doki csúnyán lebőgött és lecserélték. 

Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook

A frakcióvezető egy videórészletet is bemutatott, amelyben Hegedűs Zsolt, a Tisza nyáron bemutatott egészségügyi szakértője beszél. Ebből kiderül:

a kisebb települések kórházai pórul járnának, a betegek meg utazhatnak messzebbre.

Hegedűs Zsolt azt mondta, el kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni.

Például egy szülészet, hogyha évente több száz szülés nem történik meg, akkor az nem jó és az veszélyes

– mondta Hegedűs Zsolt. 

– Ez kísértetiesen egybecseng Tarr Zoltán múlt héten kiszivárgott szavaival miszerint túl sok a kórházi ágy Magyarországon – húzta alá. Szentkirályi szerint a Tisza egészségügyi kínálata a magyaroknak a következő: kevesebb kórházi ágy – osztályok bezárása – orvosok kirúgása.

– Nem kell kommentálni. Ebből senki sem kér – zárta bejegyzését a frakcióvezető.


Borítókép: Tisza Párt politikusai (Fotó: MTI)

 

