Kujla András ismét a tájékozatlanságát bizonyította

„Pulai András cége kimérte: óriási bajban van a Tisza Párt és Péter Magyar, a női szavazók többsége elutasítja őket. Ez nem is csoda, hiszen folyamatosan megalázzák, zaklatják a hölgyeket, akikkel kapcsolatba kerülnek. Legyen szó feleségről, a Nemzeti Bank ügyintézőjéről, a Hír TV riporteréről vagy bárkiről – tiszteletre és megbecsülésre nem számíthatsz a Tisza férfi politikusaitól, ha nő vagy” – írja a közösségi oldalán Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

„Úgyhogy gyorsan tenni kell valamit, mert rosszak a számok! Dr. Kulja András gyorsan be is kéredzkedett egy női egészséggel foglalkozó konferenciára, és ha már ott volt, megint bizonyította tájékozatlanságát. Képviselő úr valószínűleg nem tudja, hogy mi a legfontosabb a magyar kormánynak. Elárulom: a magyar családok. Bízom benne, egyértelművé válik számára is, hogy az endometriózis problémája kiemelten fontos az egészségügyben” – emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette: orvosként tudnia és népszerűsítenie kellene – az európai szinten is kiemelkedő – hazai programokat, amiket a szakmával és a civil szervezetekkel közösen valósít meg a kormány. Ezek közül ajánlott kettőt a figyelmébe.

Borítókép: Kujla András (Fotó: Bach Máté)