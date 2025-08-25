gyermekcsecsemőnagydorogiholttest

Szakértő a nagydorogi gyermekgyilkosságról: Nem kizárható, hogy téveszmék alakultak ki az anya fejében

Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét – részletezte a klinikai szakpszichológus.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 08. 25. 18:45
a rendőrség letartóztatta a 25 éves nagydorogi nőt, akit a gyermeke meggyilkolásával gyanúsítanak Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Letartóztatták azt a nagydorogi édesanyát, aki augusztus 20-án elvitte sétálni a kéthetes gyermekét, majd nélküle ment haza, és később a rendőrség már csak a gyermek holttestét találta meg – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. 

A BorsOnline most arról ír, hogy Viktória – ha valóban bűnös – tudatosan hazudott, vagy elfelejtette, mit tett a gyermekével. A klinikai szakpszichológus szerint bizonyos körülmények között elképzelhető, hogy egyes emlékek törlődnek az emberi agyból, emiatt pedig előfordulhat, hogy a csecsemő édesanyja valóban ártatlannak gondolja magát. Makai Gábor úgy fogalmazott:

Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét, és téveszmék alakulnak ki.

A gyanúsított édesanya, Viktória élettársa is megszólalt az ügyben. Attila azt mondta, látta, hogy a nő a most ötéves gyermekével milyen jól bánik, ezért döntött úgy, hogy vele alapít családot. Korábban a védőügyvéd úgy fogalmazott, a gyanúsítás gyenge lábakon áll. A Bors most azt írja, Viktóriáért az egész családja kiáll a súlyos gyászban is. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu