Letartóztatták azt a nagydorogi édesanyát, aki augusztus 20-án elvitte sétálni a kéthetes gyermekét, majd nélküle ment haza, és később a rendőrség már csak a gyermek holttestét találta meg – adta hírül korábban a Magyar Nemzet.
Szakértő a nagydorogi gyermekgyilkosságról: Nem kizárható, hogy téveszmék alakultak ki az anya fejében
Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét – részletezte a klinikai szakpszichológus.
A BorsOnline most arról ír, hogy Viktória – ha valóban bűnös – tudatosan hazudott, vagy elfelejtette, mit tett a gyermekével. A klinikai szakpszichológus szerint bizonyos körülmények között elképzelhető, hogy egyes emlékek törlődnek az emberi agyból, emiatt pedig előfordulhat, hogy a csecsemő édesanyja valóban ártatlannak gondolja magát. Makai Gábor úgy fogalmazott:
Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét, és téveszmék alakulnak ki.
A gyanúsított édesanya, Viktória élettársa is megszólalt az ügyben. Attila azt mondta, látta, hogy a nő a most ötéves gyermekével milyen jól bánik, ezért döntött úgy, hogy vele alapít családot. Korábban a védőügyvéd úgy fogalmazott, a gyanúsítás gyenge lábakon áll. A Bors most azt írja, Viktóriáért az egész családja kiáll a súlyos gyászban is.
