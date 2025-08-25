Szakértő a nagydorogi gyermekgyilkosságról: Nem kizárható, hogy téveszmék alakultak ki az anya fejében

Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét, és téveszmék alakulnak ki.

A gyanúsított édesanya, Viktória élettársa is megszólalt az ügyben. Attila azt mondta, látta, hogy a nő a most ötéves gyermekével milyen jól bánik, ezért döntött úgy, hogy vele alapít családot. Korábban a védőügyvéd úgy fogalmazott, a gyanúsítás gyenge lábakon áll. A Bors most azt írja, Viktóriáért az egész családja kiáll a súlyos gyászban is.