Öt orosházi gyermek maradt árván, miután egy hónap alatt meghaltak a szüleik

Most az apa temetésére gyűjtenek.

2025. 08. 25.
Váratlanul, július 18-án meghalt öt Orosházán élő gyermekek édesanyja, Hevesi Mónika. Éppen egy hónap telt el azóta, hogy félárván maradtak, augusztus 23-án az apjuk, Szokodi Szabolcs is meghalt – adta hírül a Beol. 

Így árván maradt a 13 éves  Noémi, a 9 éves Szabolcs, az ötéves Dániel, és a hároméves iker fiúk, Soma és Bence. 

Szabolcs haláláról a testvére adott hírt az egyik közösségi oldalon. Ő azt írta, a férfi súlyos agyvérzést kapott, azonban a kórházban már nem tudtak rajta segíteni. Szabolcsot szombat délelőtt nyilvánították agyhalottnak. 

Egyúttal Szabolcs testvére, Szilvia most a nyilvánossághoz fordult segítségért, hogy ki tudják fizetni a testvére temetését. A tragédia részleteit a Beol cikkében olvashatja. 

 

