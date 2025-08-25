Öt orosházi gyermek maradt árván, miután egy hónap alatt meghaltak a szüleik

Így árván maradt a 13 éves Noémi, a 9 éves Szabolcs, az ötéves Dániel, és a hároméves iker fiúk, Soma és Bence.

Szabolcs haláláról a testvére adott hírt az egyik közösségi oldalon. Ő azt írta, a férfi súlyos agyvérzést kapott, azonban a kórházban már nem tudtak rajta segíteni. Szabolcsot szombat délelőtt nyilvánították agyhalottnak.