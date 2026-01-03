Ma hetvenéves Hollywood kemény, de sebezhető hőse, Mel Gibson

mel gibson70születésnap

Ma ünnepli születésnapját Hollywood egyik legikonikusabb, s egyben legellentmondásosabb figurája, a Mad Max, a Halálos fegyver, a Maverick vagy A rettenthetetlen című filmek sztárja. Az Oscar-díjas amerikai-ausztrál színész, rendező, producer, Mel Gibson hetvenéves lett.

2026. 01. 03.
Mel Gibson Fotó: Getty Images
Mel Gibson (Mel Columcille Gerard Gibson) a New York állambeli Peeksill kisvárosban ausztrál anya és amerikai apa 11 gyermeke közül a hatodikként született. 

Hetvenéves Hollywood kemény, de sebezhető hőse, Mel Gibson
Mel Gibson (középen) testvéreivel (Forrás: Hornsby Shire)

Mel Gibson korai évei: a katolikus iskolától a rock and roll balladáig

Tizenkét éves volt, amikor vasutas apja elvesztette munkáját, s a család Ausztráliába települt át. (A döntésben szerepet játszott az is, hogy a vietnámi háború idején a szülők féltették fiaikat a besorozástól.) Mel a szigorú katolikus iskolát nehezen bírta, és addig fegyelmezetlenkedett, amíg át nem íratták egy állami intézménybe. Középiskola után volt szakács és újságíró, s közben sokat sportolt. Mivel kiskorától kiválóan utánozta a családtagokat és a hírességeket, nővére az ő tudta nélkül beadta jelentkezési lapját a drámaművészeti intézetbe, ahová fel is vették. Főiskolásként kapta első filmszerepét egy szörfös fiatalról szóló „rock and roll-balladában”. 

Az áttörést hozó Mad Max

Az áttörést 1977-ben a George Miller rendezte Mad Max hozta meg számára: a közeli jövőben játszódó, apokaliptikus sci-fi thrillerben először alakított magányos akcióhőst. A néhol igencsak kegyetlen alkotás mára kultuszfilm lett, Gibson nevét pedig széles körben megismerték. Érdekesség, hogy a film Amerikában megbukott, pedig még újra is szinkronizálták, de a második, majd a harmadik rész ott is siker lett, sőt Gibson fekete csatokkal díszített ruhája valóságos divathullámot indított el. 1980-ban óriásit bukott A Z rohamosztag című világháborús akciófilmmel, annál jobban sikerült viszont a Peter Weir rendezte Gallipoli, amely az első világháború egyik sikertelen, több ezer ausztrál életét követelő hadműveletének állít emléket. Szintén Weir irányításával készült a hatvanas évek Indonéziájában játszódó A veszélyes élet éve, amelyben Gibson egy újságíró bőrébe bújt.

Mel Gibson a Mad Max című kultfilmben (Forrás: The Guardian)

A tehetséges, jóképű színészre Amerikában is felfigyeltek, 1984-ben ő kapta meg a Lázadás a Bountyn új változatában az egykor Marlon Brando által játszott lázadó első tiszt szerepét. 

Igazi amerikai karrierje három évvel később indult, amikor kiválasztották a Halálos fegyver egyik főszereplőjének, partnere Danny Glover volt. 

Az idősödő, csak a nyugdíjára váró fekete és az őrült, forrófejű fehér detektív kalandjait imádta a közönség, a filmnek több folytatása is készült. Gibson a humorát csillogtatta a Palimadarak című akciókomédiában és az Air America vakmerő pilótájának szerepében. 1990-ben ő volt Zeffirelli sok vitát kiváltott, az eredeti helyszínre és időbe, a XII. századi Dániába visszahelyezett Hamletjének címszereplője körszakállal, szőkére festett hajjal, s csak kilenc évvel volt fiatalabb az anyját alakító Glenn Close-nál. 

Rendezői szerepben

1993-ban a rendezéssel is megpróbálkozott: Az arcnélküli emberben a főszerepet is maga alakította, majd Jodie Foster oldalán sármos hamiskártyásként jelent meg a vásznon a Maverick című westernben. 

Régi álmát megvalósítva 1995-ben készítette a William Wallace skót szabadságharcosról szóló, A rettenthetetlen című filmet, amelyért rendezői Golden Globe-ot nyert, majd az alkotás öt Oscar-díja közül Gibson a legjobb rendezőnek és filmnek járó szobrocskát vehette át, 

bár a legjobb főszereplő díjáról lemaradt. Ezután játszott romantikus alkotásokban (Halhatatlan szerelem), izgalmas thrillerben (Váltságdíj), pszichológiai drámában (Összeesküvés-elmélet), vígjátékban (Mi kell a nőnek?), háborús drámában (Katonák voltunk), a Pocahontas és a Csibefutam című rajzfilmhez pedig a hangját adta.

A passió

2004-ben készült el A passió, amelyet élete főművének nevezett. A gondolat 12 évig érlelődött benne, és saját pénzét is kockáztatta, hogy elképzelései szerint forgathassa le a Jézus utolsó tizenkét óráját elmesélő történetet. 

Az alkotás, amelyben a szereplők arámi és latin nyelven beszélnek, rengeteg vitát váltott ki, sokan Jézus kínszenvedéseinek kíméletlen nyíltságú ábrázolása miatt bírálták, mások az antiszemitizmus bélyegét sütötték rá. A film végül az év kasszasikere lett, s egy ideig Gibson vezette a Forbes amerikai magazin legjobban kereső híres emberekről készített százas listáját.

 

2007-ben került a mozikba a maja birodalom bukását bemutató, maja nyelven készült filmje, az Apocalypto. A három évvel későbbi A sötétség határán című filmben elmagányosodott, veterán nyomozóként láthatta a közönség, majd főszerepet játszott 2011-ben a Jodie Foster által rendezett, A hódkóros című filmdrámában. Ezután olyan akciófilmekben vállalt szerepet, mint a Machete gyilkol, A feláldozhatók 3. és Az utolsó emberig. 2016-ban visszaült a rendezői székbe, és A fegyvertelen katona címmel egy második világháborús hősről, a vallási okokból a fegyveres szolgálatot elutasító Desmond Doss helytállásáról forgatott filmet. Az alkotást hat Oscar-díjra jelölték, köztük Gibsont a legjobb rendezőnek járó elismerésre, a film végül a vágás és a hangkeverés kategóriában nyert. Gibson nem mindig választott jól szerepet – 2018-ban a Megjött apuci! 2. szereplőjeként a filmes citromdíjnak nevezett Arany Málna-díjat kapott. Két éve A Continental: John Wick világából című minisorozatban szerepelt. Legutóbbi rendezése, a Flight Risk című thriller (2025) a kritika és a közönség tetszését sem nyerte el.

Kapcsolataiból kilenc gyermek született, és ma már többszörös nagyapa. Az elmúlt évtizedekben filmes karrierje mellett magánéleti botrányaival, függőségeivel, rendőrségi ügyeivel, antiszemita kijelentéseivel is gyakran témát szolgáltatott a lapoknak.

 

Jóllehet színészként szerzett hírnevet, azon kevesek egyike, aki Oscar-díját rendezőként szerezte, ahogy Warren Beatty, Clint Eastwood, Robert Redford, Richard Attenborough és Kevin Costner. 2014-ben Karlovy Varyban életműdíjjal jutalmazták munkásságát. 2025-ben Donald Trump amerikai elnök Sylvester Stallone és Jon Voight társaságában Hollywoodért felelős különleges nagykövetnek nevezte ki.

 

