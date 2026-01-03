Ma hetvenéves Hollywood kemény, de sebezhető hőse, Mel Gibson

Mel Gibson (Mel Columcille Gerard Gibson) a New York állambeli Peeksill kisvárosban ausztrál anya és amerikai apa 11 gyermeke közül a hatodikként született.

Mel Gibson (középen) testvéreivel (Forrás: Hornsby Shire)

Mel Gibson korai évei: a katolikus iskolától a rock and roll balladáig

Tizenkét éves volt, amikor vasutas apja elvesztette munkáját, s a család Ausztráliába települt át. (A döntésben szerepet játszott az is, hogy a vietnámi háború idején a szülők féltették fiaikat a besorozástól.) Mel a szigorú katolikus iskolát nehezen bírta, és addig fegyelmezetlenkedett, amíg át nem íratták egy állami intézménybe. Középiskola után volt szakács és újságíró, s közben sokat sportolt. Mivel kiskorától kiválóan utánozta a családtagokat és a hírességeket, nővére az ő tudta nélkül beadta jelentkezési lapját a drámaművészeti intézetbe, ahová fel is vették. Főiskolásként kapta első filmszerepét egy szörfös fiatalról szóló „rock and roll-balladában”.

Az áttörést hozó Mad Max

Az áttörést 1977-ben a George Miller rendezte Mad Max hozta meg számára: a közeli jövőben játszódó, apokaliptikus sci-fi thrillerben először alakított magányos akcióhőst. A néhol igencsak kegyetlen alkotás mára kultuszfilm lett, Gibson nevét pedig széles körben megismerték. Érdekesség, hogy a film Amerikában megbukott, pedig még újra is szinkronizálták, de a második, majd a harmadik rész ott is siker lett, sőt Gibson fekete csatokkal díszített ruhája valóságos divathullámot indított el. 1980-ban óriásit bukott A Z rohamosztag című világháborús akciófilmmel, annál jobban sikerült viszont a Peter Weir rendezte Gallipoli, amely az első világháború egyik sikertelen, több ezer ausztrál életét követelő hadműveletének állít emléket. Szintén Weir irányításával készült a hatvanas évek Indonéziájában játszódó A veszélyes élet éve, amelyben Gibson egy újságíró bőrébe bújt.

Mel Gibson a Mad Max című kultfilmben (Forrás: The Guardian)

A tehetséges, jóképű színészre Amerikában is felfigyeltek, 1984-ben ő kapta meg a Lázadás a Bountyn új változatában az egykor Marlon Brando által játszott lázadó első tiszt szerepét.

Igazi amerikai karrierje három évvel később indult, amikor kiválasztották a Halálos fegyver egyik főszereplőjének, partnere Danny Glover volt.

Az idősödő, csak a nyugdíjára váró fekete és az őrült, forrófejű fehér detektív kalandjait imádta a közönség, a filmnek több folytatása is készült. Gibson a humorát csillogtatta a Palimadarak című akciókomédiában és az Air America vakmerő pilótájának szerepében. 1990-ben ő volt Zeffirelli sok vitát kiváltott, az eredeti helyszínre és időbe, a XII. századi Dániába visszahelyezett Hamletjének címszereplője körszakállal, szőkére festett hajjal, s csak kilenc évvel volt fiatalabb az anyját alakító Glenn Close-nál.