Itt a Liverpool idei első igazolása, de a csapat gondjait biztosan nem fogja megoldani

A Liverpoolnak a védelmét kell minél hamarabb megerősítenie, ezt a klub háza táján is tudják. A labdarúgócsapat első januári igazolása azonban rövid távon biztos nem fog megoldást jelenteni. A The Athletic beszámolója szerint a 17 éves osztrák tehetség, Ifeanyi Ndukwe hamarosan aláír az angol csapathoz, s nyáron csatlakozik a Liverpoolhoz, ahol először minden bizonnyal Pécsi Ármin csapattársa lesz az U21-es együttesnél.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 7:56
Ifeanyi Ndukwe (jobbra) a portugálok elleni U17-es vb-döntőben a katari tornán
Ifeanyi Ndukwe (jobbra) a portugálok elleni U17-es vb-döntőben a katari tornán (Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil)
Nagy fájdalom volt a Liverpoolnak még a nyáron, hogy belső hátvéd pozícióra mindössze a Parma 18 éves játékosa, Giovanni Leoni érkezett – akinek ráadásul az első meccsén elszakadt a keresztszalagja még szeptemberben, így gyakorlatilag az idénye véget is ért . A Vörösök még a nyári átigazolási időszak végén igyekeztek a védelmet megerősíteni, de a Crystal Palace angol válogatott védője, Marc Guéhi transzfere végül az utolsó pillanatokban meghiúsult. Mindez nagy érvágás volt a Liverpoolnak, ugyanis Leoni kiválásával Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté szinte egyedül maradt erre a posztra – Joe Gomez jöhet még szóba, de ő is ritkán elérhető –, ha megsérülnének, akkor Arne Slot foghatná a fejét alternatívák hiányában.

A Liverpool védelmének két oszlopos tagja, Virgil van Dijk (jobbra) és Ibrahima Konaté
A Liverpool védelmének két oszlopos tagja, Virgil van Dijk (jobbra) és Ibrahima Konaté (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az első Liverpool-igazolás 2026-ban – kicsoda Ifeanyi Ndukwe?

A Liverpool védekezése ősszel olyan volt, amilyen, rengeteg gólt kapott pontrúgásból, az egész Premier League-ben a második legtöbbet 18 forduló elteltével – ez vezetett a csapat pontrúgásért felelős edzője, Aaron Brigs kirúgásához is. Az angol bajnokság címvédője háza táján ezért nem lenne meglepő, ha a téli átigazolási időszakban hátvédet igazolna, ugyanis ez a legvékonyabb poszt az egész keretben, főleg, hogy Konaté szerződése 2026 nyarán lejár, így a francia távozására is egyre nagyobb esély van az idény végén.

Nos, január másodikán jött a hír, hogy az első védő leigazolása hamarosan megtörténik, de a problémát aligha fogja megoldani a 17 éves Ifeanyi Ndukwe.

A The Athletic szakírója, James Pearce számolt be a hírről, aki hozzátette, belső védőre a legnagyobb klubok az U17-es világbajnokságon figyeltek fel, ahol Ausztria hatalmas meglepetésre a második lett, a döntőben Portugáliától kapott ki 1-0-ra Katarban. A 2025 októberében megrendezett tornán Ndukwe oszlopos tagja volt a csapatnak, fontos szerepe volt abban, hogy a válogatott a fináléig menetelt. 

Félelmetes statisztika: az osztrákok a döntőig vezető úton mind a hét meccset megnyerték, ezeken pedig a gólkülönbségük 17-1 volt. 

Az egyenes kiesés szakaszban Angliát és Olaszországot is kiejtette nyugati szomszédunk, Ndukwe az angolok 4-0-s kiütésében egy góllal is kivette a részét.

Ndukwe jelenleg az Austria Wien játékosa, a felnőttcsapatban még nem mutatkozott be, de a kispadon rendszeresen helyett kapott. A bécsi születésű hátvéd majdnem két méter magas, remek fizikai adottságokkal rendelkezik, abszolút vezéralkat, korábban az U16-os együttes csapatkapitánya is volt. 

Nem olyan egyszerű a Liverpoolnak az átigazolás

Amióta az Egyesült Királyság nem tagja az Európai Uniónak, azóta az angol csapatok nem igazolhatnak le európai – nem brit – játékost 18 éves koruk előtt. Ndukwe márciusban tölti be a 18. életévét, a Liverpool most azon dolgozik, hogy megszülessen a megállapodás, hogy a védő a következő idényt már Liverpool-mezben kezdje. Ndukwe kezdetben az U21-es csapat játékosa – tehát Pécsi Ármin csapattársa – lesz, de a potenciál megvan benne, hogy később a felnőttek között is bemutatkozzon.

