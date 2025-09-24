Rendkívüli

Nem kaptak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

  Arne Slot ijesztő példát emlegetett: a teljes idényre kidőlt a Liverpool játékosa? + videó
Giovanni Leoni, Arne Slot, Liverpool FC

Arne Slot ijesztő példát emlegetett: a teljes idényre kidőlt a Liverpool játékosa? + videó

A Liverpool 2-1-re nyert kedd este a Southampton ellen, így továbbjutott az angol Ligakupában, Arne Slot vezetőedző azonban mégsem lehetett igazán boldog. A Liverpool háza táján most mindenki a debütálásán megsérült Giovanni Leoni állapota miatt aggódik, akinek a helyére az utolsó percekre Kerkez Milos állt be. Slot a lefújás után értelemszerűen még nem tudott pontos diagnózist közölni a sajtóval, de az általa említett példa mutatta, hogy cseppet sem bizakodó a fiatal olasz játékosát illetően.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 8:43
Giovanni Leoni jó játékkal mutatkozott be a Liverpool mezében, aztán viszont súlyosnak tűnő sérülést szenvedett (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Arne Slot sorra kapta a kellemetlen feladatokat a Southampton elleni győzelem után. A Liverpool vezetőedzője a sajtótájékoztatón előbb Hugo Ekitiké buta piros lapjáról volt kénytelen beszélni, majd Giovanni Leoni sérüléséről is kérdezték. A tizennyolc éves olasz védő az első meccsét játszotta a Liverpool színeiben, jól is teljesített, ám a hajrában hordágyon hagyta el a pályát , az utolsó percekre Kerkez Milos szállt be helyette. Leoni sérülésével kapcsolatban Slot nem volt bizakodó.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (C) watches as Liverpool's Italian defender #15 Giovanni Leoni is taken off on a stretcher after picking up an injury during the English League Cup third round football match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, north west England on September 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot figyeli, ahogyan Giovanni Leoni hordágyon hagyja el a pályát a Liverpool és a Southampton Ligakupa-meccsén. Fotó: AFP/Paul Ellis

– Rögtön bajt érzett, de ennek a kivizsgálása nem történik meg öt-tíz perc alatt – kezdte a rutinválasszal Slot, de aztán olyan példát hozott, ami megmutatta, mitől fél.

 

Arne Slot példája: Van Bommel sérülése

– A játékos érzelmei gyakran sokat elárulnak. A hétvégén a holland bajnokságban láttam egy játékost, aki könnyek között távozott. Ruben van Bommel, a PSV futballistája esetében egy nappal később kiderült, hogy igaza is volt. Mi reméljük a legjobbakat – mondta a Liverpool szakvezetője.

Van Bommelről a PSV azt közölte, hogy aligha játszik már a 2025/26-os idényben. Slot a szavai alapján hasonlótól tarthat Leoni esetében is.

 

Leoni sérülése a Liverpool meccsén

 

