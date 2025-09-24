Arne Slot ijesztő példát emlegetett: a teljes idényre kidőlt a Liverpool játékosa? + videó

Arne Slot sorra kapta a kellemetlen feladatokat a Southampton elleni győzelem után. A Liverpool vezetőedzője a sajtótájékoztatón előbb Hugo Ekitiké buta piros lapjáról volt kénytelen beszélni, majd Giovanni Leoni sérüléséről is kérdezték. A tizennyolc éves olasz védő az első meccsét játszotta a Liverpool színeiben, jól is teljesített, ám a hajrában hordágyon hagyta el a pályát , az utolsó percekre Kerkez Milos szállt be helyette. Leoni sérülésével kapcsolatban Slot nem volt bizakodó.

Arne Slot figyeli, ahogyan Giovanni Leoni hordágyon hagyja el a pályát a Liverpool és a Southampton Ligakupa-meccsén. Fotó: AFP/Paul Ellis

– Rögtön bajt érzett, de ennek a kivizsgálása nem történik meg öt-tíz perc alatt – kezdte a rutinválasszal Slot, de aztán olyan példát hozott, ami megmutatta, mitől fél.

Arne Slot példája: Van Bommel sérülése

– A játékos érzelmei gyakran sokat elárulnak. A hétvégén a holland bajnokságban láttam egy játékost, aki könnyek között távozott. Ruben van Bommel, a PSV futballistája esetében egy nappal később kiderült, hogy igaza is volt. Mi reméljük a legjobbakat – mondta a Liverpool szakvezetője.

Van Bommelről a PSV azt közölte, hogy aligha játszik már a 2025/26-os idényben. Slot a szavai alapján hasonlótól tarthat Leoni esetében is.

Leoni sérülése a Liverpool meccsén