Nem kaptak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

  Slot száműzte a Liverpool BL-keretéből, és most ő a csapat legjobbja + videó
Slot száműzte a Liverpool BL-keretéből, és most ő a csapat legjobbja + videó

Ha nehezen is, kedd éjjel a Liverpool tartalékos összeállításban hazai pályán 2-1-re nyert az angol Ligakupa 3. fordulójában a másodosztályú Southampton ellen. A Szoboszlai Dominikot nélkülöző, Kerkez Milost is csak a 81. percben bevető Liverpool legjobbja Federico Chiesa volt. Az olasz játékos a szurkolók egyik nagy kedvence, és újra felerősödhetnek a hangok: hogyan lehetséges, hogy Chiesa nem fért be a csapat BL-keretébe?

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 9:34
Federico Chiesa remekül játszott a Southampton ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)
A Liverpool góljait a Southampton ellen Alexander Isak és Hugo Ekitiké szerezte, a gólpasszt pedig mindkettőjüknek Federico Chiesa adta, aki remekül játszott. A statisztikák szerint négy gólhelyzetet alakított ki, emellett volt négy kulcspassza, négyszer lőtt kapura, szerzett egy lesgólt, nyolc párharcából ötöt megnyert. A SofaScore-nál 8,4-es osztályzatával ő volt a mezőny legjobbja, de ez sokan mások is így látták: a This Is Anfield összesítésében is azt láthatjuk, hogy a 27 éves szélső magasan kiemelkedett a csapatból.

Nem kérdés, Chiesa volt a Liverpool legjobbja
Nem kérdés, Federico Chiesa volt a Liverpool legjobbja. Forrás: This Is Anfield
A Liverpool sem vitatta. Forrás: X/Liverpool FC

Chiesa az idényben az ötödik meccsét játszotta a Poolban, a Premier League nyitófordulójában a Bournemouth ellen (4-2) gólt is szerzett csereként beállva. S ez nagyon fontos találat volt, 2-2 után a 88. percben. 

Ám Arne Slot a Liverpool BL-keretébe nem tette be. Az UEFA szigorú szabályrendszere miatt a Liverpool a szokásos 25 helyett csak 22 főt nevezhetett a BL-keretébe két fiatal mellett, mert túl kevés a hazai nevelésű játékosa. Slot pedig Chiesa helyett a 16 éves csodagyereket, a Newcastle ellen győztes gólt szerző Rio Ngumohát választotta, aki amúgy Chelsea-nevelés.

Federico Chiesa az előző idényben összesen 466 percet játszott, abszolút mellékszereplő volt a Arne Slot bajnokcsapatában, a Liverpool szurkolói mégis dalba foglalták a nevét, aminek oka van. Az olasz támadó a csapat egyik legszimpatikusabb játékosa, aki a neki jutó kevés idő alatt rendre bizonyít. És most megint sokan gondolják úgy, hogy bizony helye lenne a Liverpool BL-keretében.

A róla szóló dal lényege, hogy sírhatnak Torinóban a Juventus drukkerei, mert Chiesa eljött tőlük, és a Liverpool játékosa:

A keddi találkozó összefoglalója:

Fontos híreink

