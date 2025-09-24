Slot száműzte a Liverpool BL-keretéből, és most ő a csapat legjobbja + videó

A Liverpool góljait a Southampton ellen Alexander Isak és Hugo Ekitiké szerezte, a gólpasszt pedig mindkettőjüknek Federico Chiesa adta, aki remekül játszott. A statisztikák szerint négy gólhelyzetet alakított ki, emellett volt négy kulcspassza, négyszer lőtt kapura, szerzett egy lesgólt, nyolc párharcából ötöt megnyert. A SofaScore-nál 8,4-es osztályzatával ő volt a mezőny legjobbja, de ez sokan mások is így látták: a This Is Anfield összesítésében is azt láthatjuk, hogy a 27 éves szélső magasan kiemelkedett a csapatból.

Nem kérdés, Federico Chiesa volt a Liverpool legjobbja. Forrás: This Is Anfield

A Liverpool sem vitatta. Forrás: X/Liverpool FC

Fede Chiesa MOTM performance:



2 assists

4 key passes

4 big chances created

25/31 accurate passes

1 goal disallowed

2/4 successful dribbles

4 shots

5/8 ground duels won

2 times was fouled

2 interceptions

1 tackle

1 blocked shot



pic.twitter.com/wr52xRPhkP — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) September 23, 2025

Chiesa az idényben az ötödik meccsét játszotta a Poolban, a Premier League nyitófordulójában a Bournemouth ellen (4-2) gólt is szerzett csereként beállva. S ez nagyon fontos találat volt, 2-2 után a 88. percben.

Ám Arne Slot a Liverpool BL-keretébe nem tette be. Az UEFA szigorú szabályrendszere miatt a Liverpool a szokásos 25 helyett csak 22 főt nevezhetett a BL-keretébe két fiatal mellett, mert túl kevés a hazai nevelésű játékosa. Slot pedig Chiesa helyett a 16 éves csodagyereket, a Newcastle ellen győztes gólt szerző Rio Ngumohát választotta, aki amúgy Chelsea-nevelés.

Federico Chiesa az előző idényben összesen 466 percet játszott, abszolút mellékszereplő volt a Arne Slot bajnokcsapatában, a Liverpool szurkolói mégis dalba foglalták a nevét, aminek oka van. Az olasz támadó a csapat egyik legszimpatikusabb játékosa, aki a neki jutó kevés idő alatt rendre bizonyít. És most megint sokan gondolják úgy, hogy bizony helye lenne a Liverpool BL-keretében.