Földbe döngölték a Ferencváros csapatát az Európa-liga rajtja előtt

A Ferencváros mögött csak az Utrecht és a Go Ahead Eagles

A legjobb húsz csapat listájára a Ferencváros nem került fel, mi több, az elemzés szöveges részében azt találjuk, hogy a magyar bajnok a sor végén van: miként a Sturm Graznak és a Malmőnek, a Fradinak is 0,3 százalék az esélye arra, hogy megnyerje az Európa-ligát. Ennél alacsonyabb szám csak két holland csapat neve mellett áll: az Utrecht esélye 0,2 százalék, a Go Ahead Eagles esélye pedig nulla százalék, neki még elméleti esélye sincs tízezer minta alapján. Az Opta azt azért elismeri, hogy a valóság egészen más is lehet. Az előző kiírásban a norvég Bodø/Glimtnek a szuperszámítógép mindössze 0,6 százalék esélyt adott a végső győzelemre, ami nem is jött össze neki, de bejutott az elődöntőbe, így alaposan rácáfolt a matematikára.

Ezt Robbie Keane együttese már csütörtökön megteheti, holnap 21 órakor fogadja a Viktoria Plzent.