Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Földbe döngölték a Ferencváros csapatát az Európa-liga rajtja előtt

A labdarúgó Európa-ligában ma megkezdődik az alapszakasz, és holnap megkezdi a szerepelését a Ferencváros is, Robbie Keane alakulata a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadja. Az Opta adatelemző cég már a sorozat végső győztesét is megjósolta, a szuperszámítógép szerint az Aston Villa ér a csúcsra. S szerinte a Ferencváros a vert mezőnyben végez, mert csak két csapat gyengébb nála a mezőnyben.

2025. 09. 24. 12:43
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője aligha ért egyet a szuperszámítógéppel Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európa-liga alapszakaszában 36 csapat szerepel, nyolc forduló után a tabella első nyolc helyezettje bekerül a legjobb 16-ba, a 9–24. helyezettek párharcokba sorolva meccselnek a nyolcaddöntőbe jutásért, a többiek számára véget ér a sorozat. A Ferencváros ellenfelei a következők lesznek: Viktoria Plzen (otthon), Genk (idegenben), Salzburg (i.), Ludogorec (o.), Fenerbahce (i.), Rangers (o.), Panathinaikosz (o.), Nottingham (i.). Az Opta adatelemző cég már a sorozat végső győztesét is megjósolta, a szuperszámítógép szerint az Aston Villa ér a csúcsra. Az erősorrendben a második helyre az AS Roma, a harmadikra a Nottingham Forest került. 

A Ferencváros nem fért fel a húszas listára
A Ferencváros nem fért fel a húszas listára. Forrás: Opta Analyst

A Ferencváros mögött csak az Utrecht és a Go Ahead Eagles 

A legjobb húsz csapat listájára a Ferencváros nem került fel, mi több, az elemzés szöveges részében azt találjuk, hogy a magyar bajnok a sor végén van: miként a Sturm Graznak és a Malmőnek, a Fradinak is 0,3 százalék az esélye arra, hogy megnyerje az Európa-ligát. Ennél alacsonyabb szám csak két holland csapat neve mellett áll: az Utrecht esélye 0,2 százalék, a Go Ahead Eagles esélye pedig nulla százalék, neki még elméleti esélye sincs tízezer minta alapján. Az Opta azt azért elismeri, hogy a valóság egészen más is lehet. Az előző kiírásban a norvég Bodø/Glimtnek a szuperszámítógép mindössze 0,6 százalék esélyt adott a végső győzelemre, ami nem is jött össze neki, de bejutott az elődöntőbe, így alaposan rácáfolt a matematikára.

Ezt Robbie Keane együttese már csütörtökön megteheti, holnap 21 órakor fogadja a Viktoria Plzent.

 

