„Ő a magyar Robben!” – itthonról súgtak a Ferencváros cseh kupaellenfelének

A Livesport cseh portál olyan cikkel vezeti fel a Ferencváros és a Viktoria Plzen csütörtöki összecsapását, amely Gruber Zsombor játékát méltatja. Az írásban kiemelik, hogy a tehetséges szélső a magyar bajnokságban 40 percenként gólhoz segíti a Ferencváros csapatát, és ilyen mutatóról Európában Harry Kane kivételével csak álmodhatnak a labdarúgók. Gruber az aktuális szezonban hat bajnokin lépett pályára, de csak háromszor játszott a kezdő tizenegyben. Azonban a 320 lejátszott perc alatt már hat gólt termelt, ráadásul ezekhez hozzátett két gólpasszt is – „a jégkorong nyelvén” a kanadai ponthoz csupán 40 perc kell neki.

Gruber Zsombor remekel a Ferencváros csapatában Forrás: Livesport.cz

A cseh portál emlékeztet arra, hogy a Győrben született labdarúgót a Ferencváros 2024 telén mindössze 100 ezer euróért szerezte meg a Puskás Akadémiától. Itt csapattársa volt a cseh Jakub Plsek is, aki jelenleg az MTK játékosa, és most beszélt Gruber Zsomborról.

– A jó értelemben véve szemtelen játékos, nem jelent számára problémát, ha egy az egy ellen kell megindulnia. Kiszámíthatatlan, jó a bal lába, jól lő, kiválóan cselez. Lehet, hogy nem egy harcias típus, de majd ez is jön nála az életkorral – jegyezte meg a Livesportnak a 31 éves Jakub Plsek, aki most hetedik szezonját kezdte Magyarországon.