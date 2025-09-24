Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • „Ő a magyar Robben!” – itthonról súgtak a Ferencváros cseh kupaellenfelének
FerencvárosGruber ZsomborViktoria PlzenJakub Plsek

„Ő a magyar Robben!” – itthonról súgtak a Ferencváros cseh kupaellenfelének

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában a Ferencváros csütörtökön 21 órakor fogadja a cseh Viktoria Plzen csapatát. Az MTK-t erősítő Jakub Plsek felhívta honfitársai figyelmét arra, hogy Gruber Zsombor sok gondot okozhat nekik. A Ferencváros 21 éves játékosát Plsek úgy jellemezte, hogy ő a „magyar Robben”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 15:06
A ferencvárosi Gruber Zsombor gólöröme a labdarúgó NB I 7. fordulójában játszott Ferencváros–Diósgyőri mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. szeptember 19-én. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Livesport cseh portál olyan cikkel vezeti fel a Ferencváros és a Viktoria Plzen csütörtöki összecsapását, amely Gruber Zsombor játékát méltatja. Az írásban kiemelik, hogy a tehetséges szélső a magyar bajnokságban 40 percenként gólhoz segíti a Ferencváros csapatát, és ilyen mutatóról Európában Harry Kane kivételével csak álmodhatnak a labdarúgók. Gruber az aktuális szezonban hat bajnokin lépett pályára, de csak háromszor játszott a kezdő tizenegyben. Azonban a 320 lejátszott perc alatt már hat gólt termelt, ráadásul ezekhez hozzátett két gólpasszt is – „a jégkorong nyelvén” a kanadai ponthoz csupán 40 perc kell neki.

Gruber Zsombor remekel a Ferencváros csapatában
Gruber Zsombor remekel a Ferencváros csapatában Forrás: Livesport.cz

A  cseh portál emlékeztet arra, hogy a Győrben született labdarúgót a Ferencváros 2024 telén mindössze 100 ezer euróért szerezte meg a Puskás Akadémiától. Itt csapattársa volt a cseh Jakub Plsek is, aki jelenleg az MTK játékosa, és most beszélt Gruber Zsomborról.

– A jó értelemben véve szemtelen játékos, nem jelent számára problémát, ha egy az egy ellen kell megindulnia. Kiszámíthatatlan, jó a bal lába, jól lő, kiválóan cselez. Lehet, hogy nem egy harcias típus, de majd ez is jön nála az életkorral – jegyezte meg a Livesportnak a 31 éves Jakub Plsek, aki most hetedik szezonját kezdte Magyarországon.

„Gruber Zsombor biztosan eljut valamelyik topligába”

A cseh középpályás elmondta, hogy a több poszton is bevethető Gruber 17 évesen kölcsönbe került a svájci Bázelbe, ahol megízlelte  az „igazi” futballt és sokat tanult.

– Talán ezért van, hogy kicsit más a gondolkodásmódja, mint a többi magyar fiatalnak – véli Plsek. – A támadójátékát nézve párhuzamot vonhatunk közte és Arjen Robben között, de ő még jobbra húzódva is be tud törni a kapu elé. Egyszerűen kiismerhetetlen. Biztos vagyok benne, hogy eljut az öt európai topliga valamelyikébe, és csak idő kérdése, hogy a magyar válogatottban alapember legyen. Mentálisan is nagyon erős, erre már a profi karrierje elején is törekedett, és abból is sokat merített, hogy a futsalba is belekóstolt, ezzel is javította a technikáját. Magabiztos a pályán, és egyébként remek srác – jellemezte Gruber Zsombort Jakub Plsek, figyelmeztetve honfitársait, hogy ha Gruber megindul, akkor a Viktoria Plzen védőinek nehéz lesz megállítaniuk. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu