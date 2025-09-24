Robbie Keane már tudja, kikkel kezd a Fradi, Gruber Zsombor is biztosan pályára lép

Néhány hónapja az El előző kiírásának nyolcaddöntőjéért vívtak a felek, most viszont a ligaszakasz jó kezdése lesz a tét. Az FTC és a Viktoria Plzen az Európa-liga legutóbbi szezonjának rájátszásában már találkozott egymással, február 13-án, Budapesten 1-0-ra nyert a magyar csapat, egy héttel később viszont Plzenben 3-0-ra a Viktoria, amely ennek köszönhetően továbbjutott.

Februárban Gróf Dávid (labdával) védte az FTC kapuját a Plzen elleni Európa-liga-meccsen, és Budapesten nem is kapott gólt (Fotó: Mirkó István)

Az Európa-liga-célokról egyelőre egy szót se

Fontos különbség a legutóbbi, téli, és a mostani találkozó között, hogy a korábbi párharcok idején Robbie Keane még újnak számított a Ferencvárosnál, amely januárban nevezte ki a vezetőedzői posztra. Az azóta eltelt hónapokban az FTC játékoskerete is formálódott, de az ír tréner is jobban megvetette a lábát a klubnál.

– Egyetértek azzal, hogy jobb helyzetben vagyunk a korábbi találkozáshoz képest, hiszen több időt töltöttem el a csapattal, viszont jött nagyon sok az új játékos, és ezekben a helyzetekben idő kell ahhoz, hogy minden olajozottan működjön. Alapvetően a keretünk erősebb, mint a legutóbbi párharc során – válaszolta újságírói kérdésre Robbie Keane, akit csapata főtáblás esélyeivel kapcsolatban is kérdeztek.

Számunkra most a csütörtöki mérkőzés a legfontosabb. Sose tudok ennyire előre gondolkodni, csapatként és klubként semmi jogunk azt számolgatni, hogy az első, második vagy harmadik helyen fogunk-e végezni. Ha megnézzük a riválisokat, mind magasabban állnak, mint a Ferencváros. Amit tudok, hogy amivel rendelkezünk, az egy nagyon jó csapat, aki képes jó focit játszani. A legfontosabb, hogy jól indítsuk. Legyen meg a megfelelő egységesség és csapatszellem, minden más csak utána jön.

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane nem tűzött ki nagy célokat a csapat elé, egyelőre csak a csütörtöki mérkőzéssel foglalkozik (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az ellenfélről, a Viktoria Plzenről szólva Keane kijelentette, hogy fizikális csapatról van szó, és vele kapcsolatban nem feltétlenül csak a hosszú felívelésekre kell majd figyelni. Az ír edző szerint a Ferencváros szeretné kontrollálni a mérkőzést, amelyen kulcsfontosságúnak ígérkezik az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén.