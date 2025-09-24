Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Robbie Keane már tudja, kikkel kezd a Fradi, Gruber Zsombor is biztosan pályára lép
európa-ligaviktoria plzenFTC

Robbie Keane már tudja, kikkel kezd a Fradi, Gruber Zsombor is biztosan pályára lép

Az FTC megkezdi főtáblás szereplését a nemzetközi porondon. A magyar bajnokcsapat csütörtök este, az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában a cseh bajnoki ezüstérmes Viktoria Plzen együttesét fogadja. A meccsnap előtt, szerdán a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane beszélt az esélyekről.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 24. 14:44
Robbie Keane 2025 januárjában érkezett meg a klubhoz, így első teljes Európa-liga szezonját kezdheti meg csütörtökön az FTC élén. Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány hónapja az El előző kiírásának nyolcaddöntőjéért vívtak a felek, most viszont a ligaszakasz jó kezdése lesz a tét. Az FTC és a Viktoria Plzen az Európa-liga legutóbbi szezonjának rájátszásában már találkozott egymással, február 13-án, Budapesten 1-0-ra nyert a magyar csapat, egy héttel később viszont Plzenben 3-0-ra a Viktoria, amely ennek köszönhetően továbbjutott.

Februárban Gróf Dávid (labdával) védte az FTC kapuját a Plzen elleni Európa-liga-meccsen, és Budapesten nem is kapott gólt
Februárban Gróf Dávid (labdával) védte az FTC kapuját a Plzen elleni Európa-liga-meccsen, és Budapesten nem is kapott gólt (Fotó: Mirkó István)

 

Az Európa-liga-célokról egyelőre egy szót se

Fontos különbség a legutóbbi, téli, és a mostani találkozó között, hogy a korábbi párharcok idején Robbie Keane még újnak számított a Ferencvárosnál, amely januárban nevezte ki a vezetőedzői posztra. Az azóta eltelt hónapokban az FTC játékoskerete is formálódott, de az ír tréner is jobban megvetette a lábát a klubnál.

– Egyetértek azzal, hogy jobb helyzetben vagyunk a korábbi találkozáshoz képest, hiszen több időt töltöttem el a csapattal, viszont jött nagyon sok az új játékos, és ezekben a helyzetekben idő kell ahhoz, hogy minden olajozottan működjön. Alapvetően a keretünk erősebb, mint a legutóbbi párharc során – válaszolta újságírói kérdésre Robbie Keane, akit csapata főtáblás esélyeivel kapcsolatban is kérdeztek. 

Számunkra most a csütörtöki mérkőzés a legfontosabb. Sose tudok ennyire előre gondolkodni, csapatként és klubként semmi jogunk azt számolgatni, hogy az első, második vagy harmadik helyen fogunk-e végezni. Ha megnézzük a riválisokat, mind magasabban állnak, mint a Ferencváros. Amit tudok, hogy amivel rendelkezünk, az egy nagyon jó csapat, aki képes jó focit játszani. A legfontosabb, hogy jól indítsuk. Legyen meg a megfelelő egységesség és csapatszellem, minden más csak utána jön.

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane nem tűzött ki nagy célokat a csapat elé, egyelőre csak a csütörtöki mérkőzéssel foglalkozik
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane nem tűzött ki nagy célokat a csapat elé, egyelőre csak a csütörtöki mérkőzéssel foglalkozik (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az ellenfélről, a Viktoria Plzenről szólva Keane kijelentette, hogy fizikális csapatról van szó, és vele kapcsolatban nem feltétlenül csak a hosszú felívelésekre kell majd figyelni. Az ír edző szerint a Ferencváros szeretné kontrollálni a mérkőzést, amelyen kulcsfontosságúnak ígérkezik az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén.

 

Gruber Zsombor biztosan pályára lép valamikor

A Ferencváros a sajtóesemény előtt teljesítette a meccs előtti utolsó edzését, így Robbie Keane is pontosan láthatja már, hogy kik azok, akik a leginkább a csapat hasznára lehetnek majd az El-rajton.

A kezdőcsapat már majdnem száz százalékban megvan a fejemben

 – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Keane, aki bár titkokat nem árulhatott el, a Mandiner érdeklődésére a Ferencváros legutóbbi, pénteki, Diósgyőr elleni bajnokiján is két gólt szerzett Gruber Zsomborra kitért. – A mérkőzés valamelyik részében biztosan a pályán lesz majd. Nagyon fontos, hogy a fiatalok megkapják a lehetőséget, és ha a hazai bajnokságban jól teljesítenek, ezt a nemzetközi kupában is megmutassák, ez különbözteti meg ugyanis a jó és a kiváló játékosokat. Ez nemcsak a csütörtöki mérkőzésre, hanem az elkövetkező nemzetközi találkozókra is igaz. Edzőként győzni nagyon jó, kifejezetten nem szeretek veszíteni, viszont ugyanilyen jó látni, hogy a fiatal játékosok hogyan lesznek jobbak és jobbak. A lehetőség adott.

Gruber Zsombor eddig hat gólt szerzett az NB I 2025/2026-os szezonjában
Gruber Zsombor eddig hat gólt szerzett az NB I 2025/2026-os szezonjában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az FTC és a Viktoria Plzen összecsapása szeptember 25-én, csütörtökön 21.00-kor kezdődik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu