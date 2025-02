Hátrányba került a Fradi Plzenben

Azok után, hogy egy hete, Budapesten 1-0-ra legyőzte cseh ellenfelét, újkori történelmének egyik meghatározó mérkőzésére készült a Ferencváros Plzenben. A tét a helyi együttes, a Viktoria Plzen ellen nem kisebb volt, mint az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutás – azok után, hogy a magyar bajnokcsapat egyszer már továbbléphetett az alapszakaszból, 50 éve nem látott bravúr lehetőségével kecsegtetett a második szakasz, a rájátszáskör abszolválása, mivel az FTC legutóbb az 1974/1975-ös idényben jutott tovább tavasszal egyenes kieséses európai kupapárharcból. Akkor a Kupagyőztesek Európa-kupájában egészen a döntőig menetelt a Fradi.

Saldanha kezdhet csatárként a Fradiban

Az FTC Plzenbe érkezett szurkolóira ennél jóval kisebb menetelés várt. Kevéssel 19 óra után a stadiontól ötpercnyi sétára található gyülekezőpontról indult a vendégszektorba tartó menet, melynek útját lovas rendőrök és vízágyú, egyszóval jelentős rendőri készültség szegélyezte. A tömeg ennek ellenére fegyelmezetten tette meg a kijelölt utat. Mire a közel 700 fő besétált a számára fenntartott lelátórészre, megérkeztek az arénához a Ferencváros labdarúgói is.

A vezetőedző, Robbie Keane a sérülések és eltiltás által sújtott keretből a Gróf – Makreckis, Cissé, Gartenmann, Ramírez – Abu Fani, Júlio Romao, Rommens – Zachariassen, Saldanha, Civic összetételű kezdőcsapatnak szavazott bizalmat. A kispadon két fiatal kapus, Radnóti Dániel és Őri Levente, valamint például a korábbi BL-győztes Naby Keita is bevetésre várt.

Ezekkel a futballistákkal kezdett a Ferencváros Plzenben (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Mielőtt elkezdődött volna a sorsdöntő találkozó, a plzeni stadion sötétségbe borult. A helyiek látványos fényjátékot ígértek, ezt percekkel a játékosok kivonulása előtt láthatta is a Doosan Arena közönsége.

Az első félidő eseményei

A meccs első próbálkozása Mohammed Abu Fani távoli lövésének köszönhetően a Ferencvároshoz volt köthető, ezt követően, már a 9. percben kétszer is szögletet végezhetett el a házigazda. Hat perccel később ugyanez történt, ám ekkor sem jutott közelebb a Fradi kapujához a Plzen, kirúgás következett. Gróf Dávid nem siette el, ki is fütyülték érte. A 18. minutumban már Matheus Saldanha adott be oldalról, de a kapu előterében érkező csapattársa épphogy lemaradt a labdáról. Ennél is nagyobb gond volt, hogy a brazil negyed óra után sárga lapot kapott. Az első húsz percben egyéként inkább a mezőnyben zajlott a játék, komoly gólhelyzetet egyik csapat sem könyvelhetett el.

A vendégszektor támogatására nem lehetett panasz (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A folytatásban Grófnak kétszer is védést kellett bemutatnia, előbb a 21., majd a 23. percben. A Dibusz Dénes és Varga Ádám sérülése után reaktivált kapus ezzel sem lopta be magát a háta mögött szurkoló hazai drukkerek szívébe, akik egy idő után minden labdaérintését fütyülték. A füttyszót hamarosan öröm váltotta fel, Rafiu Durosinmi találatával ugyanis a Viktoria megszerezte a vezetést a 28. percben. Ezzel összesítésben 1-1-re állt a párharc, amely újra nyílt lett.

