Közel három évtizedes átkot tört meg kajakos klasszisunk +videó

A milánói kajak-kenu világbajnokság harmadik napján rögtön az első döntőkkel megérkeztek az első magyar érmek. A pénteki versenynapon hét magyar érdekeltségű döntőt is rendeztek, köztük a férfi kajak egyesek sprintszámának fináléját, ahol Csizmadia Kolos szenzációs győzelmet aratott. Férfi K–1 200 méteren utoljára 1997-ben volt világbajnokunk Fehérvári Vince személyében.

Tóth Norbert
2025. 08. 22. 17:03
Csizmadia Kolos csaknem három évtizedes átkot tört meg.
Csizmadia Kolos szenzációs versenyzéssel világbajnok. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Csizmadia Kolos a magyar csapat második aranyérmét szerezte, előtte Csikós Zsóka a női kajak egyesek 1000 méteres versenyében zárt az első helyen. Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású kajak négyesünk óriási csatában, centiméterekkel maradt le aranyról, az Ő nyakukba ezüstérem került.

Csizmadia Kolos világbajnok.
Nem fért kétség Csizmadia Kolos sikeréhez (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI )

 

Csizmadia Kolos világbajnok K–1 200 méteren

Az MVM Szegedi VE kajakosa, Csizmadia Kolos a férfi kajak egyesek 200 méteres versenyének előfutamát rendkívül magabiztosan nyerte meg szerdán, majd a csütörtöki középdöntőjében egy izgalmas csata végén a szerbek Európa-bajnokával, Strahinja Dragosavljeviccel holtversenyben elsőként csapott a célba.

Nagy önbizalommal várta a finálét, utólag megállapítva teljesen jogosan: Csizmadia Kolos szabályosan kilőtt a rajtból és végig vezetett. Az általa diktált tempót senki sem bírta, szenzációs győzelmet aratott.

Magyarország legutóbb 1997-ben, Dartmouth-ban ünnepelhetett világbajnoki győzelmet ebben a számban, akkor Fehérvári Vince nyakába került aranyérem.

 

Csizmadia Kolos: Régóta váratott magára ez az érem

– Ezúttal kiváló volt a pálya – jegyezte meg Csizmadia Kolos a lapunknak adott interjúban, amelyben elmondta, hogy egy régi vágya teljesült ezzel a sikerrel.

Nagyon régóta váratott magára ez az érem, nagyon boldog vagyok, hogy ez most összejött.

Magáról a versenyről bővebben is mesélt interjúnkban:

