Itt az első arany, az új magyar sztár befűzte az oktatófilmet

Bírja a terhelést és a legjobbak tempóját is a 24 éves szolnoki kajakos. Csikós Zsóka délelőtt 11 órakor még az olimpiai távon, 500 méteren lapátolt az Idroscalón, meg is nyerte az elődöntőjét. Elmondása szerint kicsit tudott is tartalékolni, így is 19 századot vert a szerb Milica Novakovicsra, közel fél hajónyival előzte meg a szintén a női királyszám döntőjébe jutó kínai Wangot. Bő négy óra, ebéd és némi renegeráció után gyorsasági szakágban élete első felnőtt világbajnoki fináléjában volt jelenése.

Csikós Zsóka pénteken 500-on kezdett a 1000 méteres döntő előtt Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Csikós Zsóka döntője

Jelentjük, hogy megoldotta: csillagos ötösre vizsgázott! Pedig az ausztrál Alyssa Buck és az új-zélandi Aimee Fischer óriási iramban kezdett. Csikós Zsóka 250 méter után fél hajóval, másfél másodperccel elmaradva haladt a harmadik helyen. Ötszáznál csökkentette a hátrányát, meg is előzte az aranycsatából lassan, de biztosan kiszálló Fischert.

Buck az utolsó kétszáz méterre 69 százados előnnyel érkezett, onnan azonban nem volt esélye. Csikós Zsóka csodálatos, oktatófilmbe illő hajrát produkált, látványosan, húzásról húzásra dolgozta le hátrányát, s élre állt.

A végén már csak a különbség volt a kérdés, Csikós Zsóka több mint egy másodperccel, mintegy fél hajónyival győzött, s megszerezte első felnőtt világbajnoki címét.

Jókor jó helyen

Csikós Zsóka története egészen különleges. Tavaly például nagy körön, 26,2 kilométeren szerzett világbajnoki címet. Az előző évekhez hasonlóan idén is a maratoni szakágra készült, ott azonban nem jutott ki a világjátékokra, így a gyorsasági válogatón is elindult. A pihenő Csipes Tamara és a sérült Gazsó Alida Dóra távollétében meg is nyerte. A világkupák nem sikerültek neki jól: Szegeden a 9., Poznanban a 6. helyen végzett.

A júniusi Európa-bajnokságon azonban történelmet írt: 500, 1000 és 5000 méter egyesben is aranyérmes lett, s bejelentkezett az éremesélyesek táborába a világbajnokságra.

Szerdán adta meg az alaphangot, akkor állva hagyta a mezőnyt, hatalmas fölénnyel nyerte meg az előfutamát, s jutott az ezer méter döntőjébe. Immár aranyérme is van, és még két számban is ott lesz a döntőben…