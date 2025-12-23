Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz a kormány karácsony előtt – kövesse nálunk élőben! + videó

aranyezüstdollár

Nem lassított az ezüst árfolyama, az arany is száguld

A 2026-ra várt árfolyamot is túlszárnyalta már az ezüst ára.

Hőnyi Gyula
2025. 12. 23. 15:17
Az arany és az ezüst mintegy harmadával drágult, de hasonlóan gyors áremelkedés volt tapasztalható a platina esetében is Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is csúcson maradt az ezüst ára, már átlépte (nem először) az unciánkénti 70 dolláros szintet. A dolog érdekessége, hogy az óvatos becslések 2026-ra 64 dolláros árral számoltak, amit mostanában az elemzők 70–110 dollár közé módosítottak. Ettől persze még visszatérhet a nemesfém a várt 64 dolláros szintre, de a mostani árfolyamgörbe alapján elég stabilnak tűnik a 70 dolláros szint, sőt a konszenzus 75 dollár közelébe került.

Nem szabad persze elfelejteni, hogy az ezüst árfolyama sokkal nagyobb kilengésekre képes, mint az aranyé, így cseppet sem lenne meglepő, ha a következő napokban, hetekben nagyobb korrekció mutatkozna.

Az ezüst mellett az arany árfolyama is nagyon magasan áll, ma napközben unciánként 4477 dolláron kereskedtek a nemesfémmel. Ha grammra számoljuk át, ez 47 600 forintot jelent, a színezüst esetében ugyanez 750 forint.

Az arany 68 százalékos árfolyam-növekedést produkált az idén, az ezüstnek ennél nagyobb, 141 százalékos hozama volt. Mindezt a világgazdaság alakulásának, a vámháborúnak és az abból eredő bizonytalanságnak tudják be az elemzők. Ugyanakkor fontos, hogy az ezüst remek ipari fém, a gazdaság felfutása miatt nagyon megugrott iránta a kereslet. Ráadásul a nagy ezüstpiacokon (az arannyal ellentétben) nincsenek komoly tartalékok (lényegében ezért nagyobb az ezüst árfolyamának volatilitása).

A mostani növekedésben nyilvánvalóan közrejátszik az is, hogy a dollár az utóbbi időben elgyengült és a befektetők olyan likvid eszközökbe menekültek, amelyek biztosan értékállóak. 

A helyzet azonban az, hogy amilyen gyorsan nőtt a két nemesfém ára, olyan gyorsan csökkenhet is (az ezüstnél különösen). Az ezüst idén is megmutatta, hogy a januári csúcs után márciusra erősen csökkent az ára. Más kérdés, hogy utána, jószerével kiigazítás nélkül, folyamatosan drágult.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.