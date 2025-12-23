Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe – kövesse nálunk élőben! + videó

királyi családkarácsonyi képeslapkarácsony

Ön szerint melyik királyi család nyerte meg az idei karácsonyi fotóversenyt?

A karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket. A briteknél meglepően hasonló stílusú képek készültek, és összességében elmondható, hogy sokkal inkább a kevésbé formális stílus jellemző rájuk. A walesi herceg családja kitűnt a többiek közül, karácsonyi képeslapjukon a norfolki vidéken, a fűben ülnek egymás mellett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 15:21
A walesi herceg és családja Fotó: CHRIS JACKSON Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elképzelhető, hogy körlevelet küldtek ki a brit királyi család tagjainak, mivel az idei karácsonyi képeslapok nagyon hasonlítanak egymáshoz. A képeken a családtagok gyengéden átölelik egymást, ezzel azt üzenik, hogy milyen közel állnak egymáshoz – írja a BBC.

A karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket
A karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket
Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

A walesi herceg családja kitűnt a többiek közül, karácsonyi képeslapjukon a norfolki vidéken, a fűben ülnek egymás mellett. A tavalyi képeslaphoz hasonlóan most is egy olyan stílust követnek, ami messze áll a merev, formális portréktól, és sokkal inkább egy fiatalos családot mutat be, akik egy tavaszi napon együtt szórakoznak.

Ezzel azt sugallják, hogy ők is olyanok, mint bármelyik másik család és a földön járnak. 

Károly király és Kamilla királyné karöltve állnak karácsonyi képeslapjukon – ez az egységet jelképezi egy mozgalmas év után. A kép barátságos és formális hangulatot áraszt, és az olaszországi állami látogatás első napján készült, amikor a pár 20. házassági évfordulóját ünnepelte. A királynő egy gyöngyvirág brossot visel, ami a tartós szerelem szimbóluma.

Harry herceg és Meghan kéz a kézben állnak a karácsonyi képeslapon. Másokkal ellentétben ők jól választották meg az évszakot, hiszen a kép a februári kanadai Invictus Game-ről készült és esik a hó. Divatos párnak tűnnek, optimistán mosolyognak napszemüvegük mögül. 

A belga királyi család portréja úgy ábrázolja őket, mintha valami nagy eseményre tartanának. Kifinomult megjelenést választottak – öltönyök, nyakkendők, hosszú ruhák –, egy kis zölddel. A képet feltehetően melegebb időben, rezidenciájuk előtt készítették. Ez egy többnyelvű ország, így a karácsonyi lap belsejében található üdvözlet – Boldog karácsonyt és új évet! – francia, német, flamand és angol nyelven is szerepel. 

Borítókép: A walesi herceg és családja (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.