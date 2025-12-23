Ön szerint melyik királyi család nyerte meg az idei karácsonyi fotóversenyt?

Elképzelhető, hogy körlevelet küldtek ki a brit királyi család tagjainak, mivel az idei karácsonyi képeslapok nagyon hasonlítanak egymáshoz. A képeken a családtagok gyengéden átölelik egymást, ezzel azt üzenik, hogy milyen közel állnak egymáshoz – írja a BBC.

A karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket

Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

A walesi herceg családja kitűnt a többiek közül, karácsonyi képeslapjukon a norfolki vidéken, a fűben ülnek egymás mellett. A tavalyi képeslaphoz hasonlóan most is egy olyan stílust követnek, ami messze áll a merev, formális portréktól, és sokkal inkább egy fiatalos családot mutat be, akik egy tavaszi napon együtt szórakoznak.

Wishing everyone a very Happy Christmas.



📸Josh Shinner, April 2025 pic.twitter.com/KC4LOuYglC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2025

Ezzel azt sugallják, hogy ők is olyanok, mint bármelyik másik család és a földön járnak.

Károly király és Kamilla királyné karöltve állnak karácsonyi képeslapjukon – ez az egységet jelképezi egy mozgalmas év után. A kép barátságos és formális hangulatot áraszt, és az olaszországi állami látogatás első napján készült, amikor a pár 20. házassági évfordulóját ünnepelte. A királynő egy gyöngyvirág brossot visel, ami a tartós szerelem szimbóluma.

King Charles and Queen Camilla release 2025 Christmas card https://t.co/dTDcrFPaIj pic.twitter.com/ORLiDOzOno — The Independent (@Independent) December 7, 2025

Harry herceg és Meghan kéz a kézben állnak a karácsonyi képeslapon. Másokkal ellentétben ők jól választották meg az évszakot, hiszen a kép a februári kanadai Invictus Game-ről készült és esik a hó. Divatos párnak tűnnek, optimistán mosolyognak napszemüvegük mögül.

A belga királyi család portréja úgy ábrázolja őket, mintha valami nagy eseményre tartanának. Kifinomult megjelenést választottak – öltönyök, nyakkendők, hosszú ruhák –, egy kis zölddel. A képet feltehetően melegebb időben, rezidenciájuk előtt készítették. Ez egy többnyelvű ország, így a karácsonyi lap belsejében található üdvözlet – Boldog karácsonyt és új évet! – francia, német, flamand és angol nyelven is szerepel.

The Belgian Royal Family has shared this year’s Christmas card.



Photo: Vlad VDK/Royal Palace pic.twitter.com/BikbvbsKZ9 — The Royal News Organisation (@royalnews_org) December 15, 2025

Borítókép: A walesi herceg és családja (Fotó: AFP)